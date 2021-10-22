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Бруну может пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травмы

вчера, 18:22
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 18:30 Не начался

Хавбек МЮ Бруну Фернандеш может пропустить поединок 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Футболист получил повреждение в недавней игре с «Аталантой».

Информацию подтвердил главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 07:31
Серьезная потеря для МЮ, если он действительно не будет играть.
League1
League1
вчера в 20:30
Всё равно победят. Сначала проиграют, в первом тайме, а потом победят в конце. Но это не точно.
протон
протон
вчера в 20:28
Ван де Бек: Тренер, можно тогда я выйду!?
Сульшер: Нууууу... Нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:50
Всё равно, что с ним, что без него, проиграют! Здоровья ему!
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:10
Бабушка на двое сказала.
ДСА
ДСА
вчера в 18:57
Тем легче победить будет Ливерпулю.
beefs
beefs
вчера в 18:26
Очень жаль, скорейшего выздоровления...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:25
Скорейшего возвращения на поле.
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