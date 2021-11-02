Бышовец: «У „Зенита“ есть шансы обыграть „Ювентус“» .

Бывший тренер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Мне кажется, что последние два матча «Зенита» говорят об оптимальном состоянии футболистов. Проведенные игры оставили достаточно оптимизма для того, чтобы можно было приехать в Турин и рассчитывать на положительный результат, учитывая два необязательных поражения «Ювентуса» в чемпионате. Думаю, что у «Зенита» есть шансы и возможности, чтобы рассчитывать на победу.

Если будет стоять задача победить, то это будет оправданно. Сегодняшнее соотношение уровня подготовки и качества команд дает основания рассчитывать на победу «Зенита».