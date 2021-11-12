Дембеле – первый игрок «Барселоны», получивший штраф от Хави

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вчера, 19:32

Нападающий «Барселоны» первым получил штраф, который установил новый главный тренер команды Хави, сообщает журналист ESPN Жорди Бланко.

Француз стал первым игроком каталонского клуба, нарушившим правила при Хави. Дембеле приехал на базу «Барселоны» в 8:33, а самое позднее время, в которое игроки могли появиться в комплексе – 8:30.

Тренировка началась в 10 утра. По правилам, которые установил Хави, игроки должны приезжать на базу за 1,5 часа до занятия.

Ранее стало известно, какую сумму Хави получит на трансферы в январе.