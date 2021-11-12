Дембеле – первый игрок «Барселоны», получивший штраф от Хави

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле первым получил штраф, который установил новый главный тренер команды Хави, сообщает журналист ESPN Жорди Бланко.
Француз стал первым игроком каталонского клуба, нарушившим правила при Хави. Дембеле приехал на базу «Барселоны» в 8:33, а самое позднее время, в которое игроки могли появиться в комплексе – 8:30.
Тренировка началась в 10 утра. По правилам, которые установил Хави, игроки должны приезжать на базу за 1,5 часа до занятия.
Ранее стало известно, какую сумму Хави получит на трансферы в январе.
Чтобы остановить "падение" и начать возрождение "Барселоны" , надо начинать с дисциплины... Игроки получая миллионы и миллионы, не только не играют на должном уровне, но и относятся безответственно к своим обязанностям...
Очевидно тот же Дембеле подумал, что "новые порядки" - Хави, это не более чем разговоры... Но Хави настроен всерьёз, и очень похоже на то, что никому, никаких поблажек не будет...
На мой взгляд, игроки "Барселоны", которые хотят играть на хорошем уровне, переживают за неудачи команды, за её результаты, за то "плачевное" состояние команды в котором она оказалась - поддержат Хави... И Хави наведёт порядок в команде и добьётся той цели, ради которой он и пришёл в "Барселону"!
Чтобы остановить "падение" и начать возрождение "Барселоны" , надо начинать с дисциплины... Игроки получая миллионы и миллионы, не только не играют на должном уровне, но и относятся безответственно к своим обязанностям...
Очевидно тот же Дембеле подумал, что "новые порядки" - Хави, это не более чем разговоры... Но Хави настроен всерьёз, и очень похоже на то, что никому, никаких поблажек не будет...
На мой взгляд, игроки "Барселоны", которые хотят играть на хорошем уровне, переживают за неудачи команды, за её результаты, за то "плачевное" состояние команды в котором она оказалась - поддержат Хави... И Хави наведёт порядок в команде и добьётся той цели, ради которой он и пришёл в "Барселону"!
Ну а то что это будет Дембеле, разве кто-то сомневался????
А вообще это бред. Не очень пойму, что можно делать 1,5 часа до тренировки?
Ну а то что это будет Дембеле, разве кто-то сомневался????
А вообще это бред. Не очень пойму, что можно делать 1,5 часа до тренировки?