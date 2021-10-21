Арбитр Федотов: «За Сергеем Ивановым тянется неприятный шлейф»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение Сергея Иванова на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

Вариантов было не очень много: да, могли судить Кукуляк и Кукуян, Мешков не мог, но выбор Иванова — странный. За Ивановым тянется неприятный шлейф – с его историей матчей «Зенита» и «Спартака» ему не позавидуешь. Если жёстко ошибётся в этой игре – его карьеру в РПЛ ждут серьёзные проблемы.