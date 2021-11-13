«Барселона» и Серхи Роберто возобновят переговоры о продлении контракта

«Барселона» возобновит переговоры о продлении контракта с защитником Серхи Роберто.
Действующий договор испанца с «Барсой» рассчитан до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами зашли в тупик.
По информации MD, переговоры возобновятся на следующей неделе. Отмечается, что игрок готов пойти на снижение зарплаты.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продлить контракт с другим игроком команды.
Бывший главный тренер Рональд Куман использовал игрока сборной Испании Роберто как вариант для ротации, поскольку его будущее в Каталонии постоянно обсуждался и обсуждается.
Роберто уже находится на последнем году своего контракта с каталонскими гигантами, но в переговорах о продлении контракта с 29-летним игроком не было большого прогресса. Согласно сообщениям, Хави уверен, что вернет Роберто в лучшую форму после того, как он произвел на него впечатление во время их совпадающих игровых карьер в Барселоне.
41-летний тренер уже связался с Роберто, чтобы заверить его в своем намерении подтолкнуть совет директоров к возобновлению переговоров с напоминанием о его важности для команды.
Бывший главный тренер Рональд Куман использовал игрока сборной Испании Роберто как вариант для ротации, поскольку его будущее в Каталонии постоянно обсуждался и обсуждается.
Роберто уже находится на последнем году своего контракта с каталонскими гигантами, но в переговорах о продлении контракта с 29-летним игроком не было большого прогресса. Согласно сообщениям, Хави уверен, что вернет Роберто в лучшую форму после того, как он произвел на него впечатление во время их совпадающих игровых карьер в Барселоне.
41-летний тренер уже связался с Роберто, чтобы заверить его в своем намерении подтолкнуть совет директоров к возобновлению переговоров с напоминанием о его важности для команды.