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Аршавин — о матче Хорватия — Россия: «На ничью играть нельзя»

вчера, 23:24
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о предстоящем матче между командами России и Хорватии.

Будет трудно выстоять. Если наши выстоят, это будет подвиг.

Больше мячом будут владеть хорваты, но надо не прижиматься к воротам. Нужно показывать зубы. Если ты будешь опасно атаковать, соперник будет бояться. Каждый гол сборной России будет стоить достаточно много для хорватов, и они будут меньше времени уделять атаке.

На ничью играть нельзя, но если ее добьемся, то тоже будет хорошо. На поле нельзя бояться.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:44
Всеобщее уныние расцветил позитивной краской Андрюха ,сделав потрясший всех посыл : НАДО БИТЬСЯ!
Ох-хо-хо,до чего мы дожились...
shur
shur
сегодня в 09:13
...да, Андрей Сергеевич, в нападении у нас боятся точно не кому, его просто нет!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 07:15
Сплошь очень умные слова.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:29
На поле бояться нельзя.
ОПС
ОПС
сегодня в 02:06
Без тебя знаем.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:18
«На ничью играть нельзя» - согласен с тобой.
BDA81
BDA81 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:09
Это опять проблемы наши)))
Futurista
Futurista
вчера в 23:26
Андрюха...это теперь не твои проблемы)...
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