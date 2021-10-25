Гисдоль: «Из „Локо“ мы хотим сделать экспресс, который идёт очень быстро»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мыслями после своей первой победы у руля московской команды, одержанной в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1).
Могу сразу сказать: отлично, что мы выиграли. Мы счастливы! Я видел салют, и мне понравилось увидеть небо в огне. Надеюсь, что мы будем часто наблюдать такое.
Я две недели работаю с Марадишвили, он стопроцентный профессионал. Всегда приезжает первый на тренировки, добросовестно отрабатывает на каждой тренировке, и мне доставляет удовольствие работа с ним.
Тренеру всегда сложно выделять кого-то из игроков своей команды, но сегодня я бы выделил нескольких. И главное, что сегодня игроком матча стал наш футболист.
С первых тренировок команда начала делать шаги вперёд. Я возьму матчи с «Рубином», «Галатасараем» и с «Сочи». Мы видим прогресс, и сегодня мы могли победить с большим счётом. Мне радостно работать по такому результату, он позитивный. Я соглашусь, из «Локомотива» мы хотим сделать экспресс, который идёт очень быстро.
Кондуктор не жми на тормоза!!! Рановато ,что-то немец раскудахтолся посля одной победы!!!
Кондуктор не жми на тормоза!!! Рановато ,что-то немец раскудахтолся посля одной победы!!!
Оригинально...
Вариант намного лучше, экспресс, который мчится...
Оригинально...
Вариант намного лучше, экспресс, который мчится...
https://youtu.be/yG5_x3ala1k