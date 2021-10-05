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Греческий футболист найден мёртвым в собственной машине

вчера, 22:42

Греческий футболист Никос Цуманис сегодня был найден мёртвым в собственной машине.

Игрок был найден недалеко от порта Неа Крини в Каламарии, примерно в шести милях к юго-востоку от Салоников. В отчётах судебно-медицинской экспертизы указывается, что футболист скончался от удушья. Отмечается, что для удушения преступники использовали галстук, а руки футболиста были связаны.

Цуманису был 31 год, он выступал на позиции левого защитника. Его последним клубом был греческий «Македоникос», контракт с которым он подписал летом этого года.

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Перевод с thesun.co.uk
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