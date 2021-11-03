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Роспотребнадзор согласовал проведение матчей «Динамо» и «Спартака»

вчера, 14:43

Роспотребнадзор согласовал проведение ближайших домашних матчей «Динамо» и «Спартака» в Москве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

3 ноября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определила формат проведения игр 14-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги на территории Москвы.

Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» и «Краснодара» (6 ноября, 16:30) и «Спартака» и «Локомотива» (7 ноября, 19:00) пройдут в соответствии с запланированным календарем на «ВТБ Арене — Центральном стадионе „Динамо“ им. Льва Яшина» и «Открытие Банк Арене» соответственно.

Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания.

Российский футбольный союз и Российская Премьер-лига благодарят Роспотребнадзор за содействие при согласовании возможности проведения матчей и допуска зрителей на трибуны.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:06, ред.
В отдельно взятом клубе на Неве все новоявленные ограничения связанные с росматьеготам надзором как всегда будут игнорироваться. Робята уже прикормленные....
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 19:13
Заходит мужик к другу , а тот сидит водку пьёт. Мужик в шоке: тебе же врач пить запретил. А друг говорит: я врачу денег дал и он разрешил. Вот и роспотребнадзор также.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 18:41
Надоел этот РПН уже, все ему на откуп уже дали.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:57
Дошёл -таки транш!
протон
протон
вчера в 17:40
Для начала метро закройте и границы. А то в метро люди впритык друг к другу стоят, а футбол на свежем воздухе смотреть нельзя((( закройте уже нафиг это роспозорнадзор.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:57
Ну и чего было огород городить?
n272nm
n272nm
вчера в 15:39
Здравый смысл возобладал :))))
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:22
Хорошо, что всё разрешилось, но радоваться рано, у нас возможно всё. В Ростове например на матч между местным фк Ростов и тем же фк Динамо решение о недопуске зрителей на трибуны стадиона Ростов-Арена приняли за двенадцать часов до начала игры.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:12
Напугали и разрешили.
beefs
beefs
вчера в 15:09
финансовая составляющая победила...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:58
Значит все-таки можно обойти локдаун.
particular
particular
вчера в 14:55
Пожалуй, теперь больше будет ценится не талант налаживать дела с арбитрами, а способность согласовывать вопросы с Роспотребнадзором 😎️
makkie
makkie
вчера в 14:46
Ну вот, а то отменить хотели.
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