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Месси — главный претендент на «Золотой мяч». Роналду нет в топ-5

вчера, 12:20

Английское издание Goal опубликовало список главных претендентов на «Золотой мяч».

Главным претендентом на награду считается нападающий ПСЖ Лионель Месси. 20 основных кандидатов выглядят так:

1. Лионель Месси (ПСЖ) — 40 голов, 14 ассистов в 2021 году. Выиграл Кубок Америки и Кубок Испании.

2. Роберт Левандовски («Бавария») — 54 гола, 8 ассистов. Выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.

3. Жоржиньо («Челси») — 7 голов, 3 ассиста. Выиграл Евро-2020, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

4. Нголо Канте («Челси») — 1 гол, 1 ассист. Выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

5. Карим Бензема («Реал») — 35 голов, 14 ассистов. Выиграл Лигу Наций.

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 37 голов, 16 ассистов. Выиграл Лигу Наций, Кубок Франции и Суперкубок Франции.

7. Ромелу Лукаку («Челси») — 30 голов, 8 ассистов. Выиграл Серию А.

8. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) — 43 гола, 13 ассистов. Выиграл Кубок Германии.

9. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 39 голов, 4 ассиста. Выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии.

10. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 13 голов, 15 ассистов. Выиграл АПЛ и Кубок Английской Лиги.

11. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) — 20 сухих матчей. Выиграл Евро-2020.

12. Джорджо Кьеллини («Ювентус») — 2 ассиста, 10 сухих матчей. Выиграл Евро-2020, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

13. Рубен Диаш («Манчестер Сити») — 1 гол, 2 ассиста, 26 чистых матчей. Выиграл АПЛ и Кубок Английской Лиги.

14. Николо Барелла («Интер») — 6 голов, 13 ассистов. Выиграл Евро-2020 и Серию А.

15. Мэйсон Маунт («Челси») — 12 голов, 8 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

16. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 33 гола, 6 ассистов.

17. Неймар (ПСЖ) — 15 голов, 16 ассистов. Выиграл Кубок Франции и Суперкубок Франции.

18. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 32 гола, 8 ассистов.

19. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 15 голов, 12 ассистов. Выиграл АПЛ и Кубок Английской Лиги.

20. Лаутаро Мартинес («Интер») — 23 гола, 6 ассистов. Выиграл Кубок Америки и Серию А.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 10:08
ну уж точно не месся!! он и так 2-3 мяча получал ни за что. так и еще хотят один накинуть!!! Бенз и никто другой!!!
Wonka7238
Wonka7238 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 10:01
Вот именно, Димка в очередной раз вывез сборную и гнома на своих плечах (гном, разумеется, проползал весь финал на задворках), как и в 14м на ЧМ. Стоило тогда Димке травмироваться к финалу - и всё, где гном? Ах да, 3 запоротых выхода 1 на 1 и всё на этом.
Wonka7238
Wonka7238 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 09:54
Потому что, во-первых, всем, внимательно смотревшим футбол в последнее десятилетие абсолютно очевидно, что и Хави, и Иньесту оставили без 100%-заслуженных ЗМ, плюс ЗМ10 - это Снейдеру, без вариантов. Минимум половина мячей у гнома ни за что. Опять же, ровно в тот же момент, когда Иньеста ушёл из команды (Хави, соответственно, ушёл ещё раньше), каталонские мгновенно "поплыли". В Европе начались их последовательные уничтожения даже Ромой, не говоря уже о серьёзных клубах. Гном в этот период не сделал для клуба ничего.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Funny_Smailik (раскрыть)
сегодня в 08:33
Модрич уже лет 10 уровень не сливает.И одна из причин почему Барса в за..це а мы нет ,это наша престорелая полузащита в лице модрича и Тони
arsenVS
arsenVS ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 08:27
Это твое желание , а не реальность !
Ramin Mamedov
Ramin Mamedov
сегодня в 06:32
Почему не написали про Криштиану про его рекорд за сборной по голам лучшего бомбардира и лучшего бомбардира на чемпионате Европы 2020
Ramin Mamedov
Ramin Mamedov
сегодня в 06:16
Как же заслуги Криштиану то сборная рекорды лучший бомбардир топ Европа
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 04:56
Если не Лео, то пусть отдадут Роберту, заслужил. Остальных "однодневок" надо посылать. С Модрича хватило. Как только получают сразу уровень сливают. 😀
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:59
Левандовски был на много лучше чем Месси в этом году,это все понимают-голов забил больше и титулы есть!
Но скорее всего получит Месси-за медийность!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:57
Что за бред, он вообще не заслуживает. То что шейхи псж крутят уефа как хотят (с тем же финансовым фэйр-плей), ещё не значит, что и награды можно приписывать пешеходам
Cayman
Cayman ответ arsenVS (раскрыть)
вчера в 20:40
Чемпионат Франции намного слабее, но почему то про Мбаппе такое не говорят
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 20:38
Да Вы издеваетесь? Какой нахрен Месси? Может Мбаппе?
steel900
steel900
вчера в 20:07
Левандовски однозначно!
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 20:02
Месси не заслуживает золотой мяч, Левандовски должен его получить
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 19:59
Король на своем почетном месте, ждем как он поднимет рекордный 7-ой ЗМ. Лучший бесспорно!)
DXTK
DXTK
вчера в 19:43
было бы здорово если ЗМ 21 года разыграли Левандовски Жоржиньо и Канте...... так оно и было бы, если бы Лео не зачехлил кубок америки, теперь никто не скажет, что Месси без трофея со сборной......между прочим обыграли в финале Бразилию у них же дома......Аргентина и Лео должны благодарить Ди Марию за этот трофей, его победный.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:38
Поляку дали бы, что ли.
Несдающийся Князь
Несдающийся Князь ответ Lucky luciano (раскрыть)
вчера в 19:30
Только Супер Лига избавит от этого мракобесия. Вот вам и футбол для всех. Пусть расскажут про это Левандовски, Робену, Иньесте, Пирло и многим другим.
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 18:56
жесть у Левандовски на 14 голов больше и два значимых трофея а зм снова подарят месси....просто нет слов
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:48
Соглашусь. Репутация тоже играет большую роль.
Медийность игрока влияет и на получение ЗМ.
Кусака и бенз шантажист поэтому мимо летают.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:44
Неудивительно, ведь Месси лучший! Многие поспорят, многие хотят видеть новые лица, согласен, но кубок Америки турнир континентальный, да и личная статистика приличная, разве что Левандовски уступил, но поляку должны были давать в прошлом году, а в этом претендентов немного больше.
1. Месси
2. Мбаппе
3. Левандовски
Per4ick
Per4ick ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:42
Суарес не взял и даже не был в тройке только из за репутации. репутация оказывается тоже один из факторов вручение любого приза судя по всему. он в 2016 был лучшим игроком в испании но отдали Гризманну, Пепе португалец был лучше Пике каждый год, но в команде года на уефа или фифа постоянно попадал последний.
artr-90
artr-90
вчера в 18:24
Левандовски. По титулам никто в этом году ничего выдающегося не показал, а по личной стате он вне конкуренции. Да и суммарно за свою карьеру на 1-то зм он наиграл.
амурец
амурец
вчера в 18:24
Да все дело в пиаре, го из тройки претендентов больше заслужил Неймар, ну а если быть объективным то ЗМ должен был получить Суарес, но мячик опять подарили Месси
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:21
Ну да, Бензема сейчас также выше стоит, чем Месси. Хотя он не входит в тройку лидеров. Он всегда помогал таким, как Роналду, но мог бы выбрать такую команду, в которой он мог бы быть единоличным лидером. Такие игроки как Луис Суарес и Карим Бензема помогали другим, но они сами не получили такие награды, и вероятно не получат никогда. Хорошим шансом для Бензема может стать Чемпионат мира в Катаре, если Зидан будет тренером, и они выиграют трофей. Но этих «если» очень много. Пока он чуть отстает.
Per4ick
Per4ick ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:18
в 2015 победил в ЛЧ и был требл и даже очередной слив на копе это бы не перекрыло, да суарес и неймар тоже могли взять но не взяли, пиар свое дело сделал, но придраться было сложно к незаслуженности. а вот в 2019 арг даже не вышел награждение проигнорировал вручение бронзовых медалей, обвинил в коппурции Бразилию и еще спровоцировал меделя и удалился. но после ему подарили тряпичный мяч а потом и золотой. цирк
амурец
амурец ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:13
2015 я бы поспорил
Per4ick
Per4ick ответ arsenVS (раскрыть)
вчера в 18:00, ред.
тогда почему он получил в 2019? на той же копе он был худшим игроком попал в сборную провалов но все равно получил ЗМ. что ваше копа решает? ничего не выигрывал только стоило зачастить проведение турнира так он сразу выиграл турнир при отсутствии доп времени, то есть даже сам этот недотурнир обрезали организаторы. тут пиар решает и как уже подметили тот кто больше на слуху. у Месси если дадут будет 4 липовый зм. по чеснаку без вопросов он выиграл только трижды в 2009 2011 и 2015
Q-J-G
Q-J-G ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 17:51, ред.
Я за К.Бензема, хотя и понимаю, что он и не получит эту награду, но он заслуживает больше всех по итогам этого сезона своей игрой за "Реал" и сборную Франции.
League1
League1
вчера в 17:46
Неужели бестолковый распиаренный осасунщик и в этот раз получит то, что и раньше никогда не заслуживал, а в этот раз и подавно.
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