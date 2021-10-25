Шварц: «Разговоров с руководством „Динамо“ о задаче на сезон пока не было»

Главный тренер «Динамо» поделился мыслями о победе над «Химками» (4:1) в матче 12-го тура РПЛ , а также рассказал о работе в столичном клубе.

Конечно, для нас победа в день рождения великого вратаря Льва Яшина особенная. Это глыба российского и мирового футбола. Яшина знают все. Знаем, что он выиграл пять титулов, будучи вратарем «Динамо». Более того, он единственный вратарь, удостоенный приза «Золотой мяч». Яшин всегда демонстрировал свое вратарское мастерство. Он первый вратарь, который стал выходить за пределы штрафной и активно играть ногами.

Что касается наших результатов в этом сезоне, мы им очень рады. В то же время «Динамо» никогда не останавливается на достигнутом. Нам надо усердно и упорно трудиться. Разговоров с руководством о конкретной задаче на сезон пока не было. Мы просто делаем всё от нас зависящее, чтобы показывать хороший результат.

Можно сказать, что схема 4-3-3 является основной в нашем выборе. Но мы всегда гибко смотрим на схемы наших соперников. Стараемся от этого отталкиваться и по ходу матчей смотрим, как нам лучше перестраиваться, если есть необходимость. Мы продолжаем самосовершенствоваться. Для нас важно пропагандировать принципы и идеи игры, которые мы выбираем.

С самого начала мы увидели потенциал и талант молодых динамовских игроков. Таких, как Захарян, Тюкавин и Грулев. Для нас это не было удивлением. Мы рады, что у нас в команде есть такие футболисты. Но в то же время тренерский штаб уделяет внимание развитию всех игроков. Для нас важен каждый. Мы усердно работаем каждый день, чтобы команда поднималась на ступеньку выше в своем развитии от игры к игре. Важно, чтобы все выкладывались на поле на 100 процентов и показывали свое профессиональное отношение к делу.

Для нас очень важно выступление как в РПЛ , так и в Кубке России. К матчу с «Оренбургом» мы подходим с полной концентрацией и серьезностью. Знаем, насколько успешно соперник выступает в ФНЛ . Поэтому «Динамо» приложит все усилия, чтобы показать свой лучший футбол.

Мне очень нравится работать в «Динамо». Тут всё на самом высоком уровне. Во главу угла мы ставим развитие наших игроков, от работы с которыми я получаю огромное удовольствие. Главное, чтобы наши футболисты постоянно росли индивидуально и командно. За последний год мы проделали большую работу. Считаю, что «Динамо» находится на правильном пути. Мы намерены в том же духе продвигаться дальше.