Колыванов: «„Ювентус“ выйдет очень злым на матч против „Зенита“»

Бывший футболист сборной России высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом».

Во-первых, «Зенит» набрал хорошую форму, одержал две крупные победы над лидерами чемпионата России. Во-вторых, в первой встрече против «Ювентуса» команда отыграла здорово. Да, «Зенит» проиграл, но не уступал сопернику. Однако теперь предстоит более сложная игра, на выезде. Кроме того, «Ювентус» выйдет на игру очень злым, так как очень неудачно выступает в Серии А. С другой стороны, это показатель отсутствия стабильности в их игре, чем «Зенит» способен воспользоваться. «Зениту» нужно верить в себя и сыграть в свой футбол. Аккуратнее действовать в обороне. У команды есть потенциал и есть исполнители, способные сделать результат. Смотрю на предстоящий матч с оптимизмом и надеюсь, что «Зенит» увезет из Турина очки.