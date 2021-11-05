«Рубин» снова попытается подписать Кучаева

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вчера, 13:14

«Рубин» возобновил интерес к полузащитнику ЦСКА .

Летом казанский клуб активно интересовался игроком, а главный тренер «Рубина» несколько раз созванивался с Кучаевым. Кроме того, с футболистом лично встречался спортивный директор Олег Яровинский. Однако генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не отпустил игрока. Теперь «Рубин» снова попробует подписать Кучаева в зимнее трансферное окно.