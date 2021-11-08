Фанаты «Барселоны» оскорбляли ПСЖ во время презентации Хави

Сегодня «Барселона» официально представила Хави.
Специалист поставил подпись под контрактом с «сине-гранатовыми» на «Камп Ноу» перед тысячами болельщиков.
Любопытно, что во время этого мероприятия фанаты команды начали скандировать оскорбления в адрес ПСЖ, который ранее переманил к себе футболистов Неймара и Лионеля Месси.
Fans at Camp Nou interrupt Xavi’s speech to shout "P*ta PSG” (F*ck PSG) 🤔 Thoughts on this? pic.twitter.com/dhqYgAmDFs— 9CAMPNOU (@9Campnou) November 8, 2021
Оскорблять ПСЖ вообще при чем????????????????? Клуб переплатил балеринам за Неймара в до..кмх..много раз, проблемы руководства, если не распределили финансы, а также спал в этом году клуб от Месси...эхх
Оскорблять ПСЖ вообще при чем????????????????? Клуб переплатил балеринам за Неймара в до..кмх..много раз, проблемы руководства, если не распределили финансы, а также спал в этом году клуб от Месси...эхх
Месси вернется и уже очень скоро АХАХАХАХАХА
Месси вернется и уже очень скоро АХАХАХАХАХА
Оскорбления не по адресу, если их переманили, то и скандировать надо в их адрес...
Хотя переманили слишком громко сказано... Неймар стремился уйти "из под тени Месси", переоценивая свои возможности, что в итоге и оказалось, И...если бы не ПСЖ, то он ушёл бы в другую команду...
И с Месси не всё так однозначно... Руководство ПСЖ воспользовалось ситуацией и предложили Месси перейти в ПСЖ, снова же по аналогии с Неймаром, если бы не ПСЖ, то тогда бы другая команда, но только на менее выгодных финансовых условиях для Месси...
Оскорбления не по адресу, если их переманили, то и скандировать надо в их адрес...
Хотя переманили слишком громко сказано... Неймар стремился уйти "из под тени Месси", переоценивая свои возможности, что в итоге и оказалось, И...если бы не ПСЖ, то он ушёл бы в другую команду...
И с Месси не всё так однозначно... Руководство ПСЖ воспользовалось ситуацией и предложили Месси перейти в ПСЖ, снова же по аналогии с Неймаром, если бы не ПСЖ, то тогда бы другая команда, но только на менее выгодных финансовых условиях для Месси...