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«Реал» не выиграл у «Осасуны» дома в Примере впервые с 2005 года

сегодня, 00:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании.

Любопытно, что в последний раз «Осасуне» удалось избежать поражения от «Реала» в гостях в декабре 2005 года (1:1). Серия длилась 12 матчей.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 20:28
Было много моментов у РМ ,особенно тот момент с Марсиком ,как не залетело то..
протон
протон
сегодня в 13:09
Мадрид совершенно непредсказуем в этом сезоне.
То 1:2 дома с молдаванами, то 5:0 катком по Шахтёру.
Одна игра - блеск в атаке, другая - полное бессилие.
И даже непонятно, от чего это зависит.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:23
Пока Осасуна борется за медали.
1bear
1bear
сегодня в 08:16
Как то безвольно выглядел королевский клуб вчера...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:15
Любая серия когда то прерывается.
gr796ucwguwa
gr796ucwguwa
сегодня в 08:13
В Осасуне Чими Авилья классный нап, достойный топ-клуба
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:58
Почти во всех чемпионатах лидеры потеряли очки...
Gahi
Gahi
сегодня в 07:43
Видимо 13 матч тяжело преодолеть чтобы выиграть, магия числа 13 уравновесила баланс этого матча между Реалом и Осасуной сведя его к ничейному результату. Удачи
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 07:37
Всё равно тур мутный
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:30
Хорошо забытое старое
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:21
Подумаешь, ничья. Если бы проиграли, тогда да бы и шумели, а так...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:13
Что совсем слабая была игра...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:04
Стрёмно для королевского клуба
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:02
В следующий раз выиграют
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:02
Команда, считавшаяся для Роналду механизмом набивки голевой статистики, становится в новое время серьезной проблемой для "Реала". Или это все аномальный день?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:58
Этот футбол настоящий
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:56
Сумела настроиться на "гранда"...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:51
Переживут и это
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:44
Это просто жесть
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:37
Скоро скажут Осасуна не смогла обыграть Реал)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:36
И такое бывает
112910415
112910415
сегодня в 06:32
день сюрпризов, однако
beefs
beefs
сегодня в 05:51
Отражаются последствия пандемии...
6s6qjtntp49c
6s6qjtntp49c
сегодня в 05:44
Ну это всё-таки Осасуна, а не Барселона какая-нибудь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:40
Тур вообще какой-то корявый получился...
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 03:01
однако, странно это...
1bear
1bear
сегодня в 02:41
Много неожиданных результатов сегодня в Европе...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:38
Осасуна не проиграла Реалу достижение.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:06
Неожиданный результат, как и многие другие результаты этого дня в Германии, Испании, Англии...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:06
Молодцы. В этом сезоне Осасуна хорошо идет, в группе лидеров.
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