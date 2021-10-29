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Ракицкий — лучший игрок матча «Зенит» — «Динамо»

вчера, 21:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий признан лучшим игроком матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (4:1).

Украинец провёл на поле все 90 минут и отметился забитым голом. Встреча с «Динамо» стала для защитника юбилейной в составе питерского клуба.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:45
Могли и больше вести, но всё равно хорошая победа. Эх... Как же даль что мяч после удара Клаудиньо попал в крестовину
Клаудиньо топ! Динамо в первом тайме по движению понравилось, но после 60-ой минуты пропали. Зенит с заслуженной победой.
drug01
drug01
вчера в 21:45
Лучшии по всему
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:26
Конечно это дань уважения. Лучшим был без сомнения Клаудиньо. Классный парень!"!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:25
Неплохо отметил юбилей.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:16
Ярик один из лучших сейчас в Зените
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:15
Молодец! Сдержал Захаряна))
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