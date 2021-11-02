Бышовец: «У „Зенита“ есть шансы обыграть „Ювентус“» .

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Мне кажется, что последние два матча «Зенита» говорят об оптимальном состоянии футболистов. Проведенные игры оставили достаточно оптимизма для того, чтобы можно было приехать в Турин и рассчитывать на положительный результат, учитывая два необязательных поражения «Ювентуса» в чемпионате. Думаю, что у «Зенита» есть шансы и возможности, чтобы рассчитывать на победу.
Если будет стоять задача победить, то это будет оправданно. Сегодняшнее соотношение уровня подготовки и качества команд дает основания рассчитывать на победу «Зенита».
Очень правильно подметил Анатолий Бышовец , что сейчас Зенит находится в очень хорошем состоянии не только в физической форме но и очень важно в отличном психологическом подъёме после последних разгромных побед над извечными соперниками и конкурентами на чемпионство . Тем самым показав что в этом сезоне им нет равных за чемпионский титул.
И это очень хорошее состояние всей команды, который перед выездной игрой с Ювентусом может оказаться очень важным для победы ✌. Тем более что сейчас Ювентус находится совершенно в другом состоянии и совершенно не на том месте турнирной таблицы, а это значит, что такой Ювентус можно будет сегодня обыгрывать, что и делают команды чемпионата Италии. Но конечно эта игра совершенно другого плана и совершенно другого порядка и уровня. И в этой игре решается очень многое, на кону выхоф в финальную часть Лиги Чемпионов. И тут нужна особая концентрация и особый настрой , в котором у Ювентуса как постоянного кубкового бойца есть превосходство перед Зенитом . Очень хочется надеяться что и сегодняшнее состояние Зенита поможет им сплотиться ещё больше и показать достойный футбол ⚽️ и конечно же достойный конечный результат на табло !!!
Хочется от себя пожелать нашим парням только Удачи и конечно же Победы ✌ !!! Всем Добра !!!
Очень правильно подметил Анатолий Бышовец , что сейчас Зенит находится в очень хорошем состоянии не только в физической форме но и очень важно в отличном психологическом подъёме после последних разгромных побед над извечными соперниками и конкурентами на чемпионство . Тем самым показав что в этом сезоне им нет равных за чемпионский титул.
И это очень хорошее состояние всей команды, который перед выездной игрой с Ювентусом может оказаться очень важным для победы ✌. Тем более что сейчас Ювентус находится совершенно в другом состоянии и совершенно не на том месте турнирной таблицы, а это значит, что такой Ювентус можно будет сегодня обыгрывать, что и делают команды чемпионата Италии. Но конечно эта игра совершенно другого плана и совершенно другого порядка и уровня. И в этой игре решается очень многое, на кону выхоф в финальную часть Лиги Чемпионов. И тут нужна особая концентрация и особый настрой , в котором у Ювентуса как постоянного кубкового бойца есть превосходство перед Зенитом . Очень хочется надеяться что и сегодняшнее состояние Зенита поможет им сплотиться ещё больше и показать достойный футбол ⚽️ и конечно же достойный конечный результат на табло !!!
Хочется от себя пожелать нашим парням только Удачи и конечно же Победы ✌ !!! Всем Добра !!!