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Погребняк: «Думаю, счёт в матче „Ювентус“ — „Зенит“ будет 2:2»

вчера, 13:23
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов, где питерский клуб сыграет против «Ювентуса».

Я думаю, сегодня как минимум можно ожидать набранных очков от «Зенита», но и замахнуться на победу, команда действительно сейчас на ходу. «Ювентус» выступает не очень хорошо последнее время, но это делает его более опасным, «Ювентусу» нужно будет сегодня выходить из группы Лиги чемпионов. Я думаю, что счет будет 2:2, так как «Ювентус» не может всё время ни забивать.

Стоит ли выпускать Дзюбу в старте? «Зенит» опасен как с Дзюбой в основном составе, так и без него, он — равноценный игрок для «Зенита», поэтому здесь решать только Семаку.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:47
Если Спартак обыграл в гостях лидера, то страшно подумать что сделает с 9 командой Италии зенит.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:43
Посмотрим, какой из Погребняка прогнозист...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:09
Меня бы такой счёт устроил!
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:00
От обоих клубов можно ожидать сюрпризов, пусть сегодня нас удивляет наш чемпион.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:32, ред.
Погребняк вангует очень пессимистичный отскок итальянцев....

Свои очки они в ЛЧ уже набрали...
Наш черёд...

Никакой ничьи в Турине....только победа...ибо не думаю что Зенит слабее,не при детях будет сказано,"Сассуоло"...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:01
Весьма оптимистичное заявление.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:57
Я думаю маловероятно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:36
Число "ожидальщиков" ширится и шоперится,стартуя от царедворца всех времён и народов Колоскова ,и далее через сонм "бывших",хотя для этого визуально нет ни малейших оснований. Нельзя же оселком возможностей всерьёз считать две громкие(а на протяжении всей игры и не такие уж безусловные) победы над нашими знаменитостями.Ладно бы-слабо надеяться на чудо,в виде стечения обстоятельств,произошедших в матче "Наполи"-"Спартак"...
beefs
beefs
вчера в 13:31
слишком большие надежды...
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