Первый тренер Максименко: «Александру нужна поддержка, ему непросто»

Андрей Козлов, первый тренер голкипера «Спартака» в «Академии имени Виктора Понедельника», поддержал своего воспитанника.

Я знаю его много лет, еще с детства. Максименко — настоящий профессионал. Он достаточно рано начал и попал в такой великий клуб. Я сам болельщик «Спартака» с детства.

Это непросто выдержать такое давление. Я прекрасно понимаю болельщиков и всю общественность, но тут наоборот — я хочу выразить слова поддержки и благодарности, потому что он и как вратарь, и как человек очень хороший. То, что случилось, — игра. Он тоже понимает, в каком клубе находится и переживает, ему непросто.

Нужно поддерживать, тем более это наши российские футболисты, наша народная команда. Конечно, последние результаты, к большому сожалению, не совсем устраивают. На Александра обрушился такой слой критики, и ему нужна поддержка.