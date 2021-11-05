Три европейских клуба проявляют интерес к Ларссону

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вчера, 10:08

Нападающий может покинуть «Спартак».

В подписании шведского форварда заинтересован «Вест Хэм», который хочет найти футболиста, который составил бы конкуренцию Мохамеду Бенрахма. Ещё одним претендентом на трансфер Ларссона является «Боруссия» Дортмунд, которая хочет подписать флангового игрока после ухода Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед». Последним заинтересованным в переходе нападающего клубом является «Селтик». «Спартак» готов продать своего игрока.

В нынешнем сезоне Ларссон провёл 15 матчей за «Спартак», записав на свой счёт 1 гол.