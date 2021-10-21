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Арбитр Федотов: «За Сергеем Ивановым тянется неприятный шлейф»

вчера, 15:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак24.10.2021 в 19:00 Не начался

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение Сергея Иванова на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

Вариантов было не очень много: да, могли судить Кукуляк и Кукуян, Мешков не мог, но выбор Иванова — странный. За Ивановым тянется неприятный шлейф – с его историей матчей «Зенита» и «Спартака» ему не позавидуешь. Если жёстко ошибётся в этой игре – его карьеру в РПЛ ждут серьёзные проблемы.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:58
уже заранее давят на судью то ли москвичи боятся от ли наоборот
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:54
Зачем тогда такого ставить на такой матч
cska1948
cska1948
вчера в 18:49
В нынешних реалиях важно не только то, кто по полю со свистком бегает, но и кто на ВАРе сидит ...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:09
И у тебя есть свой шлейф
YVG
YVG
вчера в 17:46
Судья из Ростова абсолютно некомпетентен во всем, как такого судью можно ставить на такой матч?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:45
Спартак с Кукуяном сыграл 6 игр: 3 победы и 3 ничьи! У тебя это называется "все выиграл"?!)))
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:35
При условии проигрыша Зенита)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:31
шлейф газовой трубы? намек понял
LOpp
LOpp
вчера в 17:25
судья на матче Зенит-Спартак - это расстрельная должность.
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:22
Ритуальной жертвой был выбран судья с неприятным шлейфом.
dadrail
dadrail
вчера в 17:17
Посмотрим что насудит
Futurista
Futurista
вчера в 17:16, ред.
И этот шлейф попахивает газом...
Девижн
Девижн
вчера в 17:06
Я сначала про Ивана Сергеева подумал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:01
Самый неприятный и мощный шлейф тянется как раз за кукуяном, не зря его дисквалифицировали на несколько матчей, федотову надо посмотреть и убедиться, что спартак все игры с кукуяном победил причём некоторые из них при загадочных обстоятельствах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:39
А кто без шлейфа то ???
Один только "бывший судья" Федотов...но он нынче эксперт...

Касаемо судейства...по-барабану кто будет судить...
Куда важней как и кто будет играть...

А те кто заранее начал петь песни про лояльность Иванова к Зениту...они и при любом судье будут тянуть ту же волынку.....даже если судить будет Федун а Саша Панов будет сидеть на ВАРе...
makkie
makkie ответ Михалыч 75 (раскрыть)
вчера в 16:17
Возможно, Иванов наошибается и его уберут как Васильева и Вилкова.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:14
Так на убой и поставили.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:11
федоткин в своем репертуаре
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:08
"За Сергеем Ивановым тянется неприятный шлейф»
И это говорит чел за который не шлейф а целое зловоние!Достаточно загуглить : скандалы Федотова!
⁵ Лицемер! Вынь прежде бревно из глаза своего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза ближнего твоего Матфея 7:5
Это про Федотова!
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:06
не ошибается тот , кто ничего не делает . Все ошибаются , тут только лишь вопрос в какую сторону . Либо мы его будем хаить после игры , либо вы и если даже он отсудит великолепно.
makkie
makkie
вчера в 15:59
Такой матч может вытянуть только Карасёв.
Никакие Ивановы и Мешковы с нервами не справятся, обязательно будут ошибки.
drug01
drug01
вчера в 15:58
Желаем удачи!!!
beefs
beefs
вчера в 15:57
а ему уже не страшно, он к этому готов...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:54
Да у нас вообще полный крах в судейском корпусе !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:51
Что-то Федотов разговорился.
poodle
poodle
вчера в 15:50
если ошибётся,то ему 3,14ец!
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