ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Три европейских клуба проявляют интерес к Ларссону

вчера, 10:08

Нападающий Джордан Ларссон может покинуть «Спартак».

В подписании шведского форварда заинтересован «Вест Хэм», который хочет найти футболиста, который составил бы конкуренцию Мохамеду Бенрахма. Ещё одним претендентом на трансфер Ларссона является «Боруссия» Дортмунд, которая хочет подписать флангового игрока после ухода Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед». Последним заинтересованным в переходе нападающего клубом является «Селтик». «Спартак» готов продать своего игрока.

В нынешнем сезоне Ларссон провёл 15 матчей за «Спартак», записав на свой счёт 1 гол.

Все новости
Слухи«Рубин» снова попытается подписать Кучаева
Вчера, 13:14 Комментарии9
Спортдиректор «Ромы»: «Мы не проявляем интерес к Азмуну, это фейк»
04 ноября Комментарии11
Агент Ракицкого: «У нас достаточно предложений от других клубов»
03 ноября Комментарии25
Агент: «Клаудиньо проведёт в „Зените“ много лет»
03 ноября Комментарии18
Агент Пабло — о «Краснодаре»: «Это всё слухи»
03 ноября Комментарии6
Агент: «ЦСКА хотел подписать Клаудиньо? Ничего не слышал об этом»
01 ноября Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 19:01
Его уровень тянет разве что на Селтик. Да и то больше для ротации.
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:00
Это просто утка ,кому нужен такой кудряшка
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:09
Очень даже возможно, что он поменяет клуб в ближайшем будущем. «Боруссия Дортмунд» неплохой вариант для Ларссона.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:49
Вест Хэм что то потянуло на игроков из РПЛ. Влашича с Кралом купили. Теперь вот Ларссона хотят.
Comentarios
Comentarios ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:35
Соболев ваще не играл . Если нужен столб можно другого найти . Он не скоростной и все ждет что набросят . Не нападающий.
makkie
makkie
вчера в 13:17
Ларссон отыграл своё в России.
Спасибо ему за предыдущий сезон, но в этом от шведа лишь былая тень. Ларссон даже мотивацию потерял.
В атаку нужен игрок образца раннего Промеса.
112910415
112910415
вчера в 13:01
почему бы и не продать, забивать-то разучился
Сп62
Сп62 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 12:52
Нужен и Соболев и Ларсон. Ларсон был нужен при игре с Лестором, когда игра строилась на контр-атаках. А Соболев хорош при постоянных навесах в штрафную, когда он может скинуть мяч под удар или пробить по воротам. Другой вопрос, что вряд ли Ларсена устроит выход на поле переодически. Ведь каждый игрок о себе мнения иного, чем на самом деле.
wqc48cshb7b7
wqc48cshb7b7
вчера в 12:52
Лучше всего к шмелям
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
вчера в 11:57
Спартаковскую зарплату Ларссона не потянет даже Реал.
YVG
YVG
вчера в 11:48
Это средние клубы, после великого клуба только топ, Реал, Ювентус или Манчестер Сити.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:07
Время покажет кто его перетянет в свой клуб...
Некакойшенко
Некакойшенко ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 10:58
Как вариант.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Некакойшенко (раскрыть)
вчера в 10:42
Агент пытается сплавить
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 10:41
Когда был забивным, ни кому интересен не был. Как только появилась голевая засуха, стал интересен как Кокорин. Парадокс.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 10:35
Вэст хэм уже еже купил Влашича и Крала....хотят ещё одного лавочника , чтобы вспоминали былое в рпл
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:18
Вест Хэму не хватило одного днаря Влашича, так они теперь ещё и другог хотят.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:17
Сравнивая его с Соболевым непонятно зачем могут продать
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:17
Если у Селтика будут деньги ....
particular
particular
вчера в 10:14
Велика вероятность, что интерес будет удовлетворён...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100