«Полный придурок». Рой Кин вступил в перепалку с фанатом «Ман Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин повздорил с одним из болельщиков «красных дьяволов» после матча 11-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити» (0:2).
Ирландец подписывал футболку одному из фанатов, а другой болельщик начал оскорблять бывшего футболиста. Фанат назвал Кина «полным придурком», на что Рой ответил: «Ты выпил несколько бокалов пива, а „Манчестер Юнайтед“ проиграл, поэтому ты обижаешься на меня? При чём здесь я? Скажи всем своим друзьям, чтобы они не читали мне лекции, как ты».
Стоит отметить, что причина, по которой болельщик решил оскорбить Кина, остаётся неизвестной. Скорее всего, фанат просто находился в состоянии алкогольного опьянения.
Рой Кин оказывается тот ещё трус боится говорить о том что Сульшер недостаточно хорош чтобы быть тренером топ клуба и конкурировать с топ тренерами. У МЮ второй самый дорогой состав в мире а они играют как клуб из Чемпионшипа. Но даже они больше выкладываются на поле чем эти инстазвезды. Купили им топ игроков таких как Донни Ван Де Бек и Санчо а они сидят на скамейке и потеряли уверенность в себе. Я так пишу из-за его интервью где он обвиняет только Фреда и Мактоминея в проблемах клуба а на счёт Сульшера вообще молчит.
Рой Кин оказывается тот ещё трус боится говорить о том что Сульшер недостаточно хорош чтобы быть тренером топ клуба и конкурировать с топ тренерами. У МЮ второй самый дорогой состав в мире а они играют как клуб из Чемпионшипа. Но даже они больше выкладываются на поле чем эти инстазвезды. Купили им топ игроков таких как Донни Ван Де Бек и Санчо а они сидят на скамейке и потеряли уверенность в себе. Я так пишу из-за его интервью где он обвиняет только Фреда и Мактоминея в проблемах клуба а на счёт Сульшера вообще молчит.