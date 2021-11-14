Баженов: «Сборная России будет играть на контратаках в матче с Хорватией» !

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Хорватии.
Хорватии так или иначе нужна будет победа в этом матче. Над ними это будет довлеть. Первые десять минут матча будут очень важны, нашим ребятам нужно быть особенно внимательными в этот отрезок. Они будут наступать. Сразу бежать в атаку нашим не стоит, конечно, но если хорваты позволят, то почему нет? Скорее всего, сборная России будет играть на контратаках, не думаю, что мы будем помногу владеть мячом. У нас есть кому убежать впереди. Самое главное — играть без паники. Мне было хотелось, чтобы у тренерского штаба нашей сборной было несколько вариантов игры на этот матч. Что бы ни произошло в этом матче, нужно гнуть свою линию.
Как и Хорватии, России пришлось хорошо поработать в первом тайме против Кипра, прежде чем показать свой класс во втором. Александр Ерохин вывел Россию вперед на четвертой минуте, но Кипр часто имел лучшие шансы по обе стороны от перерыва. Еще Ерохин забил в конце матча на 87-й минуте, таким образом штамповав победу над Кипром со счетом 6:0.
Тренер сборной России Валерий Карпин не проигрывает в своих первых шести играх за сборную после чемпионата Европы.
Словакия сыграла вничью со Словенией 2:2. Ни один из них не может пройти квалификацию через группу. Что ж, нужна победа, даже если некоторые не верят в это. Вперед Россия!
Как и Хорватии, России пришлось хорошо поработать в первом тайме против Кипра, прежде чем показать свой класс во втором. Александр Ерохин вывел Россию вперед на четвертой минуте, но Кипр часто имел лучшие шансы по обе стороны от перерыва. Еще Ерохин забил в конце матча на 87-й минуте, таким образом штамповав победу над Кипром со счетом 6:0.
Тренер сборной России Валерий Карпин не проигрывает в своих первых шести играх за сборную после чемпионата Европы.
Словакия сыграла вничью со Словенией 2:2. Ни один из них не может пройти квалификацию через группу. Что ж, нужна победа, даже если некоторые не верят в это. Вперед Россия!