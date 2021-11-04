«Победи или умри». Фанаты «Спартака» вывесили баннер на матче с «Лестером»

Болельщики «Спартака» приехали поддержать московский клуб на гостевом матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера».
Фанаты «красно-белых» вывесили баннер с надписью «победи или умри».
Ранее болельщики «Спартака» призвали Леонида Федуна продать клуб во время матча с «Ростовом».
Напрашивается извечный вопрос русский; ,,что делать?»)
Напрашивается извечный вопрос русский; ,,что делать?»)
На 51-ой минуте вроде ожили..:))))
На 51-ой минуте вроде ожили..:))))
Проще надо быть и добрее. Зачем склонять к суициду людей, у которых все есть? Понятно же, что не победят
Проще надо быть и добрее. Зачем склонять к суициду людей, у которых все есть? Понятно же, что не победят