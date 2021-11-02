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Канищев: «„Ювентус“ просто сильнее. У „Зенита“ есть шансы, но призрачные»

вчера, 14:30
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Вопрос реально ли добыть три очка стоял ещё при игре с «Ювентусом» в Санкт-Петербурге, но мы знаем, чем всё закончилось. Бороться «Зенит» сможет: всегда есть шанс удачно сыграть с командами более высокого уровня, но сложно сказать, как сложится игра. «Ювентус» просто сильнее. Шансы есть, но призрачные, может повезти. Сегодняшний матч с итальянцами — решающий для дальнейших раскладов в группе.

У «Зенита» не стоит цель выйти в плей-офф Лиги чемпионов, главное — обеспечить себе европейскую весну, попасть в Лигу Европы. Об этом не раз говорило руководство. Задача выхода в плей-офф при таких серьёзных вложениях, большом бюджете и претензиях на топ-клуб просто обязана ставиться. Меня это очень удивляет. Очень обидно, что уже который год «Зенит» не может пробиться и поучаствовать в более серьёзной части соревнования. Это неправильно, но мы не можем повлиять на политику клуба.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:45
кто Юве и кто зенит,топ и гулькин!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:28
На нашей стороне только запредельная самоотдача (если она будет конечно)...недооценка соперником....уверенность на сегодня Юве в выходе в плейофф (что определённо 90% учитывая ещё игру с Мальмё)...хорошая форма бразильцев...надёжность Крицюка (которая пока под сомнением)...немного прухи и лояльного судейства.....
Фсё....остальные 374 фактора в пользу итальянцев...

Посмотрим....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:22
С такими "танцами" полуфинал не скоро))...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:20, ред.
Ну может Семак "танцует" от соперника....
Краснодар тоже радовал в своё время открытым футболом.....до 9-ти голов...от Вольфсбурга....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:18, ред.
Как раз в чемпионате Зенит Семака играет раскованно и без осторожности...по известным причинам...даже позволяет себе проигрывать слабым командам)...ты же понял меня)...я о трусливой игре Зенита в ЕК...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
А Семак никогда первым номером и не играл с солидными соперниками...начиная с Лейпцига...

Знать полезно быть "осторожным".....чтоб 4-й сезон возглавлять чемпиона...))

По-любом жеребьёвка из 3-й корзины полезней чем из 1-й....
Сидим шансы с Юве и Челси обсуждаем...
Всяко лучше чем о неспособности обыграть Брюгге,Вильярреал,Гент,Славию и Мольде...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 15:58, ред.
Конечно же оценивал....
Шансов у Спартака обыграть Зенит в Питере было не много....

Если бы это случилось..... была бы небольшая но сенсация...впрочем не больше, как если нынче Зенит обыграет Юве...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:46
Так и Семак рассуждает...поэтому поставит автобус...чтоб не 0:7 и чтобы упреков было немного)...
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:19
Ты так же оценивал шансы "СПартака" с его 76(кажется)миллионами против 170-миллионного "Зенита",не говоря о других,в том числе тех,кто обыграл его???
Вот и мы ждём(не ждём) от "Зенита" хоть одного подвига за последние 10-13 лет.Даже "Спартак" ударил в колокол!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:17
Хоть один здравомыслящий питерман.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:11
А вдруг повезет?
112910415
112910415
вчера в 14:51
здесь видим взвешенное мнение
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:48
Понятен перец сильнее...с составом более чем на 600 млн...против 170-ти млн Зенита...четверть из которого в лице редковыздоравливающего Малкома - постоянно в лазарете......

По-любому Юве не Брюгге...и потому после любого результата упрёков будет немного.....

То что мы говорим и сравниваем шансы - уже хорошо.....
Год назад - даже шансы с Брюгге не обсуждались )))
А это какой никакой прогресс....

Удачи команде вечером !!!!!!!!!!!!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:42
Ой да ладно...сейчас юве никакой! Просто надо играть в атаку, а не боятся их, сидя в своей штрафной в надежде на 0:0
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:42
Надо бороться, несмотря на то, если даже шансы - призрачные...
shlomo
shlomo
вчера в 14:40
Ну да, ну да.... шансы есть всегда.... две КК Юве (к ним два пенальти и мы их забиваем).....и еще один автогол Юве... и все три очка наши....:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:38
Может он и прав...
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