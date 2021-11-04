ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Спортдиректор «Ромы»: «Мы не проявляем интерес к Азмуну, это фейк»

вчера, 11:04

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал информацию, согласной которой представители клуба на матче Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» (4:2) наблюдали за игрой Сердара Азмуна.

Конечно, наши скауты регулярно посещают матчи Лиги чемпионов. Но «Рома» не проявляет интерес к Азмуну, это фейк.

Все новости
Слухи«Рубин» снова попытается подписать Кучаева
Сегодня, 13:14 Комментарии5
СлухиТри европейских клуба проявляют интерес к Ларссону
Сегодня, 10:08 Комментарии18
Агент Ракицкого: «У нас достаточно предложений от других клубов»
03 ноября Комментарии25
Агент: «Клаудиньо проведёт в „Зените“ много лет»
03 ноября Комментарии18
Агент Пабло — о «Краснодаре»: «Это всё слухи»
03 ноября Комментарии6
Агент: «ЦСКА хотел подписать Клаудиньо? Ничего не слышал об этом»
01 ноября Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
вчера в 18:03
Да и Азмун явно не смотрит в сторону Ромы. Нахрен она ему ?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:40
Бесплатно могли бы и взять. Азмун хороший игрок.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:19
Ждём заявлений представителей Фиорентины.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:16
Это агент проявляет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:02
Приобретать игроков РПЛ в топовые чемпионаты несколько схожа с покупкой кота в мешке. Большие риски - невысокие вероятности адаптации.
David Young
David Young ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 11:59
Здравствуйте.

Количество призов за тот период Вы правильно посчитали.

Заполните информацию в разделе Призерам. Там где Приз нужно написать за какие месяцы призы (месяц плюс год, и так в каждом случае, например октябрь 2021 - футболка, и так далее), плюс рядом с месяцем написать какой приз - у Вас есть возможность получить худи за октябрь 2020, но это если Вы захотите.

Далее всё остальное нужно заполнить.

Два важных момента - там где ФИО нужно указать того кто будет получать призы, и номер телефона для курьера тоже должен быть именно того кто будет получать. Так что позвоните в ту организацию и узнайте кто сможет получить призы, потом впишите её туда где указывается ФИО получателя и телефон для курьера, и мы отправим призы туда.

Всего доброго, удачи, и спасибо за активность и доброжелательное отношение.
particular
particular
вчера в 11:53
Сказал как отрезал. К проигравшим интерес невелик, а если и проявляется, то без ажиотажа и обескураживающих цифр...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 11:31
А зря, он по классу лучше будет Шомы и Тэмми
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:14
Понятно,что это запускает агент и представители "Зенита".Где-то цели сторон совпадают,а где-то имеют разновекторное направление. Но ясно,что время пары "Дзюба-Азмун" уходит безвозвратно и надо предпринимать усилия для сохранения хоть какого-то гешефта.
Cat01
Cat01
вчера в 11:11
Ге надо слушать
berda2003
berda2003
вчера в 11:10
это и так ясно - кому он нужен?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100