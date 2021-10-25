«Заводной, не любил проигрывать». Жигулёв — о новичке сборной Черникове

Полузащитник «Заглембе» Илья Жигулев рассказал о характере бывшего партнера по «Краснодару» Александра Черникова, который был включен в расширенный состав национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.
Что Черник вспыльчивый — да, как и многие, это нормально. Сыграешь жестко, потом будешь обзывать и дальше, бывает.
Всегда помню Саню заводным, не любил проигрывать, схватывал желтые. Они близки с Германом Онугхой и на тренировках частенько цепляли друг друга — прямо жестко катились. Никакой злости, не дрались — чисто кайфовали от футбольной рубки.
Вот такая заводная,
Вот такая заводная
Лишь только я одна" © 😂😂😂
Вот такая заводная,
Вот такая заводная
Лишь только я одна" © 😂😂😂