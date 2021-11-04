Спортдиректор «Ромы»: «Мы не проявляем интерес к Азмуну, это фейк»

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вчера, 11:04

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал информацию, согласной которой представители клуба на матче Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» (4:2) наблюдали за игрой .