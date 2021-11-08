«Полный придурок». Рой Кин вступил в перепалку с фанатом «Ман Юнайтед»

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вчера, 08:51

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» повздорил с одним из болельщиков «красных дьяволов» после матча 11-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити» (0:2).

Ирландец подписывал футболку одному из фанатов, а другой болельщик начал оскорблять бывшего футболиста. Фанат назвал Кина «полным придурком», на что Рой ответил: «Ты выпил несколько бокалов пива, а „Манчестер Юнайтед“ проиграл, поэтому ты обижаешься на меня? При чём здесь я? Скажи всем своим друзьям, чтобы они не читали мне лекции, как ты».

Стоит отметить, что причина, по которой болельщик решил оскорбить Кина, остаётся неизвестной. Скорее всего, фанат просто находился в состоянии алкогольного опьянения.