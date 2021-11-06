«Реал» отклонил первое предложение «Арсенала» по Асенсио

Лондонский «Арсенал» по-прежнему пытается заполучить Марко Асенсио из «Реала». Мадридцы не против продать игрока из-за его постоянных травм. «Канониры» уже сделали по вингеру первое предложение, которое равняется 30 млн евро. «Реал» отклонил его и просит минимум 40 млн евро.
«Арсенал» продолжит переговоры с мадридцами. В Лондоне надеются на трансфер футболиста уже в ближайшем январе.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны другого английского клуба.
Возьмите лучше Нкунку из Лейпцига,или Собослая из того же клуба,от них куда больше пользы будет
Возьмите лучше Нкунку из Лейпцига,или Собослая из того же клуба,от них куда больше пользы будет