Роспотребнадзор согласовал проведение матчей «Динамо» и «Спартака»

Роспотребнадзор согласовал проведение ближайших домашних матчей «Динамо» и «Спартака» в Москве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

3 ноября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определила формат проведения игр 14-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги на территории Москвы.

Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» и «Краснодара» (6 ноября, 16:30) и «Спартака» и «Локомотива» (7 ноября, 19:00) пройдут в соответствии с запланированным календарем на «ВТБ Арене — Центральном стадионе „Динамо“ им. Льва Яшина» и «Открытие Банк Арене» соответственно.

Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания.

Российский футбольный союз и Российская Премьер-лига благодарят Роспотребнадзор за содействие при согласовании возможности проведения матчей и допуска зрителей на трибуны.