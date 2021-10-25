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Рыбус: «Все понимают, что хочет Гисдоль в „Локомотиве“»

вчера, 22:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мыслями после победы над «Сочи» (2:1) в матче 12-го тура РПЛ.

Очень ждали этой победы, надеюсь, после этого матча победы придут. Что касается турнирного положения, то мы потеряли много очков с командами, которые можно было обыгрывать. Но все впереди: отрыв от лидера небольшой — всего пять очков. Есть много матчей впереди, так что будем стараться выигрывать следующие игры.

Положение команды в Лиге Европы? Мы будем биться до конца, группа непростая интересная, мы набрали одно очко, но впереди еще три матча. Будем стараться изменить ситуацию.

Поддерживаю ли контакт с Крыховяком? Надеюсь, увидимся с ним скоро в сборной. А так, да, поддерживаем общение. Он молодец, что находится в хорошей форме, хорошо играет. Я очень рад за него.

При новом тренере мы пытаемся больше контролировать игру, играть в прессинге. Не всегда это получается, но пока прошло мало времени. У нас сейчас плотный график, играем через три, четыре дня — этого очень мало, чтобы пройти полный тренировочный цикл, нужно восстанавливаться. Но, в принципе, все понимают, что хочет тренер. Надеюсь, что с матча на матч игра и результаты будут лучше. Нравится ли мне эта модель игры? Да.

Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — «Сочи».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:09
Вчерашний матч не смотрел, но смотрел обзор. Бросается в глаза, что молодые наши игроки в атаке смело идут в обводку, бьют по воротам, быстрее мыслить стали. Да и ветеранам как будто пару стаканóв свежей крови влили. Немец у руля, что тут скажешь? Где было Динамо до прихода Шварца и где сейчас, а главное, что у них игра появилась. Ждём того же и от нашего ганса. Всем удачи!!! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:42
Есть победа, и это хорошо, так держать!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:38
Локо, так держать!
beefs
beefs
вчера в 23:11
ну а что он может еще сказать...
drug01
drug01
вчера в 23:05
Значит будет порядок... Но Сёмина жаль
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:53
Он другого и не мог сказать!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:50
Ну это самое главное чтобы друг друга поняли.
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