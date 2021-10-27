В «Барселоне» хотят, чтобы Клопп стал новым главным тренером клуба

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вчера, 08:11

«Барселона» может уволить Рональда Кумана с должности главного тренера клуба по итогам нынешнего сезона.

В каталонском клубе понимают, что нынешняя кампания будет переходной для команды, поэтому могут позволить голландскому специалисту доработать до конца сезона. Главным кандидатом на его замену «сине-гранатовые» рассматривают из «Ливерпуля». Сейчас «Барселона» пытается узнать о планах немецкого специалиста на будущее, чтобы попытаться убедить его возглавить команду. Контракт Клоппа с «Ливерпулем» истекает в 2024 году.

Другим вариантом для «сине-гранатовых» является тренер «Челси» Томас Тухель.