«Для него обидно, а для клуба полезно». Лепёхин — о роли Дзюбы в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

В любом случае «Ювентус» — фаворит этого матча. Но, мое мнение, у «Зенита» при удачном стечении обстоятельств, при везении, при должной мотивации футболистов, есть шанс на ничью или даже на победу. Разумеется, одно очко в этом матче будет неплохим результатом. Хотя с турнирной точки зрения ничья, наверное, особо ничего не даст. Но с точки зрения имиджа, конечно, будет неплохо и сыграть вничью. Тем не менее опять же возможна и победа. Мы помним достаточное количество примеров, когда наши клубы обыгрывали топовые европейские команды. «Зенит» сейчас на ходу, последние матчи очень позитивные были, сыграла их команда с хорошим настроем. Может быть, и сложится. Я же думаю, что будет 0:0. Но всё равно надеюсь на победу.

Нужно ли выпускать Дзюбу с первых минут? Знаете, я абсолютно не задумываюсь об этом. Семак находится внутри коллектива, и он уж точно лучше знает ситуацию, чем я могу предположить. И то, что Артём выходит на замену и забивает голы, на самом деле, может, это и не так уж плохо. Для команды. Для Дзюбы, может быть, это и обидно, но для команды полезно. А главный тренер для того и поставлен в команде, чтобы она побеждала, а не для того, чтобы кто-то себя проявлял, радовался 20 минутам на поле или всему матчу.