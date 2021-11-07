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Обляков извинился перед фанатами ЦСКА за поражение в игре с «Сочи»

вчера, 15:54
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков извинился перед болельщиками за поражение москвичей в поединке 14-го тура РПЛ с «Сочи» (1:4):

Вчера на стадионе была мощная поддержка наших фанатов. Приношу свои извинения перед ними и перед всеми остальными за такую игру и счет.

Нам не безразличен результат, мы приложим все силы, чтобы побеждать в следующих играх.

«Сочи» в 14 играх набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Московский ЦСКА с 23 баллами расположился на пятом месте.

По итогам этого матча лигой был определён лучший футболист поединка.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 01:05, ред.
Трети состава армейцев необходимо сбавлять вес до уровня Эджуке. Им неподвластны ускорения, без которых футбол немыслим. Посмотрите, как Чалов, Обляков, Ахметов. Заболотный неспеша передвигаются по полю, напоминая беременных черепах, но самое главное - они уже ни при каких условиях не смогут увеличить скорость передвижения. Эти футболисты не соответствуют уровню даже РПЛ.
SHMEL
SHMEL ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:41, ред.
Возможно, а ставить-то вместо них кого? Вместо Чалова Яковлева, а остальные позиции? Нам кардинально нужно обновлять состав.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:28
Обляков извинился перед фанатами ЦСКА за поражение в игре с «Сочи».
Для того чтобы извиниться перед болельщиками после такого разгромного поражения, это конечно же хорошо и достойно Уважения. Но есть же и должна быть ответственность за такие поражения. И большие вопросы возникают ко многим иргокам , да и к тренерскому штабу в том числе больше всего вопросов к главному тренеру Березуцкому . Ведь проигрывает вся команда, но почему некоторые игроки хотят играть на поле и стремятся что-то предпринимать для победы, а остальные сводят все ихние старания к нулю. И именно к таким игрокам и относится Обляков , Чалов , Дивеев и Мухин ,вообще не понятно зачем был приобретён у Локо. А самое главное почему вообще такой состав играет с самого начала матча и очень странное поведение главного тренера Березуцкого, почему и за какие заслуги до сих пор они Обляков и Чалов в команде на поле , а не на полировке скамейке запасных. Из любого проигрыша нужно делать определённые выводы и будем смотреть что же теперь изменит главный тренер ЦСКА. С надеждой на лучшее и опаской будем ждать следующий матч . Всем Добра !!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:04, ред.
Каждый гол состоит из мастерства бьющего и защитника (вратаря).
Ошибки Дивеева, Облякова и Бийола просто НЕЛЕПЫ в такой игре. Чёрный день для ЦСКА. Извинения напрасны.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:49
Ваня, ты виноват в первом пропущенном голе....а вся остальная команда виновата в проваленные первые 15 минут матча.
протон
протон
вчера в 17:41
Лично в тебя, Ваня, давно никто не верит. Твой уровень намного ниже уровня пола.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:35
Принёс извинения, но не сказал главного - почему команда вообще и сборники в частности валяли на поле дурака. Диву даёшься, какие бездари, в том числе Обляков, Дивеев, Чалов, Заболотный играют за сб. России. Может, действительно таким, как вы, существенно снизить зарплату, чтобы вы зашевелились на поле.
Рязань 062
Рязань 062 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:58
согласен....первый тайм вчера провалили. виновата вся команда. но бывают плохие дни у всех. все образуется. последнее дело поливать грязью тех, кого недавно хвалил. а таких здесь полно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:41
В футболе всё бывает...
cska1948
cska1948
вчера в 16:25
Да что вы всех собак на Облякова вешаете?! Или, по вашему, в каждой команде должен быть свой "рассказов"? Ну ка, скажите, КТО из армейцев вчера хорошо сыграл? Может Бийол, отдавший безобразный пас Облякову, с которого и начался первый гол? Может Дивеев, из ничего сообразивший второй гол? А может Акинфеев, который не вышел на перехват мяча пущенного вдоль вратарской, что привело к третьему голу? Но у вас виноват вечно Обляков, хотя в команде 11 игроков. И как только это Обляков успевает везде накосячить?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 16:15
Мое личное, но твердое мнение. Обляква, Чалова и Щенникова надо усадить на лавку до зимнего перерыва.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 16:14
Крылья Советов - одна реальная сенсация сезона и по игре и по результатам.
armeec_
armeec_
вчера в 16:10
Толку то, результат на табло. очки потеряны.
Mangur
Mangur
вчера в 16:04
Сочи и Динамо две сенсации сезона.
Futurista
Futurista
вчера в 16:01
YVG
YVG
вчера в 15:58
Хорошее дело сделал, почаще бы так.
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:57
Начались все ошибки с Вани, а потом вся команда начала лажать. Итог печальный. Надеюсь лимит ошибок исчерпан.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:56
Обляков должен после каждого матча извиняться, дальше что.
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