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Колыванов: «„Ювентус“ выйдет очень злым на матч против „Зенита“»

вчера, 14:13
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом».

Во-первых, «Зенит» набрал хорошую форму, одержал две крупные победы над лидерами чемпионата России. Во-вторых, в первой встрече против «Ювентуса» команда отыграла здорово. Да, «Зенит» проиграл, но не уступал сопернику. Однако теперь предстоит более сложная игра, на выезде. Кроме того, «Ювентус» выйдет на игру очень злым, так как очень неудачно выступает в Серии А. С другой стороны, это показатель отсутствия стабильности в их игре, чем «Зенит» способен воспользоваться. «Зениту» нужно верить в себя и сыграть в свой футбол. Аккуратнее действовать в обороне. У команды есть потенциал и есть исполнители, способные сделать результат. Смотрю на предстоящий матч с оптимизмом и надеюсь, что «Зенит» увезет из Турина очки.

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Все комментарии
S G 1
S G 1
вчера в 15:54
Сегодня "Зенит" покажет все на что он способен.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:25, ред.
Я заранее злой, потому что "Зенит" сегодня плохо провёл свой очередной еврокубковый матч! И не говорите мне,что я -не патриот,и не желаю добра российскому футболу,ибо мои виртуальные пожелания не достигнут ушей участником,и не повлияют на результат матча никак. Я даже в "День народного единства" не имею шансов объединиться с ними.Да и желания нет;я хотел бы,чтобы миллионеры-игруны хоть как-то соответствовали своему уровню прокорма. Но пока -УВЫ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:50
Игроки юве выйдут злые на Аллегри за то, что он и закрыл на базе))
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:25
Всё верно так оно и будет.
FERIS
FERIS
вчера в 14:21
Посмотрим.
Надеюсь так и будет!
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:19
Вот в его словах правды больше
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:15
Злость не лучший помощник в играх такого уровня...
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