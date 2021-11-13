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Тарханов: «У хорватов есть проблемы в защите – нужно этим пользоваться»

вчера, 22:21
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Заслуженный тренер России Александр Тарханов порассуждал о предстоящем матче сборной России против команды Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022.

Шансы оцениваю 50 на 50. Многие говорят, что Хорватия уже не та, что была в 2018 году, но они так же сильны, как и раньше. Большинство игроков играют в сильных клубах, уровень очень высокий.

Наши футболисты в последних матчах против Словении и Кипра очень хорошо сыграли, в атаку бежали и моменты создали. Сейчас нужно грамотно сыграть в обороне, но не садиться глубоко. Должен быть прессинг в центральной зоне. Не давать возможности им расшатывать нашу оборону и убегать в контратаку. У хорватов есть проблемы в защите – нужно этим пользоваться. Не имеет значения, кто сколько забил в прошлом матче, это будет другая игра.

Безусловно, встреча с хорватами станет главным матчем в российском футболе в этом году. Если сыграем вничью, то будем играть в стыковых матчах.

Матч Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Начало — в 17:00 мск.

Ранее появилась информация о допуске болельщиков на матч, которые привиты «Спутником».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:49
Тут юлить не надо, у хорватов есть лаврен, основа всех проблем
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 22:47
У хорватов проблемы в обороне? У нас в каждой линии проблемы))) Но Валера справляется! Удачливый чертяка!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:39
О каких стыковх матчах при условии ничьей говорит Тарханов? Он что, не знает положение команд в турнирной таблице перед заключительным туром?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:30
Пел-пел,а в итоге-"нужная ничья"! Вот и все остатки "духа победителей русского народа"!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:23
Молодежь должна одолеть пенсионеров.
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