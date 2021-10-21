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Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак». Назначения на 12-й тур РПЛ

вчера, 12:16

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Динамо» — «Химки»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Кукуян; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Арсенал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Уфа» — «Рубин»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Александр Колобаев.

«Ахмат» — «Урал»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Илья Елеференко; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Максим Ковалёв; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Николай Левников.

«Локомотив» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Милюченко; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.

Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак». Назначения на 12-й тур РПЛ

Напомним, что сегодня Сергей Иванов будет работать на матче Лиги Европы между «Фенербахче» и «Антверпеном».

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Все комментарии
Эджуке
Эджуке ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 19:53
Лучше вспомни на "случайную" судейскую лояльность на протяжении нескольких туров подряд посли "Сочинской истерики" и сколько судьи вам подарили очков
112910415
112910415
вчера в 18:36
без скандала не обойтись
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 18:05
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
    вчера в 17:59
      Liverpoolets
      Liverpoolets
      вчера в 17:45
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov ответ Эджуке (раскрыть)
        вчера в 17:40
          Ruslan Volkov
          Ruslan Volkov
          вчера в 17:38
          Раз есть Кукуян,то Крыльям ничего не светит
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          вчера в 16:53
          Капец крыльям. Одно лишь обнадёживает, что матч покажут на общедоступном канале. Есть надежда, что беспредела не будет.
          Кайзеркрюгер
          Кайзеркрюгер
          вчера в 16:44
          Если Зенит проиграет, Семака можно смело отправлять в отставку
          Михалыч 75
          Михалыч 75 ответ makkie (раскрыть)
          вчера в 16:03
          не преувеличивай , возьми последние 12-15 игр между Зенитом и Спартаком и увидишь разницу , а вы все судейские заговоры ищете
          Zak11
          Zak11
          вчера в 15:51
          Иванов запомнился именно матчем с Зенитом в 2017 году. Тогда он принимал решения исключительно только в пользу питерцев
          димон 37
          димон 37
          вчера в 15:38
          Спартаку и локо можно не играть
          Эджуке
          Эджуке ответ makkie (раскрыть)
          вчера в 15:24
          Помню как спартаковцы отмазывали полёт Глушакова над штрафной Томи. И список можно доооолго продолжать
          Futurista
          Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          вчера в 14:56
          Как в Питере с ковидом, все ок?)...зрители будут на матче?...
          Futurista
          Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
          вчера в 14:54
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
            вчера в 14:53
              Алексей Коротеев
              Алексей Коротеев
              вчера в 14:23
              Иванов ,конечно ,для нас -это похороны . Но важнее всего -кто на ВАРе.
              makkie
              makkie ответ oFANATo (раскрыть)
              вчера в 14:11
              В ЭСК давно уже футбольные правила скурили.
              Судят по понятиям, а не по правилам. Зайнутдинов рукой прервал полёт мяча и помешал забить игроку Урала - это всегда расценивалось как пенальти. Тем более мяч летел в сторону ворот.

              Я помню, ты и руку Дивеева отмазывал, хотя ЭСК и все остальные её признали.
              Союзник противников
              Союзник противников
              вчера в 13:34
              Личность главного судьи что-то значит только для проигравших. Ну и профессиональных нытиков.У нас ведь теперь есть мерило справедливости-ВАРево!!!
              Евгений Перфильев
              Евгений Перфильев
              вчера в 13:29
              Хорошо зенит подстраховался.
              oFANATo
              oFANATo ответ makkie (раскрыть)
              вчера в 12:40, ред.
              Плохо знаешь матчасть. ВАР в матче с Уралом не помогал. Что и признал ЭСК.
              «Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 21-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок совершает попытку играть в мяч головой, но промахивается мимо него. В следующий момент мяч попадает в руку, находящуюся в естественном положении внизу и не делающую движения к мячу.

              Судья посчитал, что футболист ЦСКА сыграл головой, и в данной ситуации ВАР правильно предложил арбитру самостоятельно оценить контакт руки и мяча в штрафной площади.

              После просмотра эпизода на мониторе судья убедился в отсутствии нарушения правил игры в действиях игрока ЦСКА и продолжил игру», – говорится в заявлении ЭСК.
              oFANATo
              oFANATo
              вчера в 12:38
              Сергей Иванов рассудит матч между двумя неудачниками третьего тура еврокубков.....
              makkie
              makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
              вчера в 12:32
              Смеешься? Судьи на VAR помогают цска уже во втором матче кряду.
              Вместо очевидных пенальти за руки вас прощают.
              makkie
              makkie
              вчера в 12:30
              Иванов - двенадцатый игрок Зенита обычно. Спартаку придётся нелегко в неравных составах.
              Помним, как Иванов засуживал Спартак против Зенита в 2016 году и с цска на Кубок.
              drug01
              drug01
              вчера в 12:25
              Игра трудная
              ... Удачи?
              ЦСКА ПЕРВЫЙ
              ЦСКА ПЕРВЫЙ
              вчера в 12:25
              Неслучайно газпром протолкнул Иванова в ЛЕ а нам не повезло с кукуяном, пусть не главный но ВАР это сила.
              nikoladolgov
              nikoladolgov
              вчера в 12:22
              В матче ЦСКА - Крылья Советов сделали все ради победы коней - трио Мешков - Кукуян - Лапочкин убъют любую игру!
              25процентный клоун
              25процентный клоун
              вчера в 12:22
              армейцев с победой, мешков и кукуян сделают разницу
              sihafazatron
              sihafazatron
              вчера в 12:20
              Без обвинений судей не обойдется)
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