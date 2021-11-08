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«Полный придурок». Рой Кин вступил в перепалку с фанатом «Ман Юнайтед»

вчера, 08:51
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин повздорил с одним из болельщиков «красных дьяволов» после матча 11-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити» (0:2).

Ирландец подписывал футболку одному из фанатов, а другой болельщик начал оскорблять бывшего футболиста. Фанат назвал Кина «полным придурком», на что Рой ответил: «Ты выпил несколько бокалов пива, а „Манчестер Юнайтед“ проиграл, поэтому ты обижаешься на меня? При чём здесь я? Скажи всем своим друзьям, чтобы они не читали мне лекции, как ты».

Стоит отметить, что причина, по которой болельщик решил оскорбить Кина, остаётся неизвестной. Скорее всего, фанат просто находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:13
собственно, а в чем было оскорбление от фаната? он по сути... всего лишь окликнул Кина его вторым именем)))
David Young
David Young ответ Bombardier (раскрыть)
вчера в 11:37
Не всегда, но принцип понятен и в целом правилен.
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:58
Кто как обзывается, тот сам так и называется! 😂😂😂
112910415
112910415
вчера в 10:41
возможно, это отголоски борьбы за и против нынешнего тренера
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:20
Перевод не точный! 🤣
ОПС
ОПС
вчера в 10:04
Как изысканно высказался.
4RT
4RT
вчера в 09:41
Такой "многообещающий" заголовок …😁
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:32
.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:24
Этот фанат на следующей день поговорил со своим сыном:
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:12
Кин молодец, что сдержался.
ericbaze
ericbaze
вчера в 08:59, ред.
Думаю он так говорит потому что Рой Кин всё время критикует футболистов и просто молчит в сторону Сульшера который вообще не способен конкурировать как тренер против таких тренеров как Клоппа Пеп и Тухель. Всё время виноваты Фред и Мактоминей. А тренер который уже третий год подряд не может поставить хоть какой то футбол вообще не при делах. Тухель пришёл в Челси который по составу намного хуже чем МЮ и за 6 месяцев решил все игровые проблемы занял место в топ 4 и выиграл ЛЧ. Оказывается если тренер топ уровня не нужно лет 5 чтобы добиться успеха. В случае Сульшера даже если ему дать 20 лет он ничего не добьётся в МЮ.
Рой Кин оказывается тот ещё трус боится говорить о том что Сульшер недостаточно хорош чтобы быть тренером топ клуба и конкурировать с топ тренерами. У МЮ второй самый дорогой состав в мире а они играют как клуб из Чемпионшипа. Но даже они больше выкладываются на поле чем эти инстазвезды. Купили им топ игроков таких как Донни Ван Де Бек и Санчо а они сидят на скамейке и потеряли уверенность в себе. Я так пишу из-за его интервью где он обвиняет только Фреда и Мактоминея в проблемах клуба а на счёт Сульшера вообще молчит.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:57
Болельщики не оскорбляют игроков своей команды... Это был не болельщик...
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