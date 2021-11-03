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Агент Ракицкого: «У нас достаточно предложений от других клубов»

вчера, 23:17

Руководство «Зенита» не предлагало новый контракт защитнику команды Ярославу Ракицкому. Об этом рассказал агент футболиста Максим Дудченко.

Клуб не выходил с предложением. На данный момент Ярослав играет за «Зенит», тут нечего комментировать. Но предложений достаточно.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:34
Хорошо, если не блефует.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:45
Ярик отличный игрок, всегда был на ведущих ролях, думаю продлят
Gahi
Gahi
сегодня в 04:46
В этом возрасте для агента футболиста, главное ещё раз выбить хороший контракт для своего клиента. Удачи
stachel
stachel ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 03:57
Ага...раз в год и то по большим праздникам))
stachel
stachel
сегодня в 03:55
Ракита никогда не был топ. игроком. Даже в лучшие годы. То как шахтер легко отдал его наводит на определенные мысли. Последнее время он явно сдал. Прежде всего в скорости движения и мышления. Даже в РПЛ при быстрых атаках он плывет. В ЛЧ он явный импотент. Как и Ловрен. Про чистого вообще молчу. У зенита вся тройка центр. защ. на фоне ЛЧ абсолютный кошмар! Для команд уровня урал-уфа-химки ракита (как и остальные цз) вполне сгодится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:05
Чтото мне не верится что они есть!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:55
Ракицкий становится староват.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:25
Только его статус легионера может помешать Ракицкому продолжить карьеру в Питере, а в остальном он вполне может рассчитывать еще на пиру сезонов выступать за нашего чемпиона.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:59
Думаю продлят. Ракицкий классно играет. Зенит не станет терять такого игрока.
beefs
beefs
вчера в 23:59
Началась подготовка к отступлению...
makkie
makkie
вчера в 23:55
В защите Зенита больше Ловрен косячит, а Ракицкий вполне надёжен.
Еще и штрафные умеет исполнять.
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:53
Да он и сам это понимает,
Но "Зенит" продлить контракт не предлагает.
Приходится блефовать, говорить о том, что много предложений от других клубов.
Так уж и много в 32 года...........
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:49
Да ну прикрати , мы же здесь все взрослые !!!
Газпром, - тепло 💰 , светло 💰 и мухи не 💰 кусают !!!)
drug01
drug01
вчера в 23:48
Его готовы взять многие...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:33
Притом что он лучший
particular
particular
вчера в 23:32
Нежелание клуба инициировать контрактную тему, возможно является показателем отсутствия интереса на будущее... Агент бодр, но это не значит, что ситуация бодрая...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 23:28
Зенит, держись за Ярика!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:21
Если Ярик уйдет это не будет хорошо.
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