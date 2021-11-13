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«Барселона» и Серхи Роберто возобновят переговоры о продлении контракта

вчера, 17:21

«Барселона» возобновит переговоры о продлении контракта с защитником Серхи Роберто.

Действующий договор испанца с «Барсой» рассчитан до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами зашли в тупик.

По информации MD, переговоры возобновятся на следующей неделе. Отмечается, что игрок готов пойти на снижение зарплаты.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продлить контракт с другим игроком команды.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:50, ред.
Новый босс «Барселоны» Хави подтвердил что он хочет, чтобы Серхи Роберто продлил его контракт на «Камп Ноу».

Бывший главный тренер Рональд Куман использовал игрока сборной Испании Роберто как вариант для ротации, поскольку его будущее в Каталонии постоянно обсуждался и обсуждается.

Роберто уже находится на последнем году своего контракта с каталонскими гигантами, но в переговорах о продлении контракта с 29-летним игроком не было большого прогресса. Согласно сообщениям, Хави уверен, что вернет Роберто в лучшую форму после того, как он произвел на него впечатление во время их совпадающих игровых карьер в Барселоне.

41-летний тренер уже связался с Роберто, чтобы заверить его в своем намерении подтолкнуть совет директоров к возобновлению переговоров с напоминанием о его важности для команды.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:32
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