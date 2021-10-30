Дрейер – лучший игрок матча «Рубин» — ЦСКА

Казанский «Рубин» на своем поле обыграл ЦСКА в поединке 13-го тура РПЛ.
Лучшим футболистом встречи признали хавбека казанского команды Андерса Дрейера.
Автором победного гола у «Рубина» стал Михаил Костюков.
После этого поединка подопечные Слуцкого расположились на седьмом месте с 19 очками.
Собственно комментировать одно и тоже уже надоело. Слабая игра в обороне и посредственная игра в атаке. Пока в основе Обляковы-Набабкины никакому результату удивляться не стоит. Рубин с победой.
Собственно комментировать одно и тоже уже надоело. Слабая игра в обороне и посредственная игра в атаке. Пока в основе Обляковы-Набабкины никакому результату удивляться не стоит. Рубин с победой.