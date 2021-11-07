Обляков извинился перед фанатами ЦСКА за поражение в игре с «Сочи».

Полузащитник ЦСКА извинился перед болельщиками за поражение москвичей в поединке 14-го тура РПЛ с «Сочи» (1:4):

Вчера на стадионе была мощная поддержка наших фанатов. Приношу свои извинения перед ними и перед всеми остальными за такую игру и счет.

Нам не безразличен результат, мы приложим все силы, чтобы побеждать в следующих играх.