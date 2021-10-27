Болельщики «Крыльев Советов» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что болельщики самарского клуба смогут бесплатно посетить гостевой матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

Уважаемые болельщики! 30 октября в Краснодаре на стадионе «Краснодар» пройдет матч 13-го тура РПЛ , где одноименная команда встретится с «Крыльями Советов». Начало игры в 20:00 по самарскому времени (19:00 местного).

Поединок смогут посетить до 200 болельщиков «Крыльев». Проход на гостевую трибуну будет бесплатным, а запуск на стадион начнется за 2 часа до игры.

Посетить встречу смогут болельщики с сертификатом профилактической прививки от COVID-19 с qr-кодом или сертификатом с qr-кодом о перенесенном заболевании. Их будут проверять на входе на стадион.