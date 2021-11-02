Погребняк: «Думаю, счёт в матче „Ювентус“ — „Зенит“ будет 2:2»

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов, где питерский клуб сыграет против «Ювентуса».
Я думаю, сегодня как минимум можно ожидать набранных очков от «Зенита», но и замахнуться на победу, команда действительно сейчас на ходу. «Ювентус» выступает не очень хорошо последнее время, но это делает его более опасным, «Ювентусу» нужно будет сегодня выходить из группы Лиги чемпионов. Я думаю, что счет будет 2:2, так как «Ювентус» не может всё время ни забивать.
Стоит ли выпускать Дзюбу в старте? «Зенит» опасен как с Дзюбой в основном составе, так и без него, он — равноценный игрок для «Зенита», поэтому здесь решать только Семаку.
Свои очки они в ЛЧ уже набрали...
Наш черёд...
Никакой ничьи в Турине....только победа...ибо не думаю что Зенит слабее,не при детях будет сказано,"Сассуоло"...
Свои очки они в ЛЧ уже набрали...
Наш черёд...
Никакой ничьи в Турине....только победа...ибо не думаю что Зенит слабее,не при детях будет сказано,"Сассуоло"...