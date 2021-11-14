Жоржиньо — о трансфере в «Челси»: «Я видел себя в футболке „Ман Сити“»

Полузащитник Жоржиньо рассказал о своём переходе из «Наполи» в «Челси» в 2018 году.

Неаполь — это не совсем Италия, это как другая страна, вы не найдете такой страсти к футболу где-либо ещё. Я обожал этот город и команду «Наполи»

Я был готов покинуть «Наполи», когда клуб возглавил Сарри, потому что он пригласил на мою позицию Мирко Вальдифиори, но Сарри дал мне шанс, и я идеально вписался в его тактическую систему. Очень жаль, что мы не выиграли чемпионат Италии в сезоне 2017/18.

Сарри был инициатором моего трансфера в «Челси». Я вёл переговоры с «Манчестер Сити» и уже видел себя в футболке «горожан», но в «Челси» настояли на своём, и сегодня я очень счастлив в этой команде.