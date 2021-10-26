Месси — главный претендент на «Золотой мяч». Роналду нет в топ-5

Английское издание Goal опубликовало список главных претендентов на «Золотой мяч».
Главным претендентом на награду считается нападающий ПСЖ Лионель Месси. 20 основных кандидатов выглядят так:
1. Лионель Месси (ПСЖ) — 40 голов, 14 ассистов в 2021 году. Выиграл Кубок Америки и Кубок Испании.
2. Роберт Левандовски («Бавария») — 54 гола, 8 ассистов. Выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.
3. Жоржиньо («Челси») — 7 голов, 3 ассиста. Выиграл Евро-2020, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
4. Нголо Канте («Челси») — 1 гол, 1 ассист. Выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
5. Карим Бензема («Реал») — 35 голов, 14 ассистов. Выиграл Лигу Наций.
6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 37 голов, 16 ассистов. Выиграл Лигу Наций, Кубок Франции и Суперкубок Франции.
7. Ромелу Лукаку («Челси») — 30 голов, 8 ассистов. Выиграл Серию А.
8. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) — 43 гола, 13 ассистов. Выиграл Кубок Германии.
9. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 39 голов, 4 ассиста. Выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии.
10. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 13 голов, 15 ассистов. Выиграл АПЛ и Кубок Английской Лиги.
11. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) — 20 сухих матчей. Выиграл Евро-2020.
12. Джорджо Кьеллини («Ювентус») — 2 ассиста, 10 сухих матчей. Выиграл Евро-2020, Кубок Италии и Суперкубок Италии.
13. Рубен Диаш («Манчестер Сити») — 1 гол, 2 ассиста, 26 чистых матчей. Выиграл АПЛ и Кубок Английской Лиги.
14. Николо Барелла («Интер») — 6 голов, 13 ассистов. Выиграл Евро-2020 и Серию А.
15. Мэйсон Маунт («Челси») — 12 голов, 8 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
16. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 33 гола, 6 ассистов.
17. Неймар (ПСЖ) — 15 голов, 16 ассистов. Выиграл Кубок Франции и Суперкубок Франции.
18. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 32 гола, 8 ассистов.
19. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 15 голов, 12 ассистов. Выиграл АПЛ и Кубок Английской Лиги.
20. Лаутаро Мартинес («Интер») — 23 гола, 6 ассистов. Выиграл Кубок Америки и Серию А.
Но скорее всего получит Месси-за медийность!
Но скорее всего получит Месси-за медийность!
Медийность игрока влияет и на получение ЗМ.
Кусака и бенз шантажист поэтому мимо летают.
Медийность игрока влияет и на получение ЗМ.
Кусака и бенз шантажист поэтому мимо летают.
1. Месси
2. Мбаппе
3. Левандовски
1. Месси
2. Мбаппе
3. Левандовски