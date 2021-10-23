«Я вернусь сильнее!» Холанд — о травме бедра

1634977632

вчера, 11:27

Нападающий дортмундской «Боруссии» в твиттере прокомментировал свою травму бедра, из-за которой ему придется пропустить несколько недель.

«Время сосредоточиться на моем выздоровлении. Я вернусь сильнее!» — написал Холанд.