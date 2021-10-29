Ракицкий — лучший игрок матча «Зенит» — «Динамо»

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вчера, 21:12

Защитник «Зенита» признан лучшим игроком матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (4:1).

Украинец провёл на поле все 90 минут и отметился забитым голом. Встреча с «Динамо» стала для защитника юбилейной в составе питерского клуба.