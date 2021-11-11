«Ростову» запретили регистрировать новичков из-за долга перед Логашовым

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед бывшим защитником клуба .

Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Логашова в отношении «Ростова» о взыскании задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и иным выплатам в полном объёме. Обязать «Ростов» выплатить футболисту-профессионалу Логашову задолженность Обязать «Ростов» выплатить футболисту-профессионалу Логашову проценты за задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии со статьей 236 ТК РФ . Применить к «Ростову» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Ростова» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Логашовым, установленных настоящим решением.

