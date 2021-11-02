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Бышовец: «У „Зенита“ есть шансы обыграть „Ювентус“»

вчера, 10:45
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Мне кажется, что последние два матча «Зенита» говорят об оптимальном состоянии футболистов. Проведенные игры оставили достаточно оптимизма для того, чтобы можно было приехать в Турин и рассчитывать на положительный результат, учитывая два необязательных поражения «Ювентуса» в чемпионате. Думаю, что у «Зенита» есть шансы и возможности, чтобы рассчитывать на победу.

Если будет стоять задача победить, то это будет оправданно. Сегодняшнее соотношение уровня подготовки и качества команд дает основания рассчитывать на победу «Зенита».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:55
«Ювентус» после двух поражений постарается реабилитироваться, а «Зенит» исторически против итальянских команд играет не очень здорово. Даже несмотря на хорошую форму «Зенита», «Ювентус» всё равно фаворит и выиграет в этой встрече.
протон
протон
вчера в 19:55
Уже устал, честно говоря, читать новости о том, что у зенита есть какие-то шансы... что в РПЛ показывают это одно, в ЛЧ уровень другой, шансов нет у них, поскорее бы уже матч прошел что б пришли все в себя фантазеры
oFANATo
oFANATo ответ h8you (раскрыть)
вчера в 13:48
У Аллегри произошел конфликт с игроками "Ювентуса" после матча с "Вероной"
конфликт у тренера произошел с Адриеном Рабьо, Деяном Кулушевски, Родриго Бентанкуром, Альваро Моратой, Моисе Кином и Артуром.

Игра сегодня покажет будут игроки Юве сливать тренера.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:43
У "Ювентуса" есть все шансы опровергнуть это "патриотическое утверждение".
h8you
h8you ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 13:11
Ювентус несколько лет назад шел на 15 месте и встречался с первым клубов в апл - мс и два матча выиграл)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:40
Как Стёпка зуб давать не буду,но паруса порвут эскадре. Как пить порвут).
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:08, ред.
Сегодня увидим....сможет Зенит обыграть кризисный Ювентус делящий 9- 10 место в чемпионате Италии или нет.....
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:04
Бышовец: «У „Зенита“ есть шансы обыграть „Ювентус“» .
Очень правильно подметил Анатолий Бышовец , что сейчас Зенит находится в очень хорошем состоянии не только в физической форме но и очень важно в отличном психологическом подъёме после последних разгромных побед над извечными соперниками и конкурентами на чемпионство . Тем самым показав что в этом сезоне им нет равных за чемпионский титул.
И это очень хорошее состояние всей команды, который перед выездной игрой с Ювентусом может оказаться очень важным для победы ✌. Тем более что сейчас Ювентус находится совершенно в другом состоянии и совершенно не на том месте турнирной таблицы, а это значит, что такой Ювентус можно будет сегодня обыгрывать, что и делают команды чемпионата Италии. Но конечно эта игра совершенно другого плана и совершенно другого порядка и уровня. И в этой игре решается очень многое, на кону выхоф в финальную часть Лиги Чемпионов. И тут нужна особая концентрация и особый настрой , в котором у Ювентуса как постоянного кубкового бойца есть превосходство перед Зенитом . Очень хочется надеяться что и сегодняшнее состояние Зенита поможет им сплотиться ещё больше и показать достойный футбол ⚽️ и конечно же достойный конечный результат на табло !!!
Хочется от себя пожелать нашим парням только Удачи и конечно же Победы ✌ !!! Всем Добра !!!
berda2003
berda2003
вчера в 11:50
старость никого не щадит...
drug01
drug01
вчера в 11:40
Шансы у всех есть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:34
Шансы есть всегда...
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:24
Шансы есть всегда вот сумеет ли Зенит их использовать.
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:21
Анатолий Бышовец сообщил всем, что "Зенит" выиграл последние два матча.
амурец
амурец
вчера в 11:19
Очень хотелось бы что бы Бышовец оказался прав
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 11:17
Если уповать на то,что Юве посыпался в своем чемпе,то про оптимизм Зениту можно забыть.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:58
Шансы всегда есть, только надо уметь этими шансами воспользоваться...
Удачи "Зениту" в матче с "Ювентусом"!!!
112910415
112910415
вчера в 10:52
обязательно есть !
но не только у Зенита есть шансы
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