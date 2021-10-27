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Болельщики «Крыльев Советов» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

вчера, 11:43
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов30.10.2021 в 19:00 Не начался

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что болельщики самарского клуба смогут бесплатно посетить гостевой матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

Уважаемые болельщики! 30 октября в Краснодаре на стадионе «Краснодар» пройдет матч 13-го тура РПЛ, где одноименная команда встретится с «Крыльями Советов». Начало игры в 20:00 по самарскому времени (19:00 местного).

Поединок смогут посетить до 200 болельщиков «Крыльев». Проход на гостевую трибуну будет бесплатным, а запуск на стадион начнется за 2 часа до игры.

Посетить встречу смогут болельщики с сертификатом профилактической прививки от COVID-19 с qr-кодом или сертификатом с qr-кодом о перенесенном заболевании. Их будут проверять на входе на стадион.

Получить бесплатный билет можно у специалиста по работе с болельщиками ПФК «Крылья Советов» Алексея Иванова.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:04
Вот это Подарок для болельщиков !!!
Alexnvr
Alexnvr ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:09
Не важно много шансов или мало. Сам процесс пропуска болельщиков важен. Важно что бесплатно для своих сделали.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:56
На этот матч гостей пустят бесплатно, а следующий вообще может пройти без зрителей.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:55
Это кому делать нечего, те и поедут.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:44
Здесь шансов на победу немного.
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