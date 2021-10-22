Бруну может пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травмы

Хавбек МЮ Бруну Фернандеш может пропустить поединок 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Футболист получил повреждение в недавней игре с «Аталантой».
Информацию подтвердил главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.
|Манчестер Юнайтед-:-Ливерпуль
|Завтра в 18:30 Не начался
Хавбек МЮ Бруну Фернандеш может пропустить поединок 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Футболист получил повреждение в недавней игре с «Аталантой».
Информацию подтвердил главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.
Сульшер: Нууууу... Нет.
Сульшер: Нууууу... Нет.