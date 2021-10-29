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РФС рассказал, что нужно фанатам из России для посещения матча с Хорватией

вчера, 13:51
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия14.11.2021 в 17:00 Не начался

Пресс-служба РФС на официальном сайте опубликовала требования к российским болельщикам для допуска на матч отбора ЧМ-2022 Хорватия – Россия. Игра пройдёт 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Начало — в 17:00 мск.

«Для доступа на стадион необходим распечатанный входной билет, цифровой COVID-сертификат Евросоюза (EU digital COVID certificate), а также документ, удостоверяющий личность. Детям любого возраста для прохода на стадион требуется билет.

Выдача цифровых COVID-сертификатов Евросоюза для российских болельщиков будет проводиться сертифицированной медицинской организацией рядом со входом на сектор А стадиона „Полюд“ с 8.00 14 ноября 2021 года.

Российские болельщики, предъявившие действующие сертификаты (на английском языке) о полной вакцинации (вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе, а также Спутник V) или документы, содержащие сведения о перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев (на английском языке), смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.

Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза», — говорится в сообщении пресс-службы РФС на официальном сайте.

Ранее стало известно о том, какое количество зрителей может посетить матч Россия — Кипр.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:18
Короче, понятно, просто смотрите по ТВ.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:58
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:52, ред.
А ты распечатал входной билет ???
И цифровой COVID-сертификат Евросоюза??
Ты перевёл действующий сертификат на английский ??
Ты сделал полную вакцинации (вакциной, зарегистрированной в Евросоюзе)??
Ты собрал сведения о перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев (на английском языке)???
Ты настроился на очередь на экспресс-тест и ожидании ответа ??
Чтоб полтора часа посмотреть футбол...
Если нет - то иди и работай над собой....
Сплит - это для избранных..

berda2003
berda2003
вчера в 15:31
мужики, прое...али поездку на Кипр, футбол можно посмотреть и здесь, всей этой херотени практически нет, погода супер, море тёплое в Лимассоле... конечно, обманывать не буду: отель заказывал до 10 октября, а тут локдаун... повезло.
протон
протон
вчера в 15:29
Нужна вера в Валеру
ДСА
ДСА
вчера в 14:34
Лучше вообще не ехать.
shlomo
shlomo
вчера в 14:01
Ну да.... типа, пошли вы все на ...хутор бабочек ловить
1bear
1bear
вчера в 13:58
...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 13:58
Не думаю, что многие доберутся.
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:57
Идеальный вариант...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:56
Главное там не опозориться!
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