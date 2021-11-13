Аршавин — о матче Хорватия — Россия: «На ничью играть нельзя»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о предстоящем матче между командами России и Хорватии.
Будет трудно выстоять. Если наши выстоят, это будет подвиг.
Больше мячом будут владеть хорваты, но надо не прижиматься к воротам. Нужно показывать зубы. Если ты будешь опасно атаковать, соперник будет бояться. Каждый гол сборной России будет стоить достаточно много для хорватов, и они будут меньше времени уделять атаке.
На ничью играть нельзя, но если ее добьемся, то тоже будет хорошо. На поле нельзя бояться.
Ох-хо-хо,до чего мы дожились...
Ох-хо-хо,до чего мы дожились...