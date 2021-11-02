Колосков: «Мы обязаны ожидать от „Зенита“ победу над „Ювентусом“»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом».

Мы обязаны ожидать победу в Турине. «Зенит» сегодня на подъеме, у клуба прекрасно выстроена игра, чего не скажешь о «Ювентусе». Команда играет плохо, не забивает и много пропускает. Но в матче всё может быть по-другому. Я неслучайно прочитал новость о том, что «Юве» решил закрыть игроков на базе — это редкий случай, говорящий о важности встречи, понимая, что сейчас можно поставить только на ЛЧ . Наши ожидания, основанные на последних результатах данных клубов, не совсем справедливы в практическом плане, потому что «Ювентус» укомплектован топ-футболистами, и если они сумеют перенастроиться, то питерцев ждет тяжелая игра. Тем более все классические итальянские клубы хорошо демонстрируют себя в обороне.

Стоит ли выпускать Дзюбу в старте? Никто, кроме Семака, не скажет. Есть определенная тактика на игру, основанная на своих сильных сторонах и тех возможных слабостях, которые есть у «Ювентуса». Если в обороне «Юве» будут Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, у Дзюбы не будет никаких шансов играть с первых минут. Тем более Семак уже наиграл стартовый состав с Сердаром Азмуном, а Артем очень успешно выходит на замену. Но повторюсь, это решать главному тренеру, исходя из чисто тактических соображений.