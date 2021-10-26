Семшов: «Не исключаю, что Дзюба окажется в окончательном списке сборной»

Бывший футболист сборной России прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» в расширенном составе национальной команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ -22.

Думаю, Дзюба и в этой сборной пригодился бы. Тренерский штаб дал ответ, это общее мнение главного тренера и его помощников. Но я не исключаю, что Дзюба окажется в окончательном списке. Мы немножко задергали этим вопросом и тренера, и самого Артёма. Все должно доказываться на поле, а главный тренер выбирает тех футболистов, которые нужны в конкретных матчах. Надо всех оставить в покое, Артёму надо сосредоточиться на играх за клуб, чтобы попасть в сборную, а тренеру национальной команды спокойно готовить сборную.