Спортдиректор «Ромы»: «Мы не проявляем интерес к Азмуну, это фейк»

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал информацию, согласной которой представители клуба на матче Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» (4:2) наблюдали за игрой Сердара Азмуна.
Конечно, наши скауты регулярно посещают матчи Лиги чемпионов. Но «Рома» не проявляет интерес к Азмуну, это фейк.
Количество призов за тот период Вы правильно посчитали.
Заполните информацию в разделе Призерам. Там где Приз нужно написать за какие месяцы призы (месяц плюс год, и так в каждом случае, например октябрь 2021 - футболка, и так далее), плюс рядом с месяцем написать какой приз - у Вас есть возможность получить худи за октябрь 2020, но это если Вы захотите.
Далее всё остальное нужно заполнить.
Два важных момента - там где ФИО нужно указать того кто будет получать призы, и номер телефона для курьера тоже должен быть именно того кто будет получать. Так что позвоните в ту организацию и узнайте кто сможет получить призы, потом впишите её туда где указывается ФИО получателя и телефон для курьера, и мы отправим призы туда.
Всего доброго, удачи, и спасибо за активность и доброжелательное отношение.
Количество призов за тот период Вы правильно посчитали.
Заполните информацию в разделе Призерам. Там где Приз нужно написать за какие месяцы призы (месяц плюс год, и так в каждом случае, например октябрь 2021 - футболка, и так далее), плюс рядом с месяцем написать какой приз - у Вас есть возможность получить худи за октябрь 2020, но это если Вы захотите.
Далее всё остальное нужно заполнить.
Два важных момента - там где ФИО нужно указать того кто будет получать призы, и номер телефона для курьера тоже должен быть именно того кто будет получать. Так что позвоните в ту организацию и узнайте кто сможет получить призы, потом впишите её туда где указывается ФИО получателя и телефон для курьера, и мы отправим призы туда.
Всего доброго, удачи, и спасибо за активность и доброжелательное отношение.