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Радченко: «Для „Зенита“ очень важно выходить в плей-офф Лиги чемпионов»

вчера, 12:06
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

В Лиге чемпионов встречаются лучшие команды Европы, поэтому шансы есть всегда. «Зениту» нечего терять, поэтому из Турина нужно привезти как минимум любой положительный результат. Уверен, команда будет играть на победу. «Ювентус» очень комфортно чувствует себя в турнирной таблице. Большой вопрос, как итальянцы построят игру и будут ли играть первым номером.

После ярких побед над «Спартаком» и «Динамо» «Зенит» выглядит очень хорошо. У команды появилась уверенность в своих силах. Всё будет зависеть от того, как игроки восстановятся после этих матчей и подготовятся к игре с «Ювентусом». Думаю, будет примерно равная игра. Очень интересно, как тренерский штаб «Зенита» построит игру, какую Семак выберет схему.

Проигрыш в Турине может оставить петербуржцев без плей-офф Лиги чемпионов? Всё может быть. Тогда нужно будет изо всех сил бороться за Лигу Европы — это такой же европейский турнир, который очень важен для «Зенита» и его руководителей. Понятно, что лучше цепляться за Лигу чемпионов как за более престижный турнир. Все болельщики и специалисты очень ждут выхода из группы, потому что в последние годы где-то чего-то не хватало, когда группы были не такие сильные. Для «Зенита» очень важно выходить в плей-офф и показывать себя там.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:58
Деян Ловрен: «Говорят, «Зенит» должен выходить в плей-офф ЛЧ, но нужно смотреть в лицо реальности, в защите у Зенита играю я!»
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:04
...команда будет играть на победу.
Интересно,хоть одна команда едет играть на поражение?))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:41
Отметим обрывок фразы "..."Зенит" выглядит очень хорошо",и после матча сравним с действительным состоянием нашего "местечкового хулигана".
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:15
Уровень воды в Неве достиг рекордной отметки после того Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:48, ред.
А нету..задачи...я спрашивал...
Плейофф есть...а задачи выхода в него нету...
:large
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:43
С точки зрения очков в клубную европейскую копилку, наверное лучше, если "Зенит" окажется в Лиге Европы. Если вдруг "Зенит" каким-то невообразимым образом займет второе место в группе, дальше в плей-офф он может столкнуться с каким - нибудь мастодонтом типа "Баварии" или "Манчестер Сити" и без вариантов вылетит в следующей стадии плей-офф. В Лиги Европы без сомнения тоже противники серьезные, но с ними шансов пройти дальше гораздо больше. Учитывая, что на кризисный "Спартак" или омолаживающийся "Локомотив" надежды мало, а клубные очки ой как нужны, весь груз заработка очков рейтинга может переложиться на более-менее играющий "Зенит".
санек002
санек002
вчера в 12:26
показывать ту игру что с спартаком и динамо и все получится!а то в россии один футбол,в европе другой!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:24
Зениту нужна только победа.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 12:12
Слабаки а не команда, выходят с дрожащими коленками и играют на удержание счета. С таким подходом даже в ЛЕ нечего делать
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:12, ред.
Конечно не выйдешь в плей офф .....не дойдешь до 1/4 финала....о чем мечтает Миллер..
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