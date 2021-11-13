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«Русский характер никому не подвластен». Шавло — о матче России с Хорватией

вчера, 22:47
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Бывший футболист сборной СССР Сергей Шавло поделился мыслями о предстоящем матче сборной России против команды Хорватии в отборе ЧМ-2022.

Нас устраивает ничья, но Хорватия играет дома, тем более что они финалисты прошлого чемпионата мира, будут стараться снова попасть на главный турнир. У нашей команды есть возможность противостоять им, но по классу мы уступаем. Русский характер никому не подвластен. Если объединим мастерство и характер, сможем побороться с хорватами. Кипру забили много, но с натяжкой. Сейчас Карпин прививает дисциплину, чтобы футболисты играли в атаку и не боялись. Не надо окапываться в обороне, иначе свое получим. Хорваты такие же, как и мы: две руки, две ноги и голова.

Завтра капитаном сборной России должен быть проверенный футболист? Я игрок советской сборной, для нас был всегда один капитан. Сейчас новое поколение, все меняется. Капитан должен вести игру, требовать с игроков. Для меня такими футболистами были Игорь Нетто, Лев Яшин. Сейчас в сборной есть несколько таких игроков, например, Джикия. До этого был Артем Дзюба.

Матч Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Начало — в 17:00 мск.

Ранее появилась информация о допуске болельщиков на матч, которые привиты «Спутником».

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:58
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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:52, ред.
Слышал сегодня рано утром в экстренном порядке соорудили чартер...Санкт Петербург - Сплит.....не знаю зачем....но одно фото попало в сеть.....
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:21
Огоньку в глаза добавить надо нашим футболистам. Вспомнить, что позади Россия и отступать некуда. Забыть о деньгах, хотя бы на предстоящие 90 минут. Россия, вперёд!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:21
Чем ближе начало тем становится тревожнее.
Землянин
Землянин ответ ZA POROGA (раскрыть)
сегодня в 02:00, ред.
Джикия такой же грузин, как ты негр. Почитай для начала его биографию, вместе с историей, не столь отдалённой 😉 Тем более Россия - многонациональная страна и ерундой по различию в разрезе и цвету не страдает
Землянин
Землянин
сегодня в 01:58, ред.
Хорваты в группе тоже ничего особого не показали, отскочили пару раз даже, уверенно никого не обыгрывает, даже карликов, а то и вообще шансов на первое место и не остались бы перед последним матчем. Но в одном матче всё может случиться, у Нас приимущество в очках на ничью, у них - домашнее поле, посмотрим чья возьмёт
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 00:38
это говорит уроженец украинского Никополя , а пред тем грузин Джикия о характере .которого нет ..
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:43
shur
shur
вчера в 23:16, ред.
....полный алис капут, читаем Джикия и русский характер, блин прям бестселлер!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:02
С мастерством конечно недобор, придется характером компенсировать и скрытыми внутренними резервами.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:00
"Русский характер?" Это из времён СССР. Был да сплыл,осталась только "Ваше благородие,госпожа Удача".
beefs
beefs
вчера в 22:56
характер характером, но мастерство никто не отменял...
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