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«Заводной, не любил проигрывать». Жигулёв — о новичке сборной Черникове

вчера, 21:15

Полузащитник «Заглембе» Илья Жигулев рассказал о характере бывшего партнера по «Краснодару» Александра Черникова, который был включен в расширенный состав национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

Что Черник вспыльчивый — да, как и многие, это нормально. Сыграешь жестко, потом будешь обзывать и дальше, бывает.

Всегда помню Саню заводным, не любил проигрывать, схватывал желтые. Они близки с Германом Онугхой и на тренировках частенько цепляли друг друга — прямо жестко катились. Никакой злости, не дрались — чисто кайфовали от футбольной рубки.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:42
"В целом мире лишь одна я,
Вот такая заводная,
Вот такая заводная
Лишь только я одна" © 😂😂😂
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:37
Он в сборной,а ты нет!
beefs
beefs
вчера в 22:09
вот видишь он уже и в сборной...
Cat01
Cat01
вчера в 21:24
Желаем удачи
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