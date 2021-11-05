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Фанат «Локомотива» рассказал о потасовке с болельщиками «Галатасарая»

вчера, 08:36
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Представитель объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал о потасовке с фанатами «Галатасарая», которая произошла во время матча группового этапа Лиги Европы.

Болельщики «Галатасарая» подумали, что это нормально: устраивать цирк с обезьяньими криками, бросанием монет, стаканов и бутылок. В принципе, во втором тайме уже начали этим забрасывать. Нас сидело на трибуне около десяти человек, расположились на первом ряду. Когда наша команда забила гол, мы начали скандировать, вскочили, а стадион замолчал на минуту. За это время тоже много чего прилетело.

Не знаю почему, но организаторы сделали зону интервью прям напротив этой трибуны. После матча туда позвали Едвая и Жемалетдинова. Трибуна всю игру пыталась провоцировать. Тин подошёл немного улыбаясь, и когда в него начали лететь предметы, он не поддался на провокации, улыбнулся и ушёл. Вроде в него даже попала бутылка. Рифат ушёл вместе с ним.

Удивительно, что там реально было мужичьё, взрослые люди. Парочка из таких людей попыталась прорваться к нам, мы расположились в ожидании, но так никто к нам и не подошёл. Подбежали пару людей из полиции, влезли и ничего не произошло. Да и в принципе ничего такого-то не произошло.

Во время матча полиция не реагировала, она просто стояла вокруг. Там всё спокойно было в этом плане, мы после гола даже залезли на ограждения. Можно было даже на поле выбежать, в Турции на всё неторопливо реагируют.

Полиция сдерживала другой сектор, который забит хозяевами. Они тоже реагировали на наши действия. Повторюсь, когда начались попытки, полиция подбежала.

С нами на секторе была и жена Дмитрия Лоськова, только сидела чуть-чуть повыше.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:02
Сыкухи турецкие, на 10 чел не прыгнули, только скамом забросали.. Как и итальянцы, только слова и скам летят, больше ни на что в плане околофутбола не способны.
протон
протон
вчера в 14:53
На бытовом уровне Турки вменяемые люди, но стоит им оказаться на футболе или баскете, в них словно вселяется бес
Работал с турками на проекте. Неделю абсолютно нормальные люди. Приходит день игры Фенера, Беши или Сарая и просто трэш…
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:52
Если они сидели бы среди турков и болелили открыто за своих ни один турок их не тронул бы,я это знаю живя среди них много лет.
Ни разу не видел,чтобы водители базарили,даже если авария итд итп,как в России это узаконено как будто бы.
Очень радушный,приветливый народ.
Этот болельщик просто боялся-сидел и болел среди дагов и чеченцев,не знает что большая разница в менталитете.Если конечно сами напали бы тогда растоптали были без никакой жалости.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:47
Турецкие фанаты известны своим буйным нравом. Хорошо что на этот раз до драки дело не дошло и никто не пострадал.
112910415
112910415
вчера в 12:42
короче, ничего не произошло
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:12
Спасибо Ваня Крылов за рассказ о драке с турками ,которой не было . За изнасиловании жены Лоськова , которое даже не планировалось ! )))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:07
Для него ,просто находиться в толпе турков - уже потасовка . ))) У страха глаза велики . )))
Kolenok
Kolenok
вчера в 11:54
Весь кипишь Баринов затеял,толкнул турка и понеслась!Неуравновешенный тип!
cska1948
cska1948
вчера в 11:25
И в каком месте своего рассказа Иван Крылов говорит о потасовке с болельщиками Галатасарая?
Makao
Makao
вчера в 11:21
Да уж, турецкие болельщики известны своим буйством.
Ничего не поменялось
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:33
Два матча наших команд-два мира,где они побывали.Там и там преимущественно на трибунах простой незатейливый люд,но между ними-пропасть.Дикари и в меру окультуренное население.Только наше стадо помидоролюбов,да ВВП, впаривают нам про добрососедство и сотрудничество,про добродушных милых турок-разгильдяев,наслаждающихся жизнью.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:58
Я считаю, что устраивать мордобой из-за боления за разные команды, признак человека с ограниченными умственными способностями.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:50
Спрятался бы за жену Лоськова 😂
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:19
Были дикарями ими и остались.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:14
УЕФА должна отреагировать и наказать виновных.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:00
...Там всё спокойно было в этом плане, мы после гола даже залезли на ограждения...

Ну и зачем надо было после гола залазить на ограждение, зная какие болельщики в Турции, провоцируя их таким поведением...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 08:51
Чурбаны!!!что вы от них хотите!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:40
Продались немножко, бывает.
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