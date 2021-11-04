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«Победи или умри». Фанаты «Спартака» вывесили баннер на матче с «Лестером»

вчера, 23:28
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Болельщики «Спартака» приехали поддержать московский клуб на гостевом матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Фанаты «красно-белых» вывесили баннер с надписью «победи или умри».

«Победи или умри». Фанаты «Спартака» вывесили баннер на матче с «Лестером»

Ранее болельщики «Спартака» призвали Леонида Федуна продать клуб во время матча с «Ростовом».

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 14:56
Соглашусь. Это относится ко всем командам РПЛ.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 11:53
А когда вообще в последнее время мы видели футбол ? )) На что способны ,в то и играем .
112910415
112910415
сегодня в 11:49
ставка сыграла !
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 10:52
победи или умри, победа или смерть-баннеры болел спартак на каждом матче. если бы команда всерьез относились ко всем призывам наивных любителей красно белых, то уже третий состав собирали бы...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 09:27
Всю игру только отбивались, футбола как такового я не увидел.
Timur132
Timur132 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 08:47
Тоже первое о чём подумал. Опять наши американизмы перенимают.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 08:05
Баннер явно не для нашей,а для аглицкой команды . У наших итак всё есть , а потому приоритеты ни кто менять не намерен. Потому то ничья ни чего такой вариант. Типа и болел испугались и лицо сохранили и родоначальников в неудобное положение поставили......
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:43
И не победили и не умерли. )))
Напрашивается извечный вопрос русский; ,,что делать?»)
YVG
YVG
сегодня в 07:07
В Англии смеялись.
poodle
poodle
сегодня в 06:54
Лозунг не зашел!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:20
Смотри , а плакат подействовал
Gahi
Gahi
сегодня в 02:38
Ну что, оказывается лозунги тоже могут мотивировать на положительный результат команды, раз Спартак сыграл на выезде в ничью. И тем самым обрадовал своих болельщиков и огорчил болельщиков Лестер Сити. Удачи
санек002
санек002
сегодня в 00:42
сколько раз говорил селихов лучше!и вот вам пока !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:20
Проще умереть чем победить.
Nick Ch
Nick Ch ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 00:16
Самому не смешно? Если бы паспортисты бегали (а они вообще бегают?) за ромбик, не были бы детьми лимита. Рома Зобнин (также известен как "пешеход") 4 лимона зелёных каждый год поднимает, а ты говоришь, за ромбик...
Сантус
Сантус
сегодня в 00:09
Нормуль зашло
particular
particular ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
А в 2002 году попадалось "Умри, но не сейчас"(П.Броснан)..:))
На 51-ой минуте вроде ожили..:))))
Сантус
Сантус ответ Nick Ch (раскрыть)
сегодня в 00:05
Так леги за бабулеты бегают,а паспортисты за ромбик...Не?)
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:04
Второе более вероятно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:02
Руй убивает ! Зная ,что придётся играть на контратаках ,выпускает Соболева ! Это вообще антифутболист . Скорости нет ,дриблингом не владеет , ноги в суставах не гнутся . Точная копия Дзюбы ,только моложе . Игнатов -мёртвый .
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:00
В Англии говорят "Сделай или умри" а в России "Умри но сделай"
ABir
ABir
вчера в 23:58
Болельщики -красавцы!
Futurista
Futurista ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 23:54
Это девиз матча для Спартака...Лестер пугают)...
Nick Ch
Nick Ch ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 23:54
На поле у Спартака только русские бегают? Легионеры говорят на английском, паспортисты тоже основы знать обязаны.
Сантус
Сантус
вчера в 23:51
А по английски это они к кому?К Лестеру обращаются?)
Конь 666
Конь 666
вчера в 23:49
Они не способны ни на первое, ни на второе))
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:48
А в своей жизни эти самые болельщики также приоритеты расставляют?
протон
протон
вчера в 23:45
Может этот баннер по федуна?
Проще надо быть и добрее. Зачем склонять к суициду людей, у которых все есть? Понятно же, что не победят
Cat01
Cat01
вчера в 23:33
Лучше первое
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