Карпин: «„Ростов“ — „Урал“ — самый важный матч в моей тренерской карьере»

Главный тренер сборной России не стал называть грядущий поединок квалификации ЧМ -22 против Хорватии важнейшим в своей тренерской карьере.

Однозначно нет. Думаю, такой у меня уже был (может, еще будет): «Ростов» — «Урал», боролись за стыки, чтобы не вылететь. Сейчас матч за выход, но если что, есть второй шанс. Не сравнится абсолютно.

Ощущения как перед любым важным матчем. Ничего сверхъестественного, не думаю, что испытаю что-то новое.