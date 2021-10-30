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Дрейер – лучший игрок матча «Рубин» — ЦСКА

вчера, 16:05
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Казанский «Рубин» на своем поле обыграл ЦСКА в поединке 13-го тура РПЛ.

Лучшим футболистом встречи признали хавбека казанского команды Андерса Дрейера.

Автором победного гола у «Рубина» стал Михаил Костюков.

После этого поединка подопечные Слуцкого расположились на седьмом месте с 19 очками.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 17:20
Не знаю, чем он лучше, но ни одного острого паса от него не было. Только удары в сторону ворот, когда можно было игру обострить. Значит игру он читает слабо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:55
Ну вот, Рубин сильнее ЦСКА.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:42
Дрейер – лучший игрок матча... а вот дайверам пенальти не дали, как бы они не просили.
протон
протон
вчера в 16:21
Как можно обыграть Рубин, если приблизительно тактического брака в передачах была процентов 80. Явно Алёша команду неподготовил к матчу. Позор и ещё раз позор. Удивляет когда коментаторы нахваливают игру. Это не игра а бог знает что. В этой игре полная вина тренеров...
Собственно комментировать одно и тоже уже надоело. Слабая игра в обороне и посредственная игра в атаке. Пока в основе Обляковы-Набабкины никакому результату удивляться не стоит. Рубин с победой.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:14
Полезное приобретение Рубина. Не в одной игре уже запомнился. Вполне возможно что неплохо его продадут через год-два.
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