Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак». Назначения на 12-й тур РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
«Динамо» — «Химки»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Кукуян; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Нижний Новгород» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гвардис.
«Ростов» — «Арсенал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Андрей Бутенко.
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Уфа» — «Рубин»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Александр Колобаев.
«Ахмат» — «Урал»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Илья Елеференко; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Максим Ковалёв; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Николай Левников.
«Локомотив» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Милюченко; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.
Напомним, что сегодня Сергей Иванов будет работать на матче Лиги Европы между «Фенербахче» и «Антверпеном».
Судейский корпус просто отливает, когда приходится иметь дело с конями.
Судейский корпус просто отливает, когда приходится иметь дело с конями.
В этом году Иванов 3 раза отсудил Спартак на победу...чего ещё то желать ??
В этом году Иванов 3 раза отсудил Спартак на победу...чего ещё то желать ??
Судят по понятиям, а не по правилам. Зайнутдинов рукой прервал полёт мяча и помешал забить игроку Урала - это всегда расценивалось как пенальти. Тем более мяч летел в сторону ворот.
Я помню, ты и руку Дивеева отмазывал, хотя ЭСК и все остальные её признали.
Судят по понятиям, а не по правилам. Зайнутдинов рукой прервал полёт мяча и помешал забить игроку Урала - это всегда расценивалось как пенальти. Тем более мяч летел в сторону ворот.
Я помню, ты и руку Дивеева отмазывал, хотя ЭСК и все остальные её признали.
«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 21-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок совершает попытку играть в мяч головой, но промахивается мимо него. В следующий момент мяч попадает в руку, находящуюся в естественном положении внизу и не делающую движения к мячу.
Судья посчитал, что футболист ЦСКА сыграл головой, и в данной ситуации ВАР правильно предложил арбитру самостоятельно оценить контакт руки и мяча в штрафной площади.
После просмотра эпизода на мониторе судья убедился в отсутствии нарушения правил игры в действиях игрока ЦСКА и продолжил игру», – говорится в заявлении ЭСК.
«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 21-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок совершает попытку играть в мяч головой, но промахивается мимо него. В следующий момент мяч попадает в руку, находящуюся в естественном положении внизу и не делающую движения к мячу.
Судья посчитал, что футболист ЦСКА сыграл головой, и в данной ситуации ВАР правильно предложил арбитру самостоятельно оценить контакт руки и мяча в штрафной площади.
После просмотра эпизода на мониторе судья убедился в отсутствии нарушения правил игры в действиях игрока ЦСКА и продолжил игру», – говорится в заявлении ЭСК.
Вместо очевидных пенальти за руки вас прощают.
Вместо очевидных пенальти за руки вас прощают.
Помним, как Иванов засуживал Спартак против Зенита в 2016 году и с цска на Кубок.
Помним, как Иванов засуживал Спартак против Зенита в 2016 году и с цска на Кубок.
... Удачи?
... Удачи?