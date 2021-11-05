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«Рубин» снова попытается подписать Кучаева

вчера, 13:14

«Рубин» возобновил интерес к полузащитнику ЦСКА Константину Кучаеву.

Летом казанский клуб активно интересовался игроком, а главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий несколько раз созванивался с Кучаевым. Кроме того, с футболистом лично встречался спортивный директор Олег Яровинский. Однако генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не отпустил игрока. Теперь «Рубин» снова попробует подписать Кучаева в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Кучаев провёл 12 матчей за ЦСКА, записав на свой счёт 1 гол.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:52
А,у тебя есть официальная информация,что они встречались и вели переговоры именно о переходе в Рубин?Или просто интерес,с некоторых пор является официальными переговорами с игроком?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ rubinovyi2 (раскрыть)
вчера в 19:03
"...Летом казанский клуб активно интересовался игроком, а главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий несколько раз созванивался с Кучаевым. Кроме того, с футболистом лично встречался спортивный директор Олег Яровинский.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1290056/kuchaev-konstantin-rubin...
У тебя есть официальное опровержение этой информации? Или реакция Слуцкого и Яровинского? Яровинский жучок известный. Про ЛВС не знаю.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:26
А,они разве вели переговоры?Просто интересовались,а свой вопрос можешь задать источнику этой новости...))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:47
Кучаев подавал большие надежды как возможная замена Головину, потом череда травм внесла коррективы в его прогресс. На данный момент он совсем не тот игрок, на которого можно было бы делать ставку, слишком много в его игре технического брака, мало скорости. Возможно еще не до конца восстановился, а может все выданные ему ранее "авансы" были напрасными.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 14:58
По моему этот слух так и останется слухом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:39
Вести любые переговоры с игроком можно только за полгода до истечения контракта, не ранее. Господа Слуцкий и Яровинский об этом знают?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:25
Такая лошадка нужна ЦСКА .
Костя ещё не набрал оптимальную форму после травмы. Удачных игр ему.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:20
Плохо настаивает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:19
И зачем ???
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