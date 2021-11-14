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Жоржиньо — о трансфере в «Челси»: «Я видел себя в футболке „Ман Сити“»

вчера, 09:47

Полузащитник Жоржиньо рассказал о своём переходе из «Наполи» в «Челси» в 2018 году.

Неаполь — это не совсем Италия, это как другая страна, вы не найдете такой страсти к футболу где-либо ещё. Я обожал этот город и команду «Наполи»

Я был готов покинуть «Наполи», когда клуб возглавил Сарри, потому что он пригласил на мою позицию Мирко Вальдифиори, но Сарри дал мне шанс, и я идеально вписался в его тактическую систему. Очень жаль, что мы не выиграли чемпионат Италии в сезоне 2017/18.

Сарри был инициатором моего трансфера в «Челси». Я вёл переговоры с «Манчестер Сити» и уже видел себя в футболке «горожан», но в «Челси» настояли на своём, и сегодня я очень счастлив в этой команде.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:58
В Челси хорошо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:57
Хорошо, что в Сити не пошел.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:55
Ну и правильно сделал, нашел свой клуб
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