«Русский характер никому не подвластен». Шавло — о матче России с Хорватией

Бывший футболист сборной СССР Сергей Шавло поделился мыслями о предстоящем матче сборной России против команды Хорватии в отборе ЧМ -2022.

Нас устраивает ничья, но Хорватия играет дома, тем более что они финалисты прошлого чемпионата мира, будут стараться снова попасть на главный турнир. У нашей команды есть возможность противостоять им, но по классу мы уступаем. Русский характер никому не подвластен. Если объединим мастерство и характер, сможем побороться с хорватами. Кипру забили много, но с натяжкой. Сейчас Карпин прививает дисциплину, чтобы футболисты играли в атаку и не боялись. Не надо окапываться в обороне, иначе свое получим. Хорваты такие же, как и мы: две руки, две ноги и голова.

Завтра капитаном сборной России должен быть проверенный футболист? Я игрок советской сборной, для нас был всегда один капитан. Сейчас новое поколение, все меняется. Капитан должен вести игру, требовать с игроков. Для меня такими футболистами были Игорь Нетто, Лев Яшин. Сейчас в сборной есть несколько таких игроков, например, Джикия. До этого был Артем Дзюба.