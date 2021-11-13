«Барселона» и Серхи Роберто возобновят переговоры о продлении контракта

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вчера, 17:21

«Барселона» возобновит переговоры о продлении контракта с защитником .

Действующий договор испанца с «Барсой» рассчитан до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами зашли в тупик.

По информации MD, переговоры возобновятся на следующей неделе. Отмечается, что игрок готов пойти на снижение зарплаты.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продлить контракт с другим игроком команды.