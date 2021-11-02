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«Для него обидно, а для клуба полезно». Лепёхин — о роли Дзюбы в «Зените»

вчера, 11:01
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

В любом случае «Ювентус» — фаворит этого матча. Но, мое мнение, у «Зенита» при удачном стечении обстоятельств, при везении, при должной мотивации футболистов, есть шанс на ничью или даже на победу. Разумеется, одно очко в этом матче будет неплохим результатом. Хотя с турнирной точки зрения ничья, наверное, особо ничего не даст. Но с точки зрения имиджа, конечно, будет неплохо и сыграть вничью. Тем не менее опять же возможна и победа. Мы помним достаточное количество примеров, когда наши клубы обыгрывали топовые европейские команды. «Зенит» сейчас на ходу, последние матчи очень позитивные были, сыграла их команда с хорошим настроем. Может быть, и сложится. Я же думаю, что будет 0:0. Но всё равно надеюсь на победу.

Нужно ли выпускать Дзюбу с первых минут? Знаете, я абсолютно не задумываюсь об этом. Семак находится внутри коллектива, и он уж точно лучше знает ситуацию, чем я могу предположить. И то, что Артём выходит на замену и забивает голы, на самом деле, может, это и не так уж плохо. Для команды. Для Дзюбы, может быть, это и обидно, но для команды полезно. А главный тренер для того и поставлен в команде, чтобы она побеждала, а не для того, чтобы кто-то себя проявлял, радовался 20 минутам на поле или всему матчу.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Ёжи . (раскрыть)
сегодня в 10:48
В плане качества игры и психологического подхода Зениту Санкт-Петербургу в целом, а также отдельным его составным частям, нужно много чего улучшать. Иначе третье место при удачном жребии будет его максимумом, разве что за исключением каких-то случаев с особым везением в плане результатов.
Ёжи .
Ёжи .
сегодня в 10:45
Бразильцы Зенита - пижоны, никто из них не котируется в настоящее время на роль лидера команды, каковым являлся в прошлом, да и сейчас является отчасти Дзюба. Дзюбе конечно уже не хватает скоростной выносливости, что однако на мой взгляд компенсируется экстрасенсорным взаимодействием с Азмуном. Если Сердар зимой уйдет, то не нужен будет и Дзюба. А без них игра Зенита в нападении развалится. и о чемпионстве Зениту надо будет на некоторое время забыть ...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:03
На фоне защитников Юве: Бонуччи, Кьеллини, Данило Дзюба медлителен и неповоротлив!
P.S. Хотел выложить видео где игрок Ювентуса догоняет Дзюбу (у которого была фора метров в 5!), чисто отбирает мяч и убегает от него с мячом, но видео удалено! В который раз уже видео где Дзюба выглядит неприглядно почему то на ЮТ удаляют!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:49
Бери выше :Полезно для страны!
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:11
Забьет ли он Ювентусу?Да,рукой заколотит!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:56, ред.
Как бы кто не относился к А.Дзюбе, но Дзюба играет важную роль в "Зените" в качестве игрока... Игрок рослый, мощный, играет на острие атаки, и в таком важном матче в ЛЧ с "Ювентусом" он будет необходим... Чтобы добиться хорошего результата, надо не только защищаться, но и забивать, а Дзюба это умеет, что он неоднократно и демонстрировал со многими соперниками, играя за "Зенит"...
Главный тренер отвечает за результат, главный тренер и решит, кто, сколько, на какой позиции будет играть, в том числе и Дзюба...

Хочется пожелать "Зениту" удачи, хорошей игры, и хорошего результата с командой, у которой несмотря на игровой спад, огромный опыт выступлений в ЛЧ, команда, которая будет бороться только за победу в этом матче...

Удачи "Зенит", возвращайтесь с победой в этом матче!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:31
Дряхлый лев с ленцой перемещается по штрафной в ожидании, что товарищ по команде попадет в его возвышающуюся над остальными игроками голову. Матч с "Ювентусом" потребует максимального движения и интенсивности и достойной отработки в обороне от каждого игрока "Зенита". Возможно Дзюбу все-таки увидим на поле, но думаю, что этот отрезок будет уж точно не более получаса.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:24
Начнет скорее всего в запасе.
beefs
beefs
вчера в 11:04
Дзюба в игре с Юве не помощник, его там задавят...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:04
Для всей России будет полезно,пусть отдохнёт!
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