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Колосков: «Мы обязаны ожидать от „Зенита“ победу над „Ювентусом“»

вчера, 13:11
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом».

Мы обязаны ожидать победу в Турине. «Зенит» сегодня на подъеме, у клуба прекрасно выстроена игра, чего не скажешь о «Ювентусе». Команда играет плохо, не забивает и много пропускает. Но в матче всё может быть по-другому. Я неслучайно прочитал новость о том, что «Юве» решил закрыть игроков на базе — это редкий случай, говорящий о важности встречи, понимая, что сейчас можно поставить только на ЛЧ. Наши ожидания, основанные на последних результатах данных клубов, не совсем справедливы в практическом плане, потому что «Ювентус» укомплектован топ-футболистами, и если они сумеют перенастроиться, то питерцев ждет тяжелая игра. Тем более все классические итальянские клубы хорошо демонстрируют себя в обороне.

Стоит ли выпускать Дзюбу в старте? Никто, кроме Семака, не скажет. Есть определенная тактика на игру, основанная на своих сильных сторонах и тех возможных слабостях, которые есть у «Ювентуса». Если в обороне «Юве» будут Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, у Дзюбы не будет никаких шансов играть с первых минут. Тем более Семак уже наиграл стартовый состав с Сердаром Азмуном, а Артем очень успешно выходит на замену. Но повторюсь, это решать главному тренеру, исходя из чисто тактических соображений.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:57
А в Зените разве играют Месси или Роналду? что бы победить Юву..
Страшнее самого Колоскова только тот человек, который постоянно пытается задать ему вопрос о футболе. К Вячеславу Колоскову нужно относится иначе, спросить, что он кушал, выпил ли таблетки, как себя чувствует, зачем человека просто так отвлекать?
112910415
112910415
вчера в 14:39
странно
странно так сформулировал
инштандзетцунг
инштандзетцунг
вчера в 14:08
ждем коммент Шавы
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:39, ред.
У Аллегри произошел конфликт с игроками "Ювентуса" после матча с "Вероной"
Как сообщают СМИ, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поссорился с некоторыми футболистами команды после игры с "Вероной".

"Ювентус" проиграл со счетом 1:2 в предыдущем матче Серии А против "Вероны". По сообщения Tuttosport, Аллегри высказал недовольство игрокам в раздевалке. По данным издания, конфликт у тренера произошел с Адриеном Рабьо, Деяном Кулушевски, Родриго Бентанкуром, Альваро Моратой, Моисе Кином и Артуром.


Если не обыгрывать такой разложившийся Юве....то о чем вообще можно говорить.
shlomo
shlomo
вчера в 13:34, ред.
При всем уважении к почетному президенту, но очень резануло слух "Мы обязаны ожидать победу в Турине...".....да, на фоне последних результатов Зенита эта игра привлекает большое внимание, но я не жду ничего хорошего..... уровень сопротивления в РПЛ и еврокубках разнится, а относительно Зенита разница все увеличивается..... а здесь разница будет совершенно фатальной..... Юве, который в Петербург приезжал не обязательно побеждать, все равно выиграл.... думаю, выиграет он и сейчас....а вот ксли говорить о счете матча, то самым вероятным итогом видится победа хозяев поля со счетом 1:0..... так завершился первый матч, вполне вероятно, такой исход будет и в Турине.... Итальянцы забьют и сыграют по счету...... Зенитовцы же при всем своем классе на внутренней арене вряд ли смогут взломать оборону черно-белых....... я конечно хочу пожелать Зениту удачи и фарта.... а вдруг????
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:33
От женщины в грязи, какой эффект? А тут...в Америку хочу.
Comentarios
Comentarios ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 13:31
Я не знаю. Ну проводят же борьбу женщин в грязи. Думаю тот же эффект
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 13:30
А для чего их так одели?
Comentarios
Comentarios ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 13:28
Нормальна такие попки классные
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:26
Смотрю американский футбол с биксами). О! Для старого шалуна слишком открытые и округлые формы.
Может Зенит одеть так же? Все будет на что посмотреть).
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:25
Ювентус всё же команда из скудетто.
njc 595
njc 595
вчера в 13:21
почетный президент...а не много ли дармоедов?!?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:21
Юве в таком положении, что даже спартак одержит победу.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:20
За счет чего
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:19
Опа...только проснулся и уже что то обязан Колоскову...

Да ничего мы не обязаны....
Мы в праве лишь рассчитывать на добротную самоотдачу и надеяться на положительный результат с небольшой долей везения....
Непонятно что все про Дзюбу говорят...для меня куда важнее отсутствие Малкома чем присутствие Дзюбы...ибо более подвижный игрок...

Хотелось бы безусловно увидеть в действии всех 5-ых бразильцев....
И Малкома и Вендела и Клаудиньо и Сантоса и Дзюбу............но....
Как есть...так есть....
Удачи в Турине !!!!!!!!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:19
Старый ушлый царедворец,действительность давно освободила тебя от обременительной обязанности -"вправе ожидать"!!! С какого такого бодуна?
ОПС
ОПС
вчера в 13:12
А Ювентус против.
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