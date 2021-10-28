«Реал» не выиграл у «Осасуны» дома в Примере впервые с 2005 года

«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании.
Любопытно, что в последний раз «Осасуне» удалось избежать поражения от «Реала» в гостях в декабре 2005 года (1:1). Серия длилась 12 матчей.
«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании.
Любопытно, что в последний раз «Осасуне» удалось избежать поражения от «Реала» в гостях в декабре 2005 года (1:1). Серия длилась 12 матчей.
То 1:2 дома с молдаванами, то 5:0 катком по Шахтёру.
Одна игра - блеск в атаке, другая - полное бессилие.
И даже непонятно, от чего это зависит.
То 1:2 дома с молдаванами, то 5:0 катком по Шахтёру.
Одна игра - блеск в атаке, другая - полное бессилие.
И даже непонятно, от чего это зависит.