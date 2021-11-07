Обляков извинился перед фанатами ЦСКА за поражение в игре с «Сочи».

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков извинился перед болельщиками за поражение москвичей в поединке 14-го тура РПЛ с «Сочи» (1:4):
Вчера на стадионе была мощная поддержка наших фанатов. Приношу свои извинения перед ними и перед всеми остальными за такую игру и счет.
Нам не безразличен результат, мы приложим все силы, чтобы побеждать в следующих играх.
«Сочи» в 14 играх набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Московский ЦСКА с 23 баллами расположился на пятом месте.
По итогам этого матча лигой был определён лучший футболист поединка.
Для того чтобы извиниться перед болельщиками после такого разгромного поражения, это конечно же хорошо и достойно Уважения. Но есть же и должна быть ответственность за такие поражения. И большие вопросы возникают ко многим иргокам , да и к тренерскому штабу в том числе больше всего вопросов к главному тренеру Березуцкому . Ведь проигрывает вся команда, но почему некоторые игроки хотят играть на поле и стремятся что-то предпринимать для победы, а остальные сводят все ихние старания к нулю. И именно к таким игрокам и относится Обляков , Чалов , Дивеев и Мухин ,вообще не понятно зачем был приобретён у Локо. А самое главное почему вообще такой состав играет с самого начала матча и очень странное поведение главного тренера Березуцкого, почему и за какие заслуги до сих пор они Обляков и Чалов в команде на поле , а не на полировке скамейке запасных. Из любого проигрыша нужно делать определённые выводы и будем смотреть что же теперь изменит главный тренер ЦСКА. С надеждой на лучшее и опаской будем ждать следующий матч . Всем Добра !!!
Для того чтобы извиниться перед болельщиками после такого разгромного поражения, это конечно же хорошо и достойно Уважения. Но есть же и должна быть ответственность за такие поражения. И большие вопросы возникают ко многим иргокам , да и к тренерскому штабу в том числе больше всего вопросов к главному тренеру Березуцкому . Ведь проигрывает вся команда, но почему некоторые игроки хотят играть на поле и стремятся что-то предпринимать для победы, а остальные сводят все ихние старания к нулю. И именно к таким игрокам и относится Обляков , Чалов , Дивеев и Мухин ,вообще не понятно зачем был приобретён у Локо. А самое главное почему вообще такой состав играет с самого начала матча и очень странное поведение главного тренера Березуцкого, почему и за какие заслуги до сих пор они Обляков и Чалов в команде на поле , а не на полировке скамейке запасных. Из любого проигрыша нужно делать определённые выводы и будем смотреть что же теперь изменит главный тренер ЦСКА. С надеждой на лучшее и опаской будем ждать следующий матч . Всем Добра !!!
Ошибки Дивеева, Облякова и Бийола просто НЕЛЕПЫ в такой игре. Чёрный день для ЦСКА. Извинения напрасны.
Ошибки Дивеева, Облякова и Бийола просто НЕЛЕПЫ в такой игре. Чёрный день для ЦСКА. Извинения напрасны.