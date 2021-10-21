Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак». Назначения на 12-й тур РПЛ

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вчера, 12:16

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС .

«Динамо» — «Химки»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Кукуян; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Арсенал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Уфа» — «Рубин»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Александр Колобаев.

«Ахмат» — «Урал»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Илья Елеференко; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Максим Ковалёв; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Николай Левников.

«Локомотив» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Милюченко; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.

Напомним, что сегодня Сергей Иванов будет работать на матче Лиги Европы между «Фенербахче» и «Антверпеном».