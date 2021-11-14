Гусев о матче с Хорватией: «Ни один тренер не даст установку играть вничью»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ -2022 против сборной Хорватии.

Я не думаю, что российские футболисты выйдут и будут играть на ничью, потому что такой установки, наверное, не бывает ни у одного тренера. Думаю, что точно сборная может не проиграть в матче с хорватами и решить задачу. Во всяком случае, надеюсь на это.

Мне кажется, что с хорватами нужно играть плотнее. В первую очередь не дать им спокойно контролировать мяч, потому что там хорватские футболисты играют в сильных европейских клубах, любят играть с мячом. Если отдать им полностью преимущество, то, я думаю, могут возникнуть проблемы.