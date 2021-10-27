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В «Барселоне» хотят, чтобы Клопп стал новым главным тренером клуба

вчера, 08:11

«Барселона» может уволить Рональда Кумана с должности главного тренера клуба по итогам нынешнего сезона.

В каталонском клубе понимают, что нынешняя кампания будет переходной для команды, поэтому могут позволить голландскому специалисту доработать до конца сезона. Главным кандидатом на его замену «сине-гранатовые» рассматривают Юргена Клоппа из «Ливерпуля». Сейчас «Барселона» пытается узнать о планах немецкого специалиста на будущее, чтобы попытаться убедить его возглавить команду. Контракт Клоппа с «Ливерпулем» истекает в 2024 году.

Другим вариантом для «сине-гранатовых» является тренер «Челси» Томас Тухель.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:04
Ахахах ок ну глянем .Хави и Иньесты не нужен был Пеп ,они в 2008 году евро в доминирующем манере взяли
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:03
И что ? То что они выиграли евро уже говорит что они без него вырасти .Ты осознаешь что Хави было 28 ,а Иньеста 25 о каком вырос вообще идёт речь ? Там любой бестолоч бы с Барсой титулы брал
протон
протон
вчера в 23:13
-"Также альтернативой Клоппу является другой немецкий специалист — главный тренер «Челси» Томас Тухель. Но у него кредит доверия в своём клубе и долгосрочный контракт, что знаменует его прибытие маловероятным." Вот это наблюдение автора.... У Клоппа конечно же в отличие от Тухеля нет кредита доверия в Ливерпуле и контракт у него тоже почти истёк (по моему у него тоже ещё 3 года по контракту)
протон
протон
вчера в 23:13
Собранный практически своими руками топ клуб, в развивающейся топ лиге, с лучшими тренерами мира, или клуб на грани банкротства, со странным руководством лиги, где будут ждать минимум чемпионства, без трансферов?) Сложный выбор, не знаю как этот немецкий бедолага сможет решить)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:31
в 24 году Барсу возглавит игрок-Легенда,обладатель многочисленных ЗМ, Его Величество всея Вселенной - МЕССИ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 21:25
Фати, Гави, Педри, Мингеса и есть новые Хави, Иньеста. Им нужен такой же тренер как Пеп. Финансы нужны лишь делать точные и нужные покупки, а не просто скупать всех подряд. В этом плане за шейхами не угнаться.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 21:20
Чего не будем? После Гвардиолы они выиграли ещё и ЧМ, ЧЕ. Конечно, они играли в его команде, где всё было почти идеально. При нём заиграл Бускетс, Педро, много других игроков пригласил, перестроил команду полностью.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:08
Не вижу в твоих речах на эту тему здравого смысла.
Это всего лишь твоё видение ситуации.
Дембеле, Коутиньо ничем не лучше Фати, такие же травматичные игроки, а за них были заплачены огромные деньги. Им ведь не тренер мешает играть?
Месси в Барселоне подлечили, он мог вообще остаться вне футбола. Роналду перенёс операцию на сердце, и стал тем, кем стал. Это как пример.
Поэтому есть надежда на то, что Фати тоже вырастит в большую звезду. После Вилановы были Мартино, Энрике, который требл выиграл.
Видимо был момент, когда нужно было не пересечь опасную черту чтоб не оказаться в подобной финансовой яме, не проглядели в руководстве.
Первое пришествие Лапорты было удачным, очень надеемся, что и второе будет не хуже.
Q-J-G
Q-J-G ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 16:17, ред.
Деньги играют огромную, ключевую роль, но только тогда, когда главный тренер не уровня Кумана, Сетьена, Вальверде, при назначении которых у многих болельщиков "Барселоны" была эйфория и пессимизм, который у многих зашкаливал...

Воспитанники есть, молодёжи хватает...

К примеру, тот же Фати, который безусловно молод и талантлив, но есть одно НО... Не успев заиграть после травмы, он снова травмирован, и да будет известно, если кто-то не знал или забыл, у него была тяжелейшая травма ноги в 13 лет двойной перелом ноги... Поэтому, не надо питать особые надежды на то, что Фати заиграет так, как мог бы заиграть не будь у него проблем с здоровьем, с той же ногой, с двойным переломом...

А огромные финансы и траты о которых Вы пишите, поэтому и не окупились, что приглашали главных тренеров не уровня "Барселоны".
Вот тогда, после Тито Виланова и надо было приглашать тренера уровня Клоппа или Тухеля, а не сейчас, когда команда без денег на трансферы, и с игроками, которые не нужны ни "Барселоне", ни другим командам, чтобы их продать и заработать для покупки нужных игроков новому главному тренеру...

Поэтому, мой пессимизм согласно логики и здравого смысла, а Ваш оптимизм это только оптимизм, который не имеет оснований для оптимизма...
1bear
1bear
вчера в 15:09
ах,увольте))))) Клоппу и в Ливере хорошо.,зачем ему проблемы Барсы???
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:49
Поэтому если ты думаешь вот сейчас к нам Гвардиола придет и воспитает нам новых Мессии Иньест да Хави ,это фантазии ,где его Иньесты в Сити ? За три года потратился больше чем Барса и Реал за 15 лет
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:46, ред.
И так или иначе финансы играют свою роль ,Сити и ПСЖ никогда бы не вышли на такой уровень без денег шейхов . И вот болельщики Барсы порой такие фантазёры ,думают что каждый год можно выращивать новых Хави Иньест и Месси .я тебя наверное сейчас сильно удивлю но это не так ,ибо эти игроки уникальны ,первые двое раждаються раз в 10 лет ,и не факт что они в твой команде а третий так вообще раз в 30-40 лет
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:42
Давай не будем преувеличивать .Когда Гвардиола пришел ,Иньеста и Хави были уже чемпионами Европы.Он чемпионов Европы вырастил которым было за 25 ? Что серьезно ? Хосеп это тот тренер который из топ игроков делает результат но никого не выращивает .В Барсе в золотое поколение он никого не вырастил ,разве что Бускется наверное
Agamaga........
Agamaga........ ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 14:25
Ну это ваше видение ситуации. Каждый толкует по-своему!
Приглашение Кумана ничем не лучше, чем приглашение Сетьена, Вальверде. Привыкли мерить всех по шкале Гвардиолы, но он самый успешный тренер Барсы за все время. И вы забываете, что он построил клуб на собственных воспитаниках, они были главной силой клуба. И на сегодняшний день воспитанники есть, молодёжи хватает, им нужен тренер толковый. Деньги не играют на поле - это уже давно известный факт!
Самая дорогая покупка Баварии вроде был игрок из Испании, Хави Мартинес, если не ошибаюсь, заиграл он? А играют у них совсем другие ребята.
Как показывает практика, огромные финансы и траты не окупились у каталонцев, от слова совсем.
barcamilan
barcamilan
вчера в 12:43
по итогам сезона? хотят бороцца за место в примере?
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 12:14
Клопп-топ, но их тренерская дуэль с Пепом-лучшее, что есть в современном футболе.
zsb1961
zsb1961
вчера в 11:52
Хороший вариант!
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 11:52
Привет дружище ✊.
Полностью согласен с тобой. Я тоже всё время удивлялся когда только начались эти разговоры, что Барселону может возглавить Рональд Куман. Я тоже писал что это утопия и дорога в тупик ! Так собственно и получилось. Всем Добра !!!
zim289
zim289
вчера в 11:47
Идеально для текущей Барселоны. Клоп вполне может за 3 года выйти в финал ЛЧ, не имея в составе Месси, Иньесты и Неймаров.
Только дайте ему поработать 3-5 лет, как в Ливере
Nazi
Nazi
вчера в 11:42
Я бы тоже хотел, что бы Клопп тренировал Париж, но...
Q-J-G
Q-J-G ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 11:42
Лучше пессимизм, который исходит из здравого смысла, с той "плачевной" ситуации, которая сложилась на сегодняшней день в "Барселоне", чем оптимизм, который не соответствует реалиям, которые в "Барселоне" сегодня и в ближайшем будущем...

Кстати, было много оптимистов, когда главным тренером назначили Р.Кумана, и где они эти оптимисты???!!! Я один из немногих пессимистов, который писал, что главный тренер "Барселоны" - Р.Куман, это напрасная трата времени, путь в никуда...

Поэтому, на одном оптимизме "далеко не уедешь.... К оптимизму, как минимум, надо ещё и финансы, огромные финансы, которых у "Барселоны" нет, чтобы "построить" команду, которую мы помним во времена Гвардиолы... А при отсутствии этих финансов ни один здравомыслящий топ-тренер не будет рассматривать предложение руководства "Барселоны", возглавить "тонущую" команду да ещё и без финансовой составляющей сегодня и в ближайшем будущем....
баск
баск
вчера в 11:39, ред.
Барселона начинает вызывать по отношению к себе ощущение брезгливости, всё больше смахивая на бомжару, прорвавшуюся через охрану дорогого супермаркета и корчащую из себя важного покупателя..

Какой Клопп, какой Тухель..
Нет чтобы сосредотчиться на своих делах и спокойно и без истерик разгребать их, в ней занимаются каким-то нелепым самопиаром, в который всё равно никто не поверит.

В мире накоплен огромный опыт выхода из тяжелейших банкротств в самых безнадёжных ситуациях, вот куда надо обращаться этим людям, а не трепаться про Клоппа и продаваться с потрохами американским банкам за кредиты на погашение других кредитов.

Вот уж воистину- большинство банкротств возникают не из-за экономических кризисов, а благодаря идиотам в руководстве..
Skyarkhangel .
Skyarkhangel .
вчера в 11:33
Амбиции то, какие амбиции, самой Барселоне не смешно такое предлагать? Клуб в долгах, денег нет, Месси бесплатно предлагали поиграть и тянули до последнего ведь же. Кому теперь это Барселона нужна, одни наркоманы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:17
При всем уважении к Барселоне, ни Клопп, ни Тухель в нынешнюю Барселону не пойдут...у одного все замечательно в Ливерпуле, второй строит новый Челси и делает это учень успешно, так зачем же им покидать свои успешные проекты?!
Каталонцев конечно же можно понять, хотят взять хорошего, успешного тренера,но тут скорее всего мимо...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:14
Наверное, Клопп «Тот самый тренер», который сможет поднять «такую Барсу», но пока просто надо мечтать об этом. Через 2 года возможно он и станет тренером Барселоны. Тренер, отец и просто очень душевный человек.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:12
жаль, что в Росси нет таких тренеров ...
eleven LC
eleven LC
вчера в 11:04
В Барсе сейчас такой бардак что ни Клоп ни Тухель туда не пойдут,потому что это испортит репутацию-Вальверде,Сетьен и Куман знают о чём речь!
-=X-Ray=-
-=X-Ray=-
вчера в 10:44
В АПЛ сейчас все деньги. Клопп никуда не уйдёт
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:39, ред.
А дырку от бублика, в Барселоне не хотят? Куман FOREVER - вот приговор Барсы на ближайшее время, пока она не вылезет из финансовой ямы!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:36
С вашим пессимизмом самое дело оставлять такие комментарии 😀
Барса уже побывала в подобных ситуациях, но клуб всегда находил выход, а он всегда есть при правильном подходе с думающими людьми.
Разве Клопп пришёл в процветающий клуб? Ливерпуль, который 30 лет не мог АПЛ выиграть, не думаю, что такого амбициозного тренера интересует только деньги.
В Барселоне достаточно талантов, которые смогут побороться за все титулы. Нужно договориться с тренером и пригласить его по окончании сезона.
Пусть Барса будет для них новой победной историей в их тренерской деятельности.
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