КДК РФС рассмотрит прямое удаление Клаудиньо в матче против «Урала»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит удаление полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:0).
Рассмотрим прямое удаление Клаудиньо. Будем приглашать его на заседание.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит удаление полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:0).
Рассмотрим прямое удаление Клаудиньо. Будем приглашать его на заседание.
Сказать про ошибочку и временной потере концентрации арбитра можно и по телефонной связи...
Сказать про ошибочку и временной потере концентрации арбитра можно и по телефонной связи...
---------------------
Рассмотрят на предмет отмены?
---------------------
Рассмотрят на предмет отмены?
а Клаве дал левую КК ,хотя там максимум ЖК....
а Клаве дал левую КК ,хотя там максимум ЖК....