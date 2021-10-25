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«„Сочи“ не сделал важный шаг». Федотов — после поражения от «Локомотива»

вчера, 21:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями после поражения в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

Многое не получалось. Не хватало конкретики в конечной фазе атак. У нас было полное отсутствие нацеленности на удар с дистанции. Мы не были агрессивны в этом. Потом получили нелепый гол, а во второй тайме «Локомотив» начал использовать пространство и забили со стандарта. Мы не сдавались, продолжали создавать моменты. У нас были эпизоды, чтобы сократить счёт. Также «Локомотив» мог нас наказать и в быстрых атаках.

У нас опытная комната, чтобы ссылаться на давление. Мы не планировали быть академичными в этой игре. У нас было достаточно острых ситуаций, которые мы просто не доигрывали. Мы доходили до ворот, но не использовали свои шансы.

На данном этапе всё закономерно. Сегодня был момент истины, когда нужно было сделать важный шаг. Мы его не сделали.

Прессинг у «Локомотива» был. Нам в первом тайме, да и по ходу матча, удавалось его преодолевать. Но сразу ничего не может работать на 100 процентов. Выходя из-под прессинга, мы были очень расточительны.

Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — «Сочи».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 05:02
Рано Сочи в призеры.
1bear
1bear
вчера в 22:26
жаль,что проиграли...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:37
У Сочи ещё всё в переди!
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