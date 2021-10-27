В «Барселоне» хотят, чтобы Клопп стал новым главным тренером клуба

«Барселона» может уволить Рональда Кумана с должности главного тренера клуба по итогам нынешнего сезона.
В каталонском клубе понимают, что нынешняя кампания будет переходной для команды, поэтому могут позволить голландскому специалисту доработать до конца сезона. Главным кандидатом на его замену «сине-гранатовые» рассматривают Юргена Клоппа из «Ливерпуля». Сейчас «Барселона» пытается узнать о планах немецкого специалиста на будущее, чтобы попытаться убедить его возглавить команду. Контракт Клоппа с «Ливерпулем» истекает в 2024 году.
Другим вариантом для «сине-гранатовых» является тренер «Челси» Томас Тухель.
Барса уже побывала в подобных ситуациях, но клуб всегда находил выход, а он всегда есть при правильном подходе с думающими людьми.
Разве Клопп пришёл в процветающий клуб? Ливерпуль, который 30 лет не мог АПЛ выиграть, не думаю, что такого амбициозного тренера интересует только деньги.
В Барселоне достаточно талантов, которые смогут побороться за все титулы. Нужно договориться с тренером и пригласить его по окончании сезона.
Пусть Барса будет для них новой победной историей в их тренерской деятельности.
Барса уже побывала в подобных ситуациях, но клуб всегда находил выход, а он всегда есть при правильном подходе с думающими людьми.
Разве Клопп пришёл в процветающий клуб? Ливерпуль, который 30 лет не мог АПЛ выиграть, не думаю, что такого амбициозного тренера интересует только деньги.
В Барселоне достаточно талантов, которые смогут побороться за все титулы. Нужно договориться с тренером и пригласить его по окончании сезона.
Пусть Барса будет для них новой победной историей в их тренерской деятельности.