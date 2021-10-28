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Карасёв рассудит «Зенит» и «Динамо» в 13-м туре РПЛ

вчера, 11:15

РФС объявил имена судей, которые получили назначения на матчи 13-го тура чемпионата России.

29 октября (пятница)

«Зенит» — «Динамо»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач.

30 октября (суббота)

«Рубин» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Алексей Лунёв.

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Денис Березнов.

«Нижний Новгород» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Арам Петросян.

31 октября (воскресенье)

«Уфа» — «Ахмат»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Варанцо Петросян; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Алексей Стипиди.

«Арсенал» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Игорь Панин; AVAR — Илья Елеференко.

«Химки» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Андрей Образко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Дмитрий Чельцов.

Недавно Карасёв обслуживал матч группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:20
- Вам бы такого тамаду на день рождения... Сюрпризов будет - мама, не горюй! Вроде бы и весело, но, почему-то, не смешно...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:13
Предположу ничейный результат в Питере и бомжы почувствуют дыхание коней).
Хоть один тур без скандала отсудят?). 90 мин работы? С
ВАРом и кучей помощников..).
112910415
112910415
вчера в 18:35
грубо не ошибается, и это радует
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 18:02
Далеко не гарант безупречного судейства, все таки это не Европа, но обойдется без спорных решений.
Dinamo
Dinamo ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 17:55
Только Карасёв в матче со Спартаком отобрал у Динамо 2 очка. Видимо, не все московские команды он любит.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:58
согласен, про Динамо с Зенитом так же упомянуто
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:42
В России Карасев судит не так хорошо как в Европе. Допускает много ошибок. Будем надеяться что в этот раз обойдется без косяков.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 16:37, ред.
Карась в мешке - это приговор.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:20
Кто бы не судил - главное без косяков и судейских скандалов. Всё же, два лидера играют. Надеюсь, Зенит пребывает ещё в эйфории от 7-1 и поэтому у Динамо есть шанс на победу. В любом случае, хочется увидеть качественное зрелище с интригой и голами, а не избиение слабых сильными. А Карасёва, чтобы вообще не вспоминали после матча - это будет его высшая оценка.
YVG
YVG ответ Kolymchanin (раскрыть)
вчера в 15:29
    leonidspb1958
    leonidspb1958
    вчера в 14:55
    Карасёв ни за кого,но против Зенита!О собенно умиляют его гримасы при многочисленных косяках!
    Kolymchanin
    Kolymchanin ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 14:11, ред.
    Я бы не называл такие игры зенита с др. командами - «дерби». Слишком молодые еще - без истории!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 13:26
    Карасёв и цифра 13 тура РПЛ - тут явно какая то назревает Мистика в дерби за лидерство между «Зенит» - «Динамо»:.....
    протон
    протон
    вчера в 13:05
    Народная примета, если есть Карасёв и Мешков на матче это к потере очков Зениту.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ n272nm (раскрыть)
    вчера в 12:06
    Хотелось бы...А потом "высокий суд" ,во главе с топ-менеджером Газпрома Дюковым путь выносит вердикт :Решение судьи ошибочное,но справедливое!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 12:03
    Будем надеяться на то, что правильно рассудит, и никого не засудит, никому не подсудит, что результат матча будет зависеть от игры команд, и не будет ошибок, предвзятого судейства в этом важном и принципиальном матче...

    И пусть в этом матче победит тот, кто будет в действительности сильнейшим, чтобы победа одной из команд или ничья не вызывала вопросов по окончанию матча по поводу судейства... Чтобы не С.Карасёв не дал повода говорить, спорить, дискутировать на тему судейства в этом матче!
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 11:59
      n272nm
      n272nm
      вчера в 11:55
      Карасев?! Шансы Динамо победить сильно повысились. Это арбитр сделает все, чтобы московская команда победила.
      sv_1969
      sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
      вчера в 11:52
      Аааа!Понял))
      Союзник противников
      Союзник противников ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 11:50, ред.
      ОН намекает,что Карасёв обеспечит Дзюбе очередной рекорд,поставив для него пенальти.Надеется,во всяком случае.
      И это даже не новость,а заголовок для приглашения посетителей к обсуждению.С таким же успехом можно написать заголовок : "Опять матч ЦСКА судит питерский наймит Безбородов".
      sv_1969
      sv_1969 ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
      вчера в 11:48
      А причем тут Ваш пост! Новость про Карасева вроде)))
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 11:35
      Серёга,суди объективно,честно,в пользу "Динамо" и всего российского футбола!
      Футбольный Гуру
      Футбольный Гуру
      вчера в 11:21
      думаю Зенит победит с минимальным счетом
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 11:20
      Хороший судья им достался!😜
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