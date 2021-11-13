Аршавин — о матче Хорватия — Россия: «На ничью играть нельзя»

Экс-игрок «Зенита» порассуждал о предстоящем матче между командами России и Хорватии.

Будет трудно выстоять. Если наши выстоят, это будет подвиг.

Больше мячом будут владеть хорваты, но надо не прижиматься к воротам. Нужно показывать зубы. Если ты будешь опасно атаковать, соперник будет бояться. Каждый гол сборной России будет стоить достаточно много для хорватов, и они будут меньше времени уделять атаке.

На ничью играть нельзя, но если ее добьемся, то тоже будет хорошо. На поле нельзя бояться.