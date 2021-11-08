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Фанаты «Барселоны» оскорбляли ПСЖ во время презентации Хави

вчера, 20:26

Сегодня «Барселона» официально представила Хави.

Специалист поставил подпись под контрактом с «сине-гранатовыми» на «Камп Ноу» перед тысячами болельщиков.

Любопытно, что во время этого мероприятия фанаты команды начали скандировать оскорбления в адрес ПСЖ, который ранее переманил к себе футболистов Неймара и Лионеля Месси.

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Все комментарии
Per4ick
Per4ick
сегодня в 04:36
мне тоже никогда не нравился ПСЖ, во франции больше предпочитаю Марсель или Лион, у одних ЛЧ есть у других рекорд по взятию подряд лиги 1, ПСЖ такое и не снилось, а если говорить про финал ЛЧ то он есть и у Монако к слову) но все же непонятно причем тут именно клуб если спрос именно с игроков?
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Кому, что доказали?
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 02:39
Да просто уберите из клуба токсичного Пике, который дырка в обороне и не больше, а также обновить состав игроками из академии, т.к. на покупку норм футболистов финансов нет, но не балеринами тощими, а игроками которые не боятся бороться за мяч и толкаться.
Оскорблять ПСЖ вообще при чем????????????????? Клуб переплатил балеринам за Неймара в до..кмх..много раз, проблемы руководства, если не распределили финансы, а также спал в этом году клуб от Месси...эхх
Berlinskiy
Berlinskiy
вчера в 23:52
Помянем доброе имя Хави.Зря в это болото полез.Был легендой клуба,а станет изгоем
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:39
ПСЖ по сути их спас, на самом деле, пускай они еще этого и не поняли... пускай и временно.
Месси вернется и уже очень скоро АХАХАХАХАХА
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:29
Они ещё и Кумана оскорбили, что с них взять
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 23:29
Ну ты наверное не читаешь комментарии ниже?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:01
Одни больные,бред преследования,без упоминания Месси не могут писать,этим они рекламируют Месси,это тоже прекрасно.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:57
Благодарили бы ПСЖ. Избавили «Барсу» от денежной ямы. Может даже спасли от банкротства.
beefs
beefs
вчера в 21:55
не перевелись еще 56ы...
Сантус
Сантус ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:54
Приятно видеть как в Барселоне встречают Реал с цветами...)Кстати,а причем в этой новости Реал?:)
particular
particular
вчера в 21:48
Конечно, переманить Хави, - это однозначно благороднее сманивания игроков парижанами :)
Bensurr
Bensurr
вчера в 21:35
Месси виноват довел клуб до банкротства тут Псж не причём
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:33
Не понимаю при чём тут ПСЖ, ведь они только сделали предложение, а подписи под контрактом ставили Месси и Неймар...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:20
А когда в Мадриде кричат оскорбления в адрес Барсы - это норма? Все одного поля ягоды!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:14
Мне жаль этих фанатов, до сих пор так и не поняли, что карлик обьегорил и раздел Барсу до гола.
протон
протон
вчера в 21:13
Эмоции переполняют ...Как же хочется чтоб у него получилось
faneng
faneng
вчера в 21:10
Теперь понятно, почему болельщиком Барселоны исторически называют "кулес", т.е. "з**ницы" по-испански.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:04
а ещё за то,что пару сезонов назад ПСЖ играли в финале ЛЧ,вместо более достойной Кумалоны.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:02
Гном всегда их любил...имею в виду бабулесики)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:53, ред.
...в адрес ПСЖ, который ранее переманил к себе футболистов Неймара и Лионеля Месси...

Оскорбления не по адресу, если их переманили, то и скандировать надо в их адрес...

Хотя переманили слишком громко сказано... Неймар стремился уйти "из под тени Месси", переоценивая свои возможности, что в итоге и оказалось, И...если бы не ПСЖ, то он ушёл бы в другую команду...

И с Месси не всё так однозначно... Руководство ПСЖ воспользовалось ситуацией и предложили Месси перейти в ПСЖ, снова же по аналогии с Неймаром, если бы не ПСЖ, то тогда бы другая команда, но только на менее выгодных финансовых условиях для Месси...
barcamilan
barcamilan
вчера в 20:48
да и в опу пысыжы, но зря они так
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 20:42
вечные обиженки
амурец
амурец
вчера в 20:41
Да они должны быть благодарны ПСЖ за Месси
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 20:35
Путалошки остаются путалошками... Вот поэтому у вас клуба и нет, только балет.
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:31
Жаль там не видно, сам Хави скандирует или нет..
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:27
Лучше бы Месси оскорбляли - он их по миру пустил
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