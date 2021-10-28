«Реал» не выиграл у «Осасуны» дома в Примере впервые с 2005 года

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сегодня, 00:51

«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании.

Любопытно, что в последний раз «Осасуне» удалось избежать поражения от «Реала» в гостях в декабре 2005 года (1:1). Серия длилась 12 матчей.