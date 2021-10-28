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Билеты на матч «Галатасарай» – «Локо» доступны только для жителей Турции

вчера, 14:11
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив04.11.2021 в 20:45 Не начался

«Локомотив» на официальном сайте предоставил информацию о билетной программе на выездной матч с «Галатасараем» в Лиге Европы.

«В настоящий момент на всей территории Турции действует запрет TFF (Федерации футбола Турции) на гостевые сектора, распространяющийся на все футбольные турниры. Также ограничена продажа билетов болельщикам гостевых команд, в том числе и в отношении команд, участвующих в еврокубках под эгидой УЕФА.

В соответствии с данными действующими правилами, билеты на матч „Галатасарай“ – „Локомотив“ будут доступны для приобретения только для жителей Турции и болельщиков местной команды, а гостевой сектор принимающей стороной открыт не будет.

Если вы проживаете в Турции и хотите попасть на матч „Локомотива“, информируем вас, что на стадион могут быть допущены только полностью вакцинированные болельщики (2 дозы + 14 дней), переболевшие COVID-19 (180 дней после выздоровления) или сдавшие ПЦР-тест за 48 часов до матча», - говорится в заявлении.

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Василий 50
Василий 50
вчера в 14:13
А что так?
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