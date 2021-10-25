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Гисдоль: «Из „Локо“ мы хотим сделать экспресс, который идёт очень быстро»

вчера, 21:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мыслями после своей первой победы у руля московской команды, одержанной в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1).

Могу сразу сказать: отлично, что мы выиграли. Мы счастливы! Я видел салют, и мне понравилось увидеть небо в огне. Надеюсь, что мы будем часто наблюдать такое.

Я две недели работаю с Марадишвили, он стопроцентный профессионал. Всегда приезжает первый на тренировки, добросовестно отрабатывает на каждой тренировке, и мне доставляет удовольствие работа с ним.

Тренеру всегда сложно выделять кого-то из игроков своей команды, но сегодня я бы выделил нескольких. И главное, что сегодня игроком матча стал наш футболист.

С первых тренировок команда начала делать шаги вперёд. Я возьму матчи с «Рубином», «Галатасараем» и с «Сочи». Мы видим прогресс, и сегодня мы могли победить с большим счётом. Мне радостно работать по такому результату, он позитивный. Я соглашусь, из «Локомотива» мы хотим сделать экспресс, который идёт очень быстро.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 07:01
Да он был хорош, вездесущий, успевал возвращаться в защиту и в атаку
112910415
112910415
сегодня в 06:11
будем наблюдать
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:05
Пока получился товарняк на дровах.
zooveterinar
zooveterinar ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:09
Короче ухерачить локомотив,я так понял??!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:09
Рожденные ползать, летать не могут
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:08
Постой паровоз ,не стучите колеса!!
Кондуктор не жми на тормоза!!! Рановато ,что-то немец раскудахтолся посля одной победы!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:53, ред.
экспресс, который ИДЁТ...
Оригинально...

Вариант намного лучше, экспресс, который мчится...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:23
Когда Гисдоля успели пропитать этими железнодорожными аллегориями. Небось в вагон-ресторан водили с проводницами?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:23
Серьёзная заява от новоиспечённого тренера.
pomor45
pomor45
вчера в 22:13
Русскому, чтобы быстро ехать, нужно медленно (основательно) запрягать. Иначе поедет быстро, но под откос.
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:11
От того места, куда едешь.
Futurista
Futurista
вчера в 22:11, ред.
Главное не проскочить нужную станцию)...

Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:02
Герр фриц,ми есть глубин души-русски партизанен,Самый шнелле локомотив пустить 3 откос-майне любимый занятий.
Конь 666
Конь 666
вчера в 21:56
Быстро не значит качественно.
протон
протон
вчера в 21:50
Тише едешь дальше будешь
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:48
Во как заговорил))
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