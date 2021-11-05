Фанат «Локомотива» рассказал о потасовке с болельщиками «Галатасарая»

Представитель объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал о потасовке с фанатами «Галатасарая», которая произошла во время матча группового этапа Лиги Европы.

Болельщики «Галатасарая» подумали, что это нормально: устраивать цирк с обезьяньими криками, бросанием монет, стаканов и бутылок. В принципе, во втором тайме уже начали этим забрасывать. Нас сидело на трибуне около десяти человек, расположились на первом ряду. Когда наша команда забила гол, мы начали скандировать, вскочили, а стадион замолчал на минуту. За это время тоже много чего прилетело.

Не знаю почему, но организаторы сделали зону интервью прям напротив этой трибуны. После матча туда позвали Едвая и Жемалетдинова. Трибуна всю игру пыталась провоцировать. Тин подошёл немного улыбаясь, и когда в него начали лететь предметы, он не поддался на провокации, улыбнулся и ушёл. Вроде в него даже попала бутылка. Рифат ушёл вместе с ним.

Удивительно, что там реально было мужичьё, взрослые люди. Парочка из таких людей попыталась прорваться к нам, мы расположились в ожидании, но так никто к нам и не подошёл. Подбежали пару людей из полиции, влезли и ничего не произошло. Да и в принципе ничего такого-то не произошло.

Во время матча полиция не реагировала, она просто стояла вокруг. Там всё спокойно было в этом плане, мы после гола даже залезли на ограждения. Можно было даже на поле выбежать, в Турции на всё неторопливо реагируют.

Полиция сдерживала другой сектор, который забит хозяевами. Они тоже реагировали на наши действия. Повторюсь, когда начались попытки, полиция подбежала.

С нами на секторе была и жена Дмитрия Лоськова, только сидела чуть-чуть повыше.