Арбитр Федотов: «За Сергеем Ивановым тянется неприятный шлейф»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение Сергея Иванова на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».
Вариантов было не очень много: да, могли судить Кукуляк и Кукуян, Мешков не мог, но выбор Иванова — странный. За Ивановым тянется неприятный шлейф – с его историей матчей «Зенита» и «Спартака» ему не позавидуешь. Если жёстко ошибётся в этой игре – его карьеру в РПЛ ждут серьёзные проблемы.
Один только "бывший судья" Федотов...но он нынче эксперт...
Касаемо судейства...по-барабану кто будет судить...
Куда важней как и кто будет играть...
А те кто заранее начал петь песни про лояльность Иванова к Зениту...они и при любом судье будут тянуть ту же волынку.....даже если судить будет Федун а Саша Панов будет сидеть на ВАРе...
Один только "бывший судья" Федотов...но он нынче эксперт...
Касаемо судейства...по-барабану кто будет судить...
Куда важней как и кто будет играть...
А те кто заранее начал петь песни про лояльность Иванова к Зениту...они и при любом судье будут тянуть ту же волынку.....даже если судить будет Федун а Саша Панов будет сидеть на ВАРе...
И это говорит чел за который не шлейф а целое зловоние!Достаточно загуглить : скандалы Федотова!
⁵ Лицемер! Вынь прежде бревно из глаза своего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза ближнего твоего Матфея 7:5
Это про Федотова!
И это говорит чел за который не шлейф а целое зловоние!Достаточно загуглить : скандалы Федотова!
⁵ Лицемер! Вынь прежде бревно из глаза своего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза ближнего твоего Матфея 7:5
Это про Федотова!
Никакие Ивановы и Мешковы с нервами не справятся, обязательно будут ошибки.
Никакие Ивановы и Мешковы с нервами не справятся, обязательно будут ошибки.