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«Ростову» запретили регистрировать новичков из-за долга перед Логашовым

вчера, 15:29

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед бывшим защитником клуба Арсением Логашовым.

Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Логашова в отношении «Ростова» о взыскании задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и иным выплатам в полном объёме. Обязать «Ростов» выплатить футболисту-профессионалу Логашову задолженность Обязать «Ростов» выплатить футболисту-профессионалу Логашову проценты за задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии со статьей 236 ТК РФ. Применить к «Ростову» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Ростова» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Логашовым, установленных настоящим решением.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr ответ Ислам0926 (раскрыть)
вчера в 19:39
Если логически мыслить, сам попросил, то какие компенсации? Ему 30 лет, досидел бы на лавке с норм з/п и ушёл свободным.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 19:32, ред.
Футболист-профессионал Логашов это кто? Я даже не могу вспомнить что мог слышать эту фамилию. Не спроста футболиста-профессионала Логашова напнули из Ростова. Сколько ещё этих футболистов-профессионалов в РПЛ кормится. Пора отменять лимит чтоб этих футболистов-профессионалов стало меньше и они ЗАРАБАТЫВАЛИ свои деньги, а не ПОЛУЧАЛИ.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 16:35
Так по моему Логашев кидает Ростов если я правильно помню то он сам попросил расторгнуть контракт чтоб уйти свободным агентом
ДСА
ДСА
вчера в 15:59
Сейчас деньги быстренько найдут.
Союзник противников
Союзник противников ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 15:46
Ты ему выплати всё,помоги клубу,претендующему на первенство во всём мире!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:45
Никак не придут в себя ,после прохождения табуна ахалтекинцев.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:37
Ростову пророчат место в пердиве.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:36
Надуманный предлог, чтобы опустить фк Ростов...
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