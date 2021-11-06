«Реал» отклонил первое предложение «Арсенала» по Асенсио

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вчера, 20:33

Лондонский «Арсенал» по-прежнему пытается заполучить из «Реала». Мадридцы не против продать игрока из-за его постоянных травм. «Канониры» уже сделали по вингеру первое предложение, которое равняется 30 млн евро. «Реал» отклонил его и просит минимум 40 млн евро.

«Арсенал» продолжит переговоры с мадридцами. В Лондоне надеются на трансфер футболиста уже в ближайшем январе.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны другого английского клуба.