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Гусев о матче с Хорватией: «Ни один тренер не даст установку играть вничью»

вчера, 10:01
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

Я не думаю, что российские футболисты выйдут и будут играть на ничью, потому что такой установки, наверное, не бывает ни у одного тренера. Думаю, что точно сборная может не проиграть в матче с хорватами и решить задачу. Во всяком случае, надеюсь на это.

Мне кажется, что с хорватами нужно играть плотнее. В первую очередь не дать им спокойно контролировать мяч, потому что там хорватские футболисты играют в сильных европейских клубах, любят играть с мячом. Если отдать им полностью преимущество, то, я думаю, могут возникнуть проблемы.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 11:37
сзади поуже спереди пошире(с)
Cat01
Cat01
вчера в 10:48
Только Гусеву не давать микрофон..... Не фортовый он
ОПС
ОПС
вчера в 10:43, ред.
Давай подождеи
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:41
Типа этого)...
Канчельскис: Кипр приедет и будет давать бой...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:40
Всех четверых воротчиков в раму, делов то...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 10:38
На этот матч нужен настрой как на последний бой. Неплохо бы физически задавить хорватов.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:32
Будут играть как получится.
ДСА
ДСА
вчера в 10:28
А Карпин может.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:25
Валере повезло - десятки людей, считающих себя экспертами, готовы дать тысячи полезных советов как проводить матч с Хорватией.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:22
Установку дают соцсети,из которых современные футболисты не вылазят.
Mangur
Mangur
вчера в 10:18
Проиграют барчуки. По аршшавински.
112910415
112910415
вчера в 10:07, ред.
установка же не на результат даётся, а на комплекс действий ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:05
Припаркуют двухэтажный автобус, а там как получится уже
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