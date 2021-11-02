Канищев: «„Ювентус“ просто сильнее. У „Зенита“ есть шансы, но призрачные»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Вопрос реально ли добыть три очка стоял ещё при игре с «Ювентусом» в Санкт-Петербурге, но мы знаем, чем всё закончилось. Бороться «Зенит» сможет: всегда есть шанс удачно сыграть с командами более высокого уровня, но сложно сказать, как сложится игра. «Ювентус» просто сильнее. Шансы есть, но призрачные, может повезти. Сегодняшний матч с итальянцами — решающий для дальнейших раскладов в группе.
У «Зенита» не стоит цель выйти в плей-офф Лиги чемпионов, главное — обеспечить себе европейскую весну, попасть в Лигу Европы. Об этом не раз говорило руководство. Задача выхода в плей-офф при таких серьёзных вложениях, большом бюджете и претензиях на топ-клуб просто обязана ставиться. Меня это очень удивляет. Очень обидно, что уже который год «Зенит» не может пробиться и поучаствовать в более серьёзной части соревнования. Это неправильно, но мы не можем повлиять на политику клуба.
Фсё....остальные 374 фактора в пользу итальянцев...
Посмотрим....
Фсё....остальные 374 фактора в пользу итальянцев...
Посмотрим....
Краснодар тоже радовал в своё время открытым футболом.....до 9-ти голов...от Вольфсбурга....
Краснодар тоже радовал в своё время открытым футболом.....до 9-ти голов...от Вольфсбурга....
Знать полезно быть "осторожным".....чтоб 4-й сезон возглавлять чемпиона...))
По-любом жеребьёвка из 3-й корзины полезней чем из 1-й....
Сидим шансы с Юве и Челси обсуждаем...
Всяко лучше чем о неспособности обыграть Брюгге,Вильярреал,Гент,Славию и Мольде...
Знать полезно быть "осторожным".....чтоб 4-й сезон возглавлять чемпиона...))
По-любом жеребьёвка из 3-й корзины полезней чем из 1-й....
Сидим шансы с Юве и Челси обсуждаем...
Всяко лучше чем о неспособности обыграть Брюгге,Вильярреал,Гент,Славию и Мольде...
Шансов у Спартака обыграть Зенит в Питере было не много....
Если бы это случилось..... была бы небольшая но сенсация...впрочем не больше, как если нынче Зенит обыграет Юве...
Шансов у Спартака обыграть Зенит в Питере было не много....
Если бы это случилось..... была бы небольшая но сенсация...впрочем не больше, как если нынче Зенит обыграет Юве...
Вот и мы ждём(не ждём) от "Зенита" хоть одного подвига за последние 10-13 лет.Даже "Спартак" ударил в колокол!
Вот и мы ждём(не ждём) от "Зенита" хоть одного подвига за последние 10-13 лет.Даже "Спартак" ударил в колокол!
По-любому Юве не Брюгге...и потому после любого результата упрёков будет немного.....
То что мы говорим и сравниваем шансы - уже хорошо.....
Год назад - даже шансы с Брюгге не обсуждались )))
А это какой никакой прогресс....
Удачи команде вечером !!!!!!!!!!!!!!!!!!
По-любому Юве не Брюгге...и потому после любого результата упрёков будет немного.....
То что мы говорим и сравниваем шансы - уже хорошо.....
Год назад - даже шансы с Брюгге не обсуждались )))
А это какой никакой прогресс....
Удачи команде вечером !!!!!!!!!!!!!!!!!!