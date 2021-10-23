«Я вернусь сильнее!» Холанд — о травме бедра

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в твиттере прокомментировал свою травму бедра, из-за которой ему придется пропустить несколько недель.
«Время сосредоточиться на моем выздоровлении. Я вернусь сильнее!» — написал Холанд.
Time to focus on my recovery. I’ll be back stronger! 🔜💪🏻 pic.twitter.com/G5Ez5bohTv— Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 22, 2021
«Время сосредоточиться на моем выздоровлении. Я вернусь сильнее!«Время сосредоточиться на моем выздоровлении. Я вернусь сильнее!»
Ещё недельки две по медитирую и точно вернусь !)
«Время сосредоточиться на моем выздоровлении. Я вернусь сильнее!«Время сосредоточиться на моем выздоровлении. Я вернусь сильнее!»
Ещё недельки две по медитирую и точно вернусь !)
но ещё дороже
но ещё дороже