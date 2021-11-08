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КДК РФС рассмотрит прямое удаление Клаудиньо в матче против «Урала»

вчера, 12:47
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит удаление полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:0).

Рассмотрим прямое удаление Клаудиньо. Будем приглашать его на заседание.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:32, ред.
Зачем Клаудиньо то приглашать на данный симпозиум..???
Сказать про ошибочку и временной потере концентрации арбитра можно и по телефонной связи...
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:51
Вот и посмотрим впаяет ещё одну игру пропуска КДК для Клаудиньо или испугаются....
протон
протон
вчера в 19:45
Значит есть шанс, что сыграет против Новгорода и ЦСКА
cska1948
cska1948
вчера в 17:41
КДК РФС рассмотрит прямое удаление Клаудиньо в матче против «Урала»
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Рассмотрят на предмет отмены?
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:34
Надоело такое судейство. В каждом матчей судьи как могут топят Зенит.
njc 595
njc 595
вчера в 14:18
судейка неадекват....Ракитцкому не дал вторую ЖК ,
а Клаве дал левую КК ,хотя там максимум ЖК....
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:37
Решили извиниться и заверить в недопустимости подобного судейского произвола в будущем.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:29
Клавка заслужила три матча дисквы,но будет вердикт :один матч и два условно.
Cat01
Cat01
вчера в 12:57
Ждём решение
beefs
beefs
вчера в 12:54
все по честному, красную отменить, наградить за признание ошибки...
ДСА
ДСА
вчера в 12:52
А чего тут смотреть? Дисквалифицировать и влепить штраф.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:50
Из-за двух секунд игрового времени, собирается консиллиум !!!)))
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