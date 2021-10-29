РФС рассказал, что нужно фанатам из России для посещения матча с Хорватией

Пресс-служба РФС на официальном сайте опубликовала требования к российским болельщикам для допуска на матч отбора ЧМ-2022 Хорватия – Россия. Игра пройдёт 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Начало — в 17:00 мск.
«Для доступа на стадион необходим распечатанный входной билет, цифровой COVID-сертификат Евросоюза (EU digital COVID certificate), а также документ, удостоверяющий личность. Детям любого возраста для прохода на стадион требуется билет.
Выдача цифровых COVID-сертификатов Евросоюза для российских болельщиков будет проводиться сертифицированной медицинской организацией рядом со входом на сектор А стадиона „Полюд“ с 8.00 14 ноября 2021 года.
Российские болельщики, предъявившие действующие сертификаты (на английском языке) о полной вакцинации (вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе, а также Спутник V) или документы, содержащие сведения о перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев (на английском языке), смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.
Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза», — говорится в сообщении пресс-службы РФС на официальном сайте.
Ранее стало известно о том, какое количество зрителей может посетить матч Россия — Кипр.
И цифровой COVID-сертификат Евросоюза??
Ты перевёл действующий сертификат на английский ??
Ты сделал полную вакцинации (вакциной, зарегистрированной в Евросоюзе)??
Ты собрал сведения о перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев (на английском языке)???
Ты настроился на очередь на экспресс-тест и ожидании ответа ??
Чтоб полтора часа посмотреть футбол...
Если нет - то иди и работай над собой....
Сплит - это для избранных..
И цифровой COVID-сертификат Евросоюза??
Ты перевёл действующий сертификат на английский ??
Ты сделал полную вакцинации (вакциной, зарегистрированной в Евросоюзе)??
Ты собрал сведения о перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев (на английском языке)???
Ты настроился на очередь на экспресс-тест и ожидании ответа ??
Чтоб полтора часа посмотреть футбол...
Если нет - то иди и работай над собой....
Сплит - это для избранных..