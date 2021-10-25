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Шварц: «Разговоров с руководством „Динамо“ о задаче на сезон пока не было»

вчера, 21:54

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мыслями о победе над «Химками» (4:1) в матче 12-го тура РПЛ, а также рассказал о работе в столичном клубе.

Конечно, для нас победа в день рождения великого вратаря Льва Яшина особенная. Это глыба российского и мирового футбола. Яшина знают все. Знаем, что он выиграл пять титулов, будучи вратарем «Динамо». Более того, он единственный вратарь, удостоенный приза «Золотой мяч». Яшин всегда демонстрировал свое вратарское мастерство. Он первый вратарь, который стал выходить за пределы штрафной и активно играть ногами.

Что касается наших результатов в этом сезоне, мы им очень рады. В то же время «Динамо» никогда не останавливается на достигнутом. Нам надо усердно и упорно трудиться. Разговоров с руководством о конкретной задаче на сезон пока не было. Мы просто делаем всё от нас зависящее, чтобы показывать хороший результат.

Можно сказать, что схема 4-3-3 является основной в нашем выборе. Но мы всегда гибко смотрим на схемы наших соперников. Стараемся от этого отталкиваться и по ходу матчей смотрим, как нам лучше перестраиваться, если есть необходимость. Мы продолжаем самосовершенствоваться. Для нас важно пропагандировать принципы и идеи игры, которые мы выбираем.

С самого начала мы увидели потенциал и талант молодых динамовских игроков. Таких, как Захарян, Тюкавин и Грулев. Для нас это не было удивлением. Мы рады, что у нас в команде есть такие футболисты. Но в то же время тренерский штаб уделяет внимание развитию всех игроков. Для нас важен каждый. Мы усердно работаем каждый день, чтобы команда поднималась на ступеньку выше в своем развитии от игры к игре. Важно, чтобы все выкладывались на поле на 100 процентов и показывали свое профессиональное отношение к делу.

Для нас очень важно выступление как в РПЛ, так и в Кубке России. К матчу с «Оренбургом» мы подходим с полной концентрацией и серьезностью. Знаем, насколько успешно соперник выступает в ФНЛ. Поэтому «Динамо» приложит все усилия, чтобы показать свой лучший футбол.

Мне очень нравится работать в «Динамо». Тут всё на самом высоком уровне. Во главу угла мы ставим развитие наших игроков, от работы с которыми я получаю огромное удовольствие. Главное, чтобы наши футболисты постоянно росли индивидуально и командно. За последний год мы проделали большую работу. Считаю, что «Динамо» находится на правильном пути. Мы намерены в том же духе продвигаться дальше.

Шварц не так давно был удостоен значимой тренерской награды в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:29
на правильном пути, однако
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:57, ред.
Какие задачи...через пару дней Шварцу в Питер ехать....
В новый открывающийся магазин...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 07:33
В еврокубках интересно было бы посмотреть
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:40
Цель одна - медальки.
m6r3myf6g8dv
m6r3myf6g8dv
сегодня в 05:39
Пора бы уже и пообщаться
1bear
1bear
вчера в 23:32
желаю Шварцу и его команде занять второе место ,а затем достойно сыграть в Европе !
баск
баск
вчера в 22:36
Да и не надо таких разговоров.

Подобные постановки задач- примерно то же самое, как задача художнику "написать красивую картину", или композитору "сочинить вечный мотивчик"..

Радуйтесь жизни, играйте в футбол и отдавайтесь своему делу без остатка в каждом матче.
И тогда любые задачи встанут и выполнятся сами)
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:33
Очень много наговорил, напоминает промежуточную отчётную речь парторга на собрании первичной партийной ячейки времён Леонида Ильича. Спешу выразить свое несогласие с содержанием третьего абзаца, где Шварц заявляет:
".... мы всегда гибко смотрим на схемы наших соперников. Стараемся от этого отталкиваться и по ходу матчей смотрим, как нам лучше перестраиваться, если есть необходимость."
Во всех трёх проигранных матчах и в дерби со Спартаком, как раз, когда нужно было что-то изменить, Главный тренер Динамо не сумел перестроить схему игры Динамо, не произвёл своевременно нужные замены для достижения победы или сохранения нужного результата.
А то, как команда будет воплощать в жизнь все его сегодняшние призывы и обещания увидим уже завтра в матче на Кубок с Оренбургом и в ближайшую пятницу, когда Динамо будет сдавать промежуточный экзамен на проф.пригодность чемпиону. Удачи им и ни пуха, ни пера, как говориться.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 22:30
Достаточно зрелищную игру строит. Не удивлюсь если с Зенитом до последнего тура будут бодаться. Да и молодёжь достаточно интересная при нём появляется в основе. Глядишь и в топ-5 смогут поехать. Лишь бы админ ресурс не ломал ему карьеру.
zsb1961
zsb1961
вчера в 22:21
Пока всё идёт хорошо!
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:15
Задачу не надо ставить что получится то получится.
drug01
drug01
вчера в 22:04
Надо ставить иначе пойдёт спад
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:03
Дрюкните "Зенит",вот и задача,задним числом.
протон
протон
вчера в 22:03
Прогресса ждем. Шварц уже адаптировался к новой стране, чемпионату и команде. Под него уже команду формируют. Надеюсь Динамо достойно проведет сезон и у команды появится игровой почерк. Много молодых игроков и потенциал есть. Удачи москвичам. Болеем за вас из Киева!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:01
Теперь можно ставить, минимум второе место
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