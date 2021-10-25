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Первый тренер Максименко: «Александру нужна поддержка, ему непросто»

вчера, 23:11

Андрей Козлов, первый тренер голкипера «Спартака» Александра Максименко в «Академии имени Виктора Понедельника», поддержал своего воспитанника.

Я знаю его много лет, еще с детства. Максименко — настоящий профессионал. Он достаточно рано начал и попал в такой великий клуб. Я сам болельщик «Спартака» с детства.

Это непросто выдержать такое давление. Я прекрасно понимаю болельщиков и всю общественность, но тут наоборот — я хочу выразить слова поддержки и благодарности, потому что он и как вратарь, и как человек очень хороший. То, что случилось, — игра. Он тоже понимает, в каком клубе находится и переживает, ему непросто.

Нужно поддерживать, тем более это наши российские футболисты, наша народная команда. Конечно, последние результаты, к большому сожалению, не совсем устраивают. На Александра обрушился такой слой критики, и ему нужна поддержка.

Максименко отразил лишь 50% ударов в створ в этом сезоне РПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:36
Поддержка - это из другого вида спорта...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:48
Александру не поддержка нужна, а в ГазМяс переходить.
Alexnvr
Alexnvr ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:18
Про что и речь. Видели его лицо? Какие он щёчки себе накусал. И это спортсмен, который должен следить за своей физ подготовкой. Поставить рядом того же Сафонова и всё сразу будет видно кто работает, а кто чёлочки и причёски ставит на первое место. Сытая жизнь очевидно его расслабила.
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 07:29
Многие здесь кричали что он должен быть основным вратарем сборной еще раз повторюсь он не входит даже в 10 лучших вратарей РПЛ
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:06
В общем вратарь-дырка получился.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:52
Максименко и по зарплате и по статусу является профессионалом, получающим за свой труд внушительную мзду. Все это его обязывает самостоятельно работать над собой без лишнего нытья и псевдожалости. А поддержку оставьте для игроков любительских коллективов.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:06
Когда в защите проходной двор,то вину можно смягчить
112910415
112910415
сегодня в 06:05
не в ту сторону эволюционирует вратарь
красноярец
красноярец
сегодня в 05:16
Хороший вратарь лично мне нравится.
красноярец
красноярец ответ brooks (раскрыть)
сегодня в 05:15
Это ваша легенда.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:08
Поддержка? От кого? В спартаковских кругах поддерживают только тогда когда команда побеждает, а как проигрывают с грязью мешают!
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 03:57
Если не давать возможности себя проявить другим вратарям, то это будет только хуже для Максименко. Надо показать, что есть конкуренция в команде и что пора-бы ему повысить к себе требования. Не хочу сказать что он является главным виновником поражения в Питере, но ляпы у него из игры к игре и с этим надо что-то делать.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:11
Пора играть а не красоваться
brooks
brooks
сегодня в 01:36, ред.
Максименко дырявый! Это наше общее мнение. Нам нужен другой вратарь! Это не дело, что при каждом ударе по воротам, мы хватаемся за сердце. Максименко на выход!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:40
Ему не поддержка нужна . Ему надо снова в школу вратарей ! И кто такой Андрей Козлов ? Про него кто-нибудь когда-нибудь слышал ,кроме Максименко ? То-то же . Пока наших молодых игроков будут учить всякие там слесари дяди Коли или электрики Петровичи и тому подобные ,наш футбол будет в глубокой ж.....пе !!! А что до Козлова ,то как он учил ,так Максименко и играет !!! Х. удивляться -то ???
Futurista
Futurista
вчера в 23:57, ред.
Поддержка нужна пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям...вот им непросто...а не ленивым бездарным миллионерам...
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 23:47
Назаров ему споёт)))
makkie
makkie
вчера в 23:38
Максименко остановился в развитии и прогрессе.
Раньше хоть спасал, а сейчас 50% ударов в створ заканчивается голами в ворота Спартака. Ну что это такое? Где вратарь вообще? Он пол-команды вообще-то!

Вспоминаю игру Плетикосы и Диканя - два мастера, которые держали ворота на замке и совершали невероятные спасения. Особенно Дикань с Марселем и Аяксом. Сейчас о таких стражах ворот можно лишь мечтать...
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:38
Поддержка сейчас нужна Максименко, а то совсем раскиснет.
avfc71
avfc71
вчера в 23:37
жаль что Селихов трамвируволся
YVG
YVG
вчера в 23:31
Александр выбрал не тот клуб, бежать ему нужно куда глаза глядят.
drug01
drug01
вчера в 23:15
Может быть
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