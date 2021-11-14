Баженов: «Сборная России будет играть на контратаках в матче с Хорватией» !

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Хорватии.

Хорватии так или иначе нужна будет победа в этом матче. Над ними это будет довлеть. Первые десять минут матча будут очень важны, нашим ребятам нужно быть особенно внимательными в этот отрезок. Они будут наступать. Сразу бежать в атаку нашим не стоит, конечно, но если хорваты позволят, то почему нет? Скорее всего, сборная России будет играть на контратаках, не думаю, что мы будем помногу владеть мячом. У нас есть кому убежать впереди. Самое главное — играть без паники. Мне было хотелось, чтобы у тренерского штаба нашей сборной было несколько вариантов игры на этот матч. Что бы ни произошло в этом матче, нужно гнуть свою линию.