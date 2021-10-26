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Семшов: «Не исключаю, что Дзюба окажется в окончательном списке сборной»

вчера, 08:15

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в расширенном составе национальной команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-22.

Думаю, Дзюба и в этой сборной пригодился бы. Тренерский штаб дал ответ, это общее мнение главного тренера и его помощников. Но я не исключаю, что Дзюба окажется в окончательном списке. Мы немножко задергали этим вопросом и тренера, и самого Артёма. Все должно доказываться на поле, а главный тренер выбирает тех футболистов, которые нужны в конкретных матчах. Надо всех оставить в покое, Артёму надо сосредоточиться на играх за клуб, чтобы попасть в сборную, а тренеру национальной команды спокойно готовить сборную.

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Все комментарии
arsworld
arsworld
вчера в 14:48
Нахой он нужен в сборной,свой мастер клас он показал с Челси и Юве,он ток стопорит атаки,мяч отбирают вечно как у ребёнка конфетку.А бревном играть и Соболев может,да и головой забивать есть кому
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
вчера в 10:23
Может и недостоин, может и не вызовет. Только на момент отказа Дзюба действительно был не айс. И сам понимал это. В открытую сказал об этом тренеру.
Зачем занимать место в сборной, если чувствуешь себя не в своей тарелке?
Сейчас он стал забивать в Зените, поймал кураж. Дело за тренером, вызывать или не вызывать. Прошлый тур выдался очень забивным, у Карпина на карандаше может быть много кандидатов...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:19
Пошёл ты на...хотя постой,давай берёзкой полюбуемся...
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:05
Плохо, это когда игрочишка "выбирает" между своим самолюбием и сборной своей страны, причем в самый ответственный момент. Достоин ли игрок вызова в сборную и какая у него текущая форма - это решение тренерского штаба, а не самовлюбленного эгоиста.

Игрок той команды, за которую ты болеешь, плюнул в лицо сборной твоей страны, но ты здесь пытаешься развести полемику на тему достойных. После своего поступка он вообще больше не должен вызываться в сборную в принципе
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:05
Алло, Дзюба, ты в окончательном списке.
Да!?
Тех, ноги которых не будет в сборной.))
ОПС
ОПС
вчера в 08:55, ред.
И мы не исчключаем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:50
Плохо, когда народ "выбирает" не по игровым качествам, а по тому, нравится он или нет, др..т или завязал. Почему то в других сборных не парятся по этому поводу. Играют открытые геи вроде Рона или преступники под следствием вроде Промеса.
Лишь бы пользу приносили в данный конкретный момент.
И Карпин правильно делает, что выбирает лучших по итогам последних игр, а не за прежние заслуги. Дзюба прилично прибавил в последнее время, у него отличный настрой после повторения бомбардирских рекордов.
Уж в расширенный список он вполне может попасть ,а там Карпину решать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:18
Надо доиграть без Дзюбы!
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