Агент Ракицкого: «У нас достаточно предложений от других клубов»

Руководство «Зенита» не предлагало новый контракт защитнику команды Ярославу Ракицкому. Об этом рассказал агент футболиста Максим Дудченко.
Клуб не выходил с предложением. На данный момент Ярослав играет за «Зенит», тут нечего комментировать. Но предложений достаточно.
Еще и штрафные умеет исполнять.
Еще и штрафные умеет исполнять.
Но "Зенит" продлить контракт не предлагает.
Приходится блефовать, говорить о том, что много предложений от других клубов.
Так уж и много в 32 года...........
Но "Зенит" продлить контракт не предлагает.
Приходится блефовать, говорить о том, что много предложений от других клубов.
Так уж и много в 32 года...........
Газпром, - тепло 💰 , светло 💰 и мухи не 💰 кусают !!!)
Газпром, - тепло 💰 , светло 💰 и мухи не 💰 кусают !!!)