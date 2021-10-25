«Заводной, не любил проигрывать». Жигулёв — о новичке сборной Черникове

Полузащитник «Заглембе» рассказал о характере бывшего партнера по «Краснодару» , который был включен в расширенный состав национальной команды на матчи отбора ЧМ -2022 с Кипром и Хорватией.

Что Черник вспыльчивый — да, как и многие, это нормально. Сыграешь жестко, потом будешь обзывать и дальше, бывает.

Всегда помню Саню заводным, не любил проигрывать, схватывал желтые. Они близки с Германом Онугхой и на тренировках частенько цепляли друг друга — прямо жестко катились. Никакой злости, не дрались — чисто кайфовали от футбольной рубки.