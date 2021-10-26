Семшов: «Не исключаю, что Дзюба окажется в окончательном списке сборной»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в расширенном составе национальной команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-22.
Думаю, Дзюба и в этой сборной пригодился бы. Тренерский штаб дал ответ, это общее мнение главного тренера и его помощников. Но я не исключаю, что Дзюба окажется в окончательном списке. Мы немножко задергали этим вопросом и тренера, и самого Артёма. Все должно доказываться на поле, а главный тренер выбирает тех футболистов, которые нужны в конкретных матчах. Надо всех оставить в покое, Артёму надо сосредоточиться на играх за клуб, чтобы попасть в сборную, а тренеру национальной команды спокойно готовить сборную.
Лишь бы пользу приносили в данный конкретный момент.
И Карпин правильно делает, что выбирает лучших по итогам последних игр, а не за прежние заслуги. Дзюба прилично прибавил в последнее время, у него отличный настрой после повторения бомбардирских рекордов.
Уж в расширенный список он вполне может попасть ,а там Карпину решать...
Лишь бы пользу приносили в данный конкретный момент.
И Карпин правильно делает, что выбирает лучших по итогам последних игр, а не за прежние заслуги. Дзюба прилично прибавил в последнее время, у него отличный настрой после повторения бомбардирских рекордов.
Уж в расширенный список он вполне может попасть ,а там Карпину решать...