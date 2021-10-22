Бруну может пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травмы

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вчера, 18:22

Хавбек МЮ может пропустить поединок 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Футболист получил повреждение в недавней игре с «Аталантой».

Информацию подтвердил главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.