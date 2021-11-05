«Рубин» снова попытается подписать Кучаева

«Рубин» возобновил интерес к полузащитнику ЦСКА Константину Кучаеву.
Летом казанский клуб активно интересовался игроком, а главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий несколько раз созванивался с Кучаевым. Кроме того, с футболистом лично встречался спортивный директор Олег Яровинский. Однако генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не отпустил игрока. Теперь «Рубин» снова попробует подписать Кучаева в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Кучаев провёл 12 матчей за ЦСКА, записав на свой счёт 1 гол.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1290056/kuchaev-konstantin-rubin...
У тебя есть официальное опровержение этой информации? Или реакция Слуцкого и Яровинского? Яровинский жучок известный. Про ЛВС не знаю.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1290056/kuchaev-konstantin-rubin...
У тебя есть официальное опровержение этой информации? Или реакция Слуцкого и Яровинского? Яровинский жучок известный. Про ЛВС не знаю.
Костя ещё не набрал оптимальную форму после травмы. Удачных игр ему.
Костя ещё не набрал оптимальную форму после травмы. Удачных игр ему.