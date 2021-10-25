Рыбус: «Все понимают, что хочет Гисдоль в „Локомотиве“»

Полузащитник «Локомотива» поделился мыслями после победы над «Сочи» (2:1) в матче 12-го тура РПЛ .

Очень ждали этой победы, надеюсь, после этого матча победы придут. Что касается турнирного положения, то мы потеряли много очков с командами, которые можно было обыгрывать. Но все впереди: отрыв от лидера небольшой — всего пять очков. Есть много матчей впереди, так что будем стараться выигрывать следующие игры.

Положение команды в Лиге Европы? Мы будем биться до конца, группа непростая интересная, мы набрали одно очко, но впереди еще три матча. Будем стараться изменить ситуацию.

Поддерживаю ли контакт с Крыховяком? Надеюсь, увидимся с ним скоро в сборной. А так, да, поддерживаем общение. Он молодец, что находится в хорошей форме, хорошо играет. Я очень рад за него.

При новом тренере мы пытаемся больше контролировать игру, играть в прессинге. Не всегда это получается, но пока прошло мало времени. У нас сейчас плотный график, играем через три, четыре дня — этого очень мало, чтобы пройти полный тренировочный цикл, нужно восстанавливаться. Но, в принципе, все понимают, что хочет тренер. Надеюсь, что с матча на матч игра и результаты будут лучше. Нравится ли мне эта модель игры? Да.