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Дембеле – первый игрок «Барселоны», получивший штраф от Хави

вчера, 19:32

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле первым получил штраф, который установил новый главный тренер команды Хави, сообщает журналист ESPN Жорди Бланко.

Француз стал первым игроком каталонского клуба, нарушившим правила при Хави. Дембеле приехал на базу «Барселоны» в 8:33, а самое позднее время, в которое игроки могли появиться в комплексе – 8:30.

Тренировка началась в 10 утра. По правилам, которые установил Хави, игроки должны приезжать на базу за 1,5 часа до занятия.

Ранее стало известно, какую сумму Хави получит на трансферы в январе.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:50
Погба подумал: "а мне это надо".
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:42
Надолго ли хватит этого Хави?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:03
собирают на выплату бонуса за лояльность месси, как могут...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:58
Барсе необходим был тренер который имеет хороший авторитет, а не тупо дядька с строгим взглядом типа Кумана, который тоько на словах был силен. Да Хави не имеет большого тренерского опыта, но вспомнить того же Зидана, тот тоже возглавил Реал без опыта и достиг больших успехов. Так что все возможно, все в руках Хави.
Сантус
Сантус
вчера в 22:53
Недурственный способ подсобрать денюшек на трансферы...))Давай Хави,стриги капусту..)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:51
Это было ожидаемо. Дембеле в Барсе главный нарушитель режима.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:40
Такое ощущение, что если у Хави не получится с результатом на тренерском мостике, то это не Лапорта его уволит, а он Лапорту. Такая у него дисциплина и строгость. В Катаре наверно научился. Потому что в Барсе я не помню, чтоб он симулянтов своих успокаивал или заставлял вести их себя подобающим образом.
Ну а то что это будет Дембеле, разве кто-то сомневался????

А вообще это бред. Не очень пойму, что можно делать 1,5 часа до тренировки?
4RT
4RT
вчера в 21:22
Дембеле положил болт. Ливер его ждёт 😁
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:15
Если чесно,я вообще не понимаю зачем его держат в команде...вечный клиент медиков, плюс с дисцеплиной все время проблемы,да и з/п огромная, а с ним еще хотят продливать контракт....для чего??? Продать его и одной проблемой меньше станет,да еще и деньги на новых игроков появятся.
Q-J-G
Q-J-G ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:00
Уважаемый, мне кажется, что Вы написали свой комм., не по адресу...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:58
Я вижу тут проблему... Продать игрока с космическим контрактом и половиной времени в лазарете и нулевым выхлопом за два года... Если ПСЖ не впарят, демпинговать придется. Пепу он нафиг не нужен.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:52
Дембеле не понятный и провалный трансфер Барселоны. Его можно продать
Рулон Обоев
Рулон Обоев
вчера в 20:52
Хави на штрафах наскребет на трансферы. В лёгкую!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:52
Это видимость строгости.
На самом деле Хави тряпка.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:47, ред.
Принципиальная позиция Хави - нравится...

Чтобы остановить "падение" и начать возрождение "Барселоны" , надо начинать с дисциплины... Игроки получая миллионы и миллионы, не только не играют на должном уровне, но и относятся безответственно к своим обязанностям...
Очевидно тот же Дембеле подумал, что "новые порядки" - Хави, это не более чем разговоры... Но Хави настроен всерьёз, и очень похоже на то, что никому, никаких поблажек не будет...
На мой взгляд, игроки "Барселоны", которые хотят играть на хорошем уровне, переживают за неудачи команды, за её результаты, за то "плачевное" состояние команды в котором она оказалась - поддержат Хави... И Хави наведёт порядок в команде и добьётся той цели, ради которой он и пришёл в "Барселону"!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:31
Сдается Хави - это не надолго.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:29
Хави дали на трансферы 10 млн... Хави решил - это не проблема, деньги на трансферы будут.... 1й "пошёл" - Усман Дембеле...
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:28
Даёшь децимацию!
112910415
112910415
вчера в 20:27
одобряем и поддерживаем
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:19
Приветствую!Этого негра давно надо было на место поставить))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:12
Каждая метла метёт по своему
particular
particular
вчера в 20:10
С чего-то надо Хави начинать...
Хотя дюжина побед подряд смотрелись бы более привлекательно и актуально :)
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:04
Это тебе не с Куманом заигрывать, тут уже не забалуешь !!!)
Zhgoon
Zhgoon ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:46
Кому-то кнут, а кому-то пряник. Есть такие долбодятлы, которые не летают, если их не пнуть. Для них честь играть за великий клуб имеет меньше значения, чем количество лайков в инстаграме. Такие даже благодарны потом, что их пинали.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:44
Скажем так, Дембеле оправдал наши ожидания.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:43
Ну это многие и предполагали! Негритенок не хочет играть по ходу((
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:36
Лишают премии за опоздания обычно в гиблых конторах, которые хотят жить здесь и сейчас.
Надо установить такую атмосферу, чтобы игроки просыпались и сломя голову бежали на работу
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