Ракицкий — лучший игрок матча «Зенит» — «Динамо»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий признан лучшим игроком матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (4:1).
Украинец провёл на поле все 90 минут и отметился забитым голом. Встреча с «Динамо» стала для защитника юбилейной в составе питерского клуба.
Клаудиньо топ! Динамо в первом тайме по движению понравилось, но после 60-ой минуты пропали. Зенит с заслуженной победой.
Клаудиньо топ! Динамо в первом тайме по движению понравилось, но после 60-ой минуты пропали. Зенит с заслуженной победой.
https://www.youtube.com/watch?v=cs19Tv9Ytv4