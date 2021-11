Фанаты «Барселоны» оскорбляли ПСЖ во время презентации Хави

Сегодня «Барселона» официально представила Хави.

Специалист поставил подпись под контрактом с «сине-гранатовыми» на «Камп Ноу» перед тысячами болельщиков.

Любопытно, что во время этого мероприятия фанаты команды начали скандировать оскорбления в адрес ПСЖ , который ранее переманил к себе футболистов Неймара и Лионеля Месси.