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Карпин: «„Ростов“ — „Урал“ — самый важный матч в моей тренерской карьере»

вчера, 23:30

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал называть грядущий поединок квалификации ЧМ-22 против Хорватии важнейшим в своей тренерской карьере.

Однозначно нет. Думаю, такой у меня уже был (может, еще будет): «Ростов» — «Урал», боролись за стыки, чтобы не вылететь. Сейчас матч за выход, но если что, есть второй шанс. Не сравнится абсолютно.

Ощущения как перед любым важным матчем. Ничего сверхъестественного, не думаю, что испытаю что-то новое.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:29
пытается волнение скрыть, напряжение сбить ...
надо ведь что-то говорить, когда спрашивают беспрестанно ...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:11
Валера молодец, держится бодрячком!
ОПС
ОПС
сегодня в 04:26
Жднм и ...
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 04:22
Валера этими словами пытается снять напряжение с парней. Он прямо говорит, что шанс будет ещё, даже если проиграем, поэтому не стоит бояться ошибки.
Землянин
Землянин ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
сегодня в 01:53
На своей волне, оригинал и тролль, находка для голодных и падких на жаркие заголовки журналюг 👻
Землянин
Землянин
сегодня в 01:50, ред.
Если будет положительный результат, то и он станет важным, поэтому чего вперёд телеги бежать, тем более, если что будет и 2-й шанс, тогда уже и там важная веха также будет 👻
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:08
Ершист или на понтах, завтра, поздно вечером будем определять.
Аксинья
Аксинья ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:59
Так ведь Эрик Бикфалви будет покруче чем Модрич с Влашичем вместе взятые
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:52
Валера: "Модрич, Влашич, сборная Хорватия - шляпа все это. Вот помню, с "Уралом" как-то была заруба.."
Futurista
Futurista
вчера в 23:48
Валера всю жизнь в футболе...его трудно чем то удивить)...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:44
Раз так - нужна победа!
makkie
makkie
вчера в 23:37
Валера как обычно ершист с журналистами ))))
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