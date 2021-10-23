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«Я вернусь сильнее!» Холанд — о травме бедра

вчера, 11:27

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в твиттере прокомментировал свою травму бедра, из-за которой ему придется пропустить несколько недель.

«Время сосредоточиться на моем выздоровлении. Я вернусь сильнее!» — написал Холанд.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:38
«Я вернусь сильнее!»
«Время сосредоточиться на моем выздоровлении. Я вернусь сильнее!«Время сосредоточиться на моем выздоровлении. Я вернусь сильнее!»
Ещё недельки две по медитирую и точно вернусь !)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:08
Вернись в игру и к результативным действиям, а потом можно и рассуждать - стал ты сильнее и нет.
Atashka1988
Atashka1988
вчера в 12:41
Когда-то Азар тоже мечтал посмотрим что из тебя выйдет
112910415
112910415
вчера в 12:21
сильнее, не сильнее ...
но ещё дороже
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:41
Холанд хочет вернуться сверхчеловеком.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:35
Несмотря на очевидный потенциал,вряд ли что из него в итоге получится,ибо человечек так себе.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:30
Обычно бывает наоборот.
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