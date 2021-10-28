Карасёв рассудит «Зенит» и «Динамо» в 13-м туре РПЛ

РФС объявил имена судей, которые получили назначения на матчи 13-го тура чемпионата России.
29 октября (пятница)
«Зенит» — «Динамо»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач.
30 октября (суббота)
«Рубин» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин.
«Спартак» — «Ростов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Алексей Лунёв.
«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Денис Березнов.
«Нижний Новгород» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Арам Петросян.
31 октября (воскресенье)
«Уфа» — «Ахмат»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Варанцо Петросян; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Алексей Стипиди.
«Арсенал» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Игорь Панин; AVAR — Илья Елеференко.
«Химки» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Андрей Образко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Дмитрий Чельцов.
Недавно Карасёв обслуживал матч группового этапа Лиги чемпионов.
И пусть в этом матче победит тот, кто будет в действительности сильнейшим, чтобы победа одной из команд или ничья не вызывала вопросов по окончанию матча по поводу судейства... Чтобы не С.Карасёв не дал повода говорить, спорить, дискутировать на тему судейства в этом матче!
И пусть в этом матче победит тот, кто будет в действительности сильнейшим, чтобы победа одной из команд или ничья не вызывала вопросов по окончанию матча по поводу судейства... Чтобы не С.Карасёв не дал повода говорить, спорить, дискутировать на тему судейства в этом матче!