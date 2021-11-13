Тарханов: «У хорватов есть проблемы в защите – нужно этим пользоваться»

Заслуженный тренер России порассуждал о предстоящем матче сборной России против команды Хорватии в рамках отбора ЧМ -2022.

Шансы оцениваю 50 на 50. Многие говорят, что Хорватия уже не та, что была в 2018 году, но они так же сильны, как и раньше. Большинство игроков играют в сильных клубах, уровень очень высокий.

Наши футболисты в последних матчах против Словении и Кипра очень хорошо сыграли, в атаку бежали и моменты создали. Сейчас нужно грамотно сыграть в обороне, но не садиться глубоко. Должен быть прессинг в центральной зоне. Не давать возможности им расшатывать нашу оборону и убегать в контратаку. У хорватов есть проблемы в защите – нужно этим пользоваться. Не имеет значения, кто сколько забил в прошлом матче, это будет другая игра.

Безусловно, встреча с хорватами станет главным матчем в российском футболе в этом году. Если сыграем вничью, то будем играть в стыковых матчах.