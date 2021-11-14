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Баженов: «Сборная России будет играть на контратаках в матче с Хорватией»

вчера, 08:23
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Хорватии.

Хорватии так или иначе нужна будет победа в этом матче. Над ними это будет довлеть. Первые десять минут матча будут очень важны, нашим ребятам нужно быть особенно внимательными в этот отрезок. Они будут наступать. Сразу бежать в атаку нашим не стоит, конечно, но если хорваты позволят, то почему нет? Скорее всего, сборная России будет играть на контратаках, не думаю, что мы будем помногу владеть мячом. У нас есть кому убежать впереди. Самое главное — играть без паники. Мне было хотелось, чтобы у тренерского штаба нашей сборной было несколько вариантов игры на этот матч. Что бы ни произошло в этом матче, нужно гнуть свою линию.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 12:16
Никита, конечно, прав и я бы впереди поставил Мостового.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:38
.
амурец
амурец
вчера в 11:21
Оно конечно, наверное и надо так против хорватов, но что бы играть на контратаках нужна хорошая защита
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:34
Баженов: «Сборная России будет играть на контратаках в матче с Хорватией» !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:23, ред.
В воскресенье, сегодня, Хорватия принимает Россию, победитель квалифицируется автоматически, а проигравший выходит в плей-офф. Ничья отправит Россию на чемпионат мира. Хорватия обыграла Россию по пенальти в четвертьфинальном матче ЧМ-2018, а в первой встрече квалификации команды сыграли вничью в Москве со счетом 0:0.

Как и Хорватии, России пришлось хорошо поработать в первом тайме против Кипра, прежде чем показать свой класс во втором. Александр Ерохин вывел Россию вперед на четвертой минуте, но Кипр часто имел лучшие шансы по обе стороны от перерыва. Еще Ерохин забил в конце матча на 87-й минуте, таким образом штамповав победу над Кипром со счетом 6:0.

Тренер сборной России Валерий Карпин не проигрывает в своих первых шести играх за сборную после чемпионата Европы.

Словакия сыграла вничью со Словенией 2:2. Ни один из них не может пройти квалификацию через группу. Что ж, нужна победа, даже если некоторые не верят в это. Вперед Россия!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:11
Это Карпину решать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:48, ред.
Какая паника...какой страх ???

Это ЗМСы РПЛ.....им неведома паника....
Сдаётся мне они узнали с кем играть то будут лишь в самолёте....

Они тоже люди...им тоже охота посмотреть ЧМ...в холодные декабрьские вечера 2022 года....дома...у камина...по телевизору...
drug01
drug01
вчера в 09:45
Всю тактику раскрыл?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:43
Тут главное в начале не пропустить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:33
Ну вот зачем он спалил Валеру? Пусть бы хорватский тренер репу чесал над нашей тактикой. А тут пришёл бывший спартаковец и испортил всю малину...
112910415
112910415
вчера в 09:25
всё могут решить индивидуальные ошибки !
но вот чьи ?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:03
Удачи сборной России в матче с хорватами!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:02
Хоть на контратаках, хоть в высокий прессинг, хоть в низком блоке, лишь бы не проиграли. А то есть эта дурацкая тенденция сливаться в решающих матчах.
cska1948
cska1948
вчера в 08:53
Баженов: «Сборная России будет играть на контратаках в матче с Хорватией»
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Пусть играют как угодно! Главное, чтобы не проиграли.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 08:48
Там ещё много отставных спартачей,почтовиков(бывших армейцев),деповцев и прочих работников газо-нефте -добычи...И их мнение так существенно и важно??? Ну я понимаю-Симонян,Гаврилов,но Баженов... Пусть идёт чахлым лесом.
beefs
beefs
вчера в 08:42
Вы годаете, а Карпин один знает как будет играть сборная...
Bombardier
Bombardier
вчера в 08:40
Очередной капитан Очевидность)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:37
Тут нам секретов не раскрыли.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:31
Великий стратег. Почему он не тренер?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:28
Ты об этом догодались
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:28
Сборная России будет играть в автобус!
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