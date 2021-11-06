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«Реал» отклонил первое предложение «Арсенала» по Асенсио

вчера, 20:33

Лондонский «Арсенал» по-прежнему пытается заполучить Марко Асенсио из «Реала». Мадридцы не против продать игрока из-за его постоянных травм. «Канониры» уже сделали по вингеру первое предложение, которое равняется 30 млн евро. «Реал» отклонил его и просит минимум 40 млн евро.

«Арсенал» продолжит переговоры с мадридцами. В Лондоне надеются на трансфер футболиста уже в ближайшем январе.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны другого английского клуба.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:10
Арсенал весь Мадридский неликвид собирает...2 года арендовывали Себальеса, шли разговоры что хотят Йовича взять в аренду с правом выкупа за 70 млн, потом купили Эдегора, который пока ни как себя не проявил, теперь вот на вечно травмированного Асенсио готовы деньги потратить.
Возьмите лучше Нкунку из Лейпцига,или Собослая из того же клуба,от них куда больше пользы будет
Сантус
Сантус
вчера в 20:48
Он реально просел.Где та надежда лет трёх назад...
shlomo
shlomo
вчера в 20:45
Ну может быть и второе...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:35
Многое Марко потеряет
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